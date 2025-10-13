ETV Bharat / bharat

लॉटरी GST वृद्धि एक बड़ा झटका, घाटे के बावजूद राज्य टिकट की कीमत बरकरार रखेगा: केरल सीएम

जीएसटी में 28 फीसदी से 40 प्रतिशत की वृद्धि के कारण, सरकार को प्रति लॉटरी टिकट 3.35 रुपये का राजस्व नुकसान होगा.

Kerala CM
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 10:53 PM IST

तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि, लॉटरी टिकटों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को एक बार में 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने के केंद्र सरकार के कदम से केरल के लॉटरी क्षेत्र को गहरा झटका लगा है.

मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि उन्होंने और वित्त मंत्री ने बार-बार - व्यक्तिगत रूप से और पत्रों के माध्यम से केंद्रीय वित्त विभाग और जीएसटी परिषद से टैक्स की दर में वृद्धि न करने का अनुरोध किया था. हालांकि, केंद्र सरकार ने नकारात्मक रुख अपनाया.

उन्होंने आगे कहा कि, राज्य सरकार लॉटरी व्यापार पर निर्भर आम लोगों की आजीविका की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आगे कहा कि, इससे होने वाले राजस्व नुकसान के बावजूद, सरकार ने बिना किसी वृद्धि के टिकट की मौजूदा कीमत 50 रुपये पर बनाए रखने का फैसला किया है. जीएसटी में 28 फीसदी से 40 प्रतिशत की वृद्धि के कारण, सरकार को प्रति लॉटरी टिकट 3.35 रुपये का राजस्व नुकसान होगा, यानी प्रति ड्रॉ लगभग 3.35 करोड़ रुपये की कमी होगी.

टिकट की कीमत बढ़ाने से बचने के लिए, सरकार ने अपने परिचालन अधिशेष, एजेंट छूट, एजेंसी पुरस्कार और पुरस्कार राशि के कुछ हिस्सों को कम कर दिया है. वर्तमान में, कुल बिक्री राजस्व का 60 फीसदी पुरस्कार राशि के रूप में वितरित किया जाता है. चूंकि बिक्री में गिरावट आई है, इसलिए कुल पुरस्कार भुगतान में भी थोड़ी कमी आई है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार एजेंट छूट और एजेंसी कमीशन की संरचना में बदलावों की भी समीक्षा कर रही है.

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी कि केंद्र द्वारा लागू किए गए जीएसटी संशोधन का लॉटरी क्षेत्र पर निर्भर श्रमिकों और परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.

न्यू केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम
केरल के जीवन स्तर को विकसित देशों के बराबर लाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार 'नव केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम' नामक एक बड़े पैमाने पर सहभागी अध्ययन पहल शुरू कर रही है.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि यह लोकतांत्रिक पहल, जो नागरिकों की आवश्यकताओं, विचारों और सुझावों को सीधे नीति निर्माण में एकीकृत करने के लिए एकत्रित करती है, वैश्विक स्तर पर भी अद्वितीय होगी. सरकार को उम्मीद है कि यह व्यापक अध्ययन केरल की प्रगति और विकास को नई दिशा प्रदान करेगा.

उद्देश्य और कार्यप्रणाली
यह अध्ययन 1 जनवरी से 28 फ़रवरी, 2026 तक प्रशिक्षित सामाजिक स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग करते हुए किया जाएगा.

आंकड़ा संग्रह
स्वयंसेवक राज्य भर के लोगों से मिलकर उनकी जरूरतों, सपनों और चुनौतियों को ध्यान से सुनेंगे और उनकी राय व सुझाव दर्ज करेंगे.

नीतिगत ढांचा
एकत्रित आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा और एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो केरल के भविष्य के विकास की रूपरेखा तैयार करेगी.

भागीदारी
अध्ययन में क्षेत्रीय विकास आवश्यकताओं, मौजूदा परियोजनाओं की कमियों, कल्याणकारी योजनाओं में सुधार के तरीकों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी सामाजिक चिंताओं को शामिल किया जाएगा.

लाभार्थी
प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक घर, अपार्टमेंट परिसर, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सेवा केंद्र, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यस्थल, कुडुम्बश्री इकाई, रोजगार गारंटी स्थल और सार्वजनिक स्थान का दौरा किया जाएगा. कार्यक्रम की देखरेख के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार और कार्यान्वयन समितियाँ गठित की गई हैं.

सदस्यों में मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डॉ. के.एम. अब्राहम (सेवानिवृत्त), आईएमजी निदेशक के. जयकुमार (सेवानिवृत्त आईएएस), आईआईएम कोझिकोड के प्रोफेसर डॉ. साजी गोपीनाथ और केरल डिजिटल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति शामिल होंगे. सरकारी प्रबंधन संस्थान (आईएमजी) में एक समर्पित प्रणाली स्थापित की जाएगी जो अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और उसे 31 मार्च, 2026 तक सरकार को प्रस्तुत करेगी.

प्रमुख लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य केरल में विकसित देशों के जीवन स्तर को प्राप्त करना है - सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, रोज़गार और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करना. मुख्यमंत्री विजयन ने विश्वास व्यक्त किया कि केरल 1 नवंबर, 2025 तक अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा.

उन्होंने पिछले दशक की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिनमें पांच लाख से अधिक घरों का निर्माण, बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति और स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा में अत्याधुनिक विकास शामिल हैं. केरल मॉडल की वैश्विक मान्यता का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में हाल ही में दिए गए भाषण का हवाला दिया, जहां उन्होंने कहा था, "सबसे विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था वाले केरल ने पिछले 40-50 वर्षों में सबसे प्रभावी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणाली विकसित की है."

