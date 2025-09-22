ETV Bharat / bharat

बिहार के इस मंदिर में नवरात्र के 9 दिन महिलाओं की एंट्री पर बैन, गर्भगृह में पुरुष भी नहीं जाते, जानें क्यों?

''हमलोग घरों में ही नवरात्र की पूजा करते हैं. यहीं पर मां की आराधना करते हैं. मां दुर्गा से मन्नत मांगते हैं. मां आशापुरी तो हमारे हृदय में बसी हुई हैं. सिर्फ 9 दिन हम मंदिर नहीं जाते हैं, यहीं घर में बैठकर उनकी सुमिरन करते हैं.'' - राजलक्ष्मी देवी, स्थानीय महिला

''हमलोग साल के 356 दिन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं. 9 दिन विशेष पूजा होती है इसलिए हमलोग मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं.'' - आरती देवी, स्थानीय महिला

महिलाओं से जाना उनकी राय : चूंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि यहां महिलाओं को 9 दिनों तक एंट्री नहीं मिलती है. तो ऐसे में हमने यहां की कई महिलाओं से बातचीत की. जानना चाहा कि वह इस विषय में अपनी क्या राय रखती हैं?

गर्भगृह में पुरुष भी नहीं जाते : सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, बल्कि पुरुषों का भी 9 दिनों तक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश निषेध रहता है. ईटीवी भारत की टीम जानने के लिए पहुंची कि आखिर किस वजह से ऐसा होता है. हमने स्थानीय लोगों से लेकर पुजारी तक से बातचीत की.

नवरात्र के दौरान मंदिर में महिलाओं की No Entry : नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ से 15 किलोमीटर दूर गिरियक प्रखंड का घोसरावां गांव है. इस गांव में स्थित है मां आशापुरी मंदिर. जहां की अनोखी और पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के 9 दिनों तक महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है.

नालंदा : बिहार का नालंदा केवल शिक्षा और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के लिए भी देश दुनिया में काफी मशहूर है. चूंकि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है, तो इस नवरात्र पर हम आपको अनोखी परंपरा से रू-ब-रू करवाते हैं. अगर दुर्गा पूजा के दौरान किसी मंदिर में शक्ति की मूर्ति यानी महिलाओं को ही प्रवेश ना मिले तो थोड़ा अचरज जरूर होता है.

महिलाओं की एंट्री पर रोक क्यों ? : महिलाओं से जानकारी प्राप्त करने के बाद हमारी टीम मां आशापुरी मंदिर पहुंची. यहां पर पुजारी ऋतुराज उपाध्याय बैठे हुए थे. हमने उनसे पूछा कि आखिर 9 दिनों तक महिलाओं की एंट्री पर रोक क्यों है?

मां आशापुरी मंदिर नालंदा (ETV Bharat)

पुजारी ऋतुराज उपाध्याय ने बताया कि नवरात्र के दौरान यहां पर 9 दिनों तक विशेष तांत्रिक पूजा होती है. जिस कारण यह निर्णय लिया जाता है, ताकि पुजारियों का मोह भंग ना हो. पूरे नवरात्र तक मंदिर में सिर्फ 3 ही पुजारी प्रवेश करते हैं. सुबह-शाम दो समय में 4-5 घंटे की पूजा होती है. इस पूजा के दौरान विशेष तंत्र-मंत्र का जाप किया जाता है. इससे नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं. इन गलत शक्तियों का महिलाओं पर बुरा असर न हो, इसलिए एहतियातन महिलाओं का प्रवेश वर्जित है.

पुजारी ऋतुराज उपाध्याय आगे बताते हैं कि यह सिलसिला 9वीं शताब्दी से चली आ रही है. यह उस समय में विश्व में बौद्ध धर्मों के साधना केंद्रों में से एक था. बौद्ध भिक्षु यहां तंत्र-मंत्र का शांतिपूर्ण ढंग से पूजा किया करते थे. नवरात्रि के अवसर पर विशेष तरीके से पूजा की जाती थी, यहां दूर दराज से बौद्ध भिक्षु आते थे.

मंदिर के पुजारी ऋतुराज उपाध्याय (ETV Bharat)

''नवरात्र के आखिरी दिन मुख्य तौर से हवन खत्म कर महिलाओं और पुरुषों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है. हवन नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है.''- ऋतुराज उपाध्याय, मंदिर के पुजारी

'मां की गोद में बच्चा' : मां आशापुरी मंदिर कमिटी के सदस्य अजित कुमार उर्फ गुड्डू सर का कहना है कि यह काफी जागृत भगवती हैं. मां की गोद में बच्चा है. जैसा नाम है वैसी ही यहां मां की कृपा बरसती है. मां आशापुरी मंदिर जो भक्त सच्चे मन से आशा लेकर आते हैं, मां आशापुरी उनकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं. यहां पर बलि प्रथा का भी विधान है.

''9 दिनों तक महिलाओं के मंदिर प्रवेश नहीं करने की प्रथा कब से चली आ रही है यह तो हमे नहीं पता, पर हमारे दादा-परदादा की परंपरा को हम सभी निभाते आ रहे हैं. यह परंपरा बहुत ही कठिन है, जिसे हम लोग श्रद्धा पूर्वक सम्मान के साथ निभाते आ रहे हैं.''- अजित कुमार उर्फ गुड्डू सर, मंदिर कमिटी के सदस्य

मंदिर कमिटी के सदस्य अजित कुमार (ETV Bharat)

कई राज्यों से पहुंचते हैं लोग : बताया जाता है कि मां दुर्गा की यहां पर असीम कृपा है. तभी तो पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश के अलावा उड़ीसा और बंगाल से भी हजारों श्रद्धालु आते हैं. मां आशापुरी से अपनी मनोकामना मांगते हैं, जब वह पूर्ण हो जाता है तो फिर से सिर झुकाने मातारानी के दरबार पहुंचते हैं.

