ETV Bharat / bharat

सूरत की लग्जरी मिठाई 'गोल्ड घारी', एक पीस की कीमत 1400 रुपये

सोने व चांदी के दामों के बढ़ने का असर सूरत की लग्जरी मिठाई पर भी पड़ा है. इससे इनके दामों में इजाफा हो गया है.

Surat's luxury sweet 'Gold Ghaari'
सूरत की लग्जरी मिठाई 'गोल्ड घारी' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरत: अपनी खान-पान संस्कृति और नए प्रयोगों की परंपरा के लिए मशहूर सूरत ने इस साल सूरतवासियों के पसंदीदा त्योहार चंडी पड़वा से ठीक पहले बाजार में एक मिठाई उतारी है. इसने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस मिठाई का नाम है 'सोने की घारी'.

सोने की बढ़ती कीमतों का सीधा असर इस लग्जरी मिठाई पर दिख रहा है. इस सोने की घारी के एक पीस की कीमत सीधे 1400 रुपये तक पहुंच गई है. जो आमतौर पर किसी भी अन्य मिठाई के प्रति किलोग्राम दाम से दोगुनी है. वहीं, चांदी की घारी की कीमत भी 190 रुपये से बढ़कर 250 रुपये हो गई है.

Luxury sweets 'Silver Ghaari'
लग्जरी मिठाई 'सिल्वर घारी' (ETV Bharat)

कीमत बढ़ने का कारण
सोने की घारी बनाने वाली सूरत की मशहूर एस. मोतीराम स्वीट्स एंड स्नैक्स के मालिक हिमांशु सुखदिया ने बताया कि सोने-चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण उनकी प्रीमियम घारी की कीमत बढ़ानी पड़ी है. पिछले साल 1100 रुपये में बिकने वाली घारी की कीमत बढ़कर इस साल 1400 रुपये प्रति किलो हो गई है.

गोल्ड घारी की विलासिता और गुणवत्ता

  • गोल्ड घारी को देश की सबसे महंगी मिठाई बनाने वाले कारक न केवल इसकी कीमत, बल्कि इसकी उच्च गुणवत्ता भी हैं.
  • यह घारी शुद्ध देसी घी से बनाई जाती हैय
  • साधारण घारी की तुलना में, इसमें विशेष प्रीमियम सूखे मेवों का उपयोग किया जाता है.
  • इस पर शुद्ध खाद्य सोने की परत चढ़ाई जाती है, जो इसे एक लग्जरी खाद्य पदार्थ के रूप में स्थापित करती है.

सूरत में ही नहीं, विदेशों में भी मांग
गोल्ड घारी की लोकप्रियता अब केवल दक्षिण गुजरात तक ही सीमित नहीं है. बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अफ्रीका और लंदन सहित विदेशों में रहने वाले सूरतवासियों और अन्य भारतीय समुदायों के बीच भी इस घारी की भारी मांग है. विदेशी ऑर्डर के लिए इसे विशेष रूप से एयर-पैक भी किया जाता है. कॉर्पोरेट जगत में कॉर्पोरेट उपहार देने के लिए भी गोल्ड घारी का उपयोग किया जा रहा है. इसकी सुंदर और शानदार पैकेजिंग इसे और भी आकर्षक बनाती है.

Surat luxury sweet 'Gold Ghaari'
सूरत की लग्जरी मिठाई 'गोल्ड घारी' (ETV Bharat)

त्योहार की पहचान
हिंदू कैलेंडर के अनुसार, सूरत के लोग शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन चंडी पड़वा (चंद्र पड़वा) मनाते हैं, जो नवरात्रि और दशहरा के समापन के बाद आता है. इस दिन की शाम को लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ सूरत शहर के फुटपाथों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर चटाई और नाश्ते के डिब्बे लेकर इकट्ठा होते हैं.

भोजन
इस सामूहिक भोज का मुख्य आकर्षण सूरत की विश्व प्रसिद्ध मिठाई घारी और उससे बनने वाली चाशनी है. एक अनुमान के अनुसार, सूरत के लोग एक दिन में दो लाख किलो से ज़्यादा घारी खा जाते हैं, जिससे करोड़ों रुपये का कारोबार होता है.

घारी का इतिहास
घारी की शुरुआत देवशंकर घारीवाला ने 1838 में की थी. हालांकि, 1857 के विद्रोह के दौरान, जब तात्या टोपे और उनकी सेना को यह मिठाई बेहद पसंद आई, तो इसकी लोकप्रियता बढ़ गई और यह सूरत का पर्याय बन गई. इस प्रकार, चंडी पड़वा सिर्फ़ एक त्योहार नहीं, बल्कि सामूहिक उत्सव, स्वाद और समृद्ध इतिहास का एक अनूठा संगम है, जो सूरत को दुनिया में एक विशिष्ट पहचान देता है.

ये भी पढ़ें- त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों की खैर नहीं, FSSAI की विशेष तैयारी

For All Latest Updates

TAGGED:

SWEETS GOLD GHARI SURATGOLD GHAR SWEETSCHANDI PADVO FESTIVALSURAT GUJARATLUXURY SWEETS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.