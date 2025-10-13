ETV Bharat / bharat

लॉटरी GST वृद्धि एक बड़ा झटका, घाटे के बावजूद राज्य टिकट की कीमत बरकरार रखेगा: केरल सीएम

तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि, लॉटरी टिकटों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को एक बार में 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने के केंद्र सरकार के कदम से केरल के लॉटरी क्षेत्र को गहरा झटका लगा है.

मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि उन्होंने और वित्त मंत्री ने बार-बार - व्यक्तिगत रूप से और पत्रों के माध्यम से केंद्रीय वित्त विभाग और जीएसटी परिषद से टैक्स की दर में वृद्धि न करने का अनुरोध किया था. हालांकि, केंद्र सरकार ने नकारात्मक रुख अपनाया.

उन्होंने आगे कहा कि, राज्य सरकार लॉटरी व्यापार पर निर्भर आम लोगों की आजीविका की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आगे कहा कि, इससे होने वाले राजस्व नुकसान के बावजूद, सरकार ने बिना किसी वृद्धि के टिकट की मौजूदा कीमत 50 रुपये पर बनाए रखने का फैसला किया है. जीएसटी में 28 फीसदी से 40 प्रतिशत की वृद्धि के कारण, सरकार को प्रति लॉटरी टिकट 3.35 रुपये का राजस्व नुकसान होगा, यानी प्रति ड्रॉ लगभग 3.35 करोड़ रुपये की कमी होगी.

टिकट की कीमत बढ़ाने से बचने के लिए, सरकार ने अपने परिचालन अधिशेष, एजेंट छूट, एजेंसी पुरस्कार और पुरस्कार राशि के कुछ हिस्सों को कम कर दिया है. वर्तमान में, कुल बिक्री राजस्व का 60 फीसदी पुरस्कार राशि के रूप में वितरित किया जाता है. चूंकि बिक्री में गिरावट आई है, इसलिए कुल पुरस्कार भुगतान में भी थोड़ी कमी आई है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार एजेंट छूट और एजेंसी कमीशन की संरचना में बदलावों की भी समीक्षा कर रही है.

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी कि केंद्र द्वारा लागू किए गए जीएसटी संशोधन का लॉटरी क्षेत्र पर निर्भर श्रमिकों और परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.

न्यू केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम

केरल के जीवन स्तर को विकसित देशों के बराबर लाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार 'नव केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम' नामक एक बड़े पैमाने पर सहभागी अध्ययन पहल शुरू कर रही है.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि यह लोकतांत्रिक पहल, जो नागरिकों की आवश्यकताओं, विचारों और सुझावों को सीधे नीति निर्माण में एकीकृत करने के लिए एकत्रित करती है, वैश्विक स्तर पर भी अद्वितीय होगी. सरकार को उम्मीद है कि यह व्यापक अध्ययन केरल की प्रगति और विकास को नई दिशा प्रदान करेगा.

उद्देश्य और कार्यप्रणाली

यह अध्ययन 1 जनवरी से 28 फ़रवरी, 2026 तक प्रशिक्षित सामाजिक स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग करते हुए किया जाएगा.