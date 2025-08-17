ETV Bharat / bharat

बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'तूफान', ओडिशा समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र 'चक्रवाती तूफान' में बदल जाएगा. इससे ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है.

heavy rain forecast for Odisha Tamil Nadu, Puducherry Low pressure area over Bay of Bengal
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'तूफान', ओडिशा समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना (IMD)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2025 at 3:50 PM IST

नई दिल्ली/ चेन्नई: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से आने वाले दिनों में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. आईएमडी ने कहा कि रविवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के साथ ही अगले चार दिनों में ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग ने बताया कि रविवार सुबह करीब 8.30 बजे बना निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में एक डिप्रेशन ('चक्रवाती तूफान') में बदल जाएगा और 19 अगस्त की सुबह दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार कर जाएगा. इसके प्रभाव से ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में चार दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी के अनुसार, सोमवार को मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.

आईएमडी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 17 अगस्त को सुबह 5:30 बजे (भारतीय समयानुसार) दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से सटे पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो समुद्र तल से 9.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है. इसके प्रभाव में, अगले 12 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र में एक निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके बाद, इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान एक अवदाब क्षेत्र में परिवर्तित होने तथा 19 अगस्त 2025 की सुबह के आसपास दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है.

आंध्र प्रदेश में तीन दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान
मौसम विभाग ने निम्न दबाव के क्षेत्र के असर से आंध्र प्रदेश में भी 20 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है. 18 अगस्त को आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना और अलग-अलग स्थानों पर 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अनुमान
उधर, चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया है कि 18 अगस्त तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इस घटनाक्रम से आने वाले दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मौसम की स्थिति प्रभावित होने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, पुडुचेरी और कराईकल सहित उत्तरी और दक्षिणी तमिलनाडु के कई हिस्सों में रविवार को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना ह. बयान में कहा गया है, "एक या दो स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं."

मौसम विभाग ने चुनिंदा पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी है. अधिकारियों ने कहा, "नीलगिरी जिले और कोयंबटूर के पहाड़ी इलाकों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है."

इस बीच, अरब सागर में भी खराब मौसम का अनुमान है. पश्चिम-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम अरब सागर, कोंकण-गोवा तट और पूर्व-मध्य तथा उत्तर-पूर्व अरब सागर से सटे इलाकों में 45 से 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

कर्नाटक और केरल के तटों, उससे सटे मध्य और दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप द्वीप समूह के आसपास भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है. यहां हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, कभी-कभी 65 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है.

