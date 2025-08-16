ETV Bharat / bharat

तीन दिन अमरावती में रहे थे भगवान श्रीकृष्ण, यहां माता रुक्मिणी की प्रतीक्षा की थी - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

रुक्मिणी के अनुरोध पर भगवान कृष्ण उन्हें वहां से ले जाने के लिए इंद्रपुरी यानी आज के अमरावती शहर आए थे.

mythological
रुक्मिणी के लिए तीन दिन अमरावती में रहे थे भगवान श्रीकृष्ण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 11:48 PM IST

4 Min Read

अमरावती: द्वारकाधीश भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव (जन्माष्टमी) देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. वहीं, अमरावती जिले के कौंडिन्यपुर और माताखिडकी इलाका एक बार फिर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हैं.

ऐसा कहा जाता है कि, भगवान कृष्ण की पत्नी माता रुक्मिणी, कौंडिन्यपुर की ही थीं. यह ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता यहां संरक्षित है. रुक्मिणी के अनुरोध पर भगवान कृष्ण उन्हें लेने के लिए इंद्रपुरी, यानी आज के अमरावती शहर आए थे.

रुक्मिणी के लिए तीन दिन अमरावती में रहे थे भगवान श्रीकृष्ण
रुक्मिणी के लिए तीन दिन अमरावती में रहे थे भगवान श्रीकृष्ण (ETV Bharat)

इस आगमन के दौरान, भगवान कृष्ण तीन दिनों तक नगर के द्वार पर बहने वाली नदी के तट पर रुके थे. आज, इस पवित्र स्थान के माताखिडकी क्षेत्र में द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर स्थापित है. स्थानीय मान्यता के मुताबिक, यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की प्रतीक्षा की थी. पहले, यहां एक प्राचीन मंदिर मौजूद था. नवनिर्मित मंदिर अब उसी स्थान पर भक्तों के लिए खुला है.

इस मंदिर में महानुभाव संप्रदाय के धार्मिक अनुष्ठान आज भी भक्तिभाव से किए जाते हैं. श्रीकृष्ण के तीन दिवसीय प्रवास के कारण इस स्थान को अत्यंत पवित्र शक्तिपीठ माना जाता है. रुक्मिणी माता विवाह से एक दिन पहले अंबादेवी के दर्शन के लिए कौंडिन्यपुर से अमरावती आई थीं.

ETV Bharat
मंदिर (ETV Bharat)

इस समय भगवान श्रीकृष्ण अमरावती के द्वार से बहने वाली नदी के तट पर तीन दिनों के लिए पहले से ही रुके हुए थे. वे लगातार तीन दिनों तक इस पवित्र स्थान पर रहे. योजना के अनुसार रुक्मिणी माता अंबादेवी मंदिर से सीधे उस स्थान पर पहुंचीं, जहां श्रीकृष्ण रुके थे. उस समय वे चिंतित थीं कि आगे क्या होगा.

हालांकि, श्रीकृष्ण ने उनके गले में फूलों की माला पहनाकर उनकी चिंता दूर कर दी. इसके बाद श्रीकृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए. द्वारकाधीश श्रीकृष्ण मंदिर के अध्यक्ष सुभाष पावड़े ने ईटीवी भारत से बात करते हुए यह जानकारी दी.

भगवान कृष्ण ने माता रुक्मिणी की प्रतीक्षा में अमरावती में तीन दिन बिताए थे. उस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं. इस क्षेत्र में कुएं से कुछ प्राचीन मूर्तियां निकाली गई हैं. इस स्थान पर मिली पद्मनाथ की मूर्ति को बाद में श्री एकवीरा देवी मंदिर में विधिवत स्थापित किया गया था.

mythological
कान्हा (ETV Bharat)

भगवान कृष्ण ने अमरावती में जिस स्थान पर तीन दिन बिताए थे, वहां अब श्री कृष्ण का एक आधुनिक मंदिर बनाया गया है. यह मंदिर महानुभाव संप्रदाय से संबंधित है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है. महानुभाव संप्रदाय के गोविंदप्रभु लगभग 800 साल पहले अंजनगांव बारी से रहाटगांव जाते समय यहां रुके थे. इसलिए, इस स्थान को गोविंदप्रभु का स्थान माना जाता है.

कई भक्त उनके दर्शन के लिए नियमित रूप से यहां आते हैं. मंदिर के मुख्य हॉल में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है. भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने काले पत्थर से बनी भगवान गणेश की मूर्ति है 2012 में अमरावती में भगवान कृष्ण मंदिर के पास एक प्राचीन कुएं में पत्थर पर उकेरी गई एक मूर्ति मिली थी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मूर्ति केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर में मिली विष्णु की स्वर्ण मूर्ति के समान है.

रुक्मिणी के लिए तीन दिन अमरावती में रहे थे भगवान श्रीकृष्ण
रुक्मिणी के लिए तीन दिन अमरावती में रहे थे भगवान श्रीकृष्ण (ETV Bharat)

यह मूर्ति वर्तमान में श्री एकवीरा देवी मंदिर में स्थापित है. कार्बन डेटिंग पद्धति से इस मूर्ति पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि यह मूर्ति लगभग साढ़े चार हजार साल पुरानी है. महाभारत में उल्लेख है कि देवी रुक्मिणी भगवान विष्णु की पूजा कर रही थीं, जिससे उनके भाई रुक्मी नाराज हो गए और मूर्ति को फेंक दिया. कार्बन डेटिंग के निष्कर्षों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुएं में मिली मूर्ति वही होनी चाहिए.

द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर
द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर (ETV Bharat)

वर्तमान में, कई विशेषज्ञ इस मूर्ति का अध्ययन कर रहे हैं. इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत काल में अमरावती में श्रीकृष्ण के महत्व और उस संबंध में मिले साक्ष्यों के कारण ही माना जा रहा है कि, श्रीकृष्ण अमरावती क्षेत्र में आए थे. यादव स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते थे.

हालांकि, अलाउद्दीन खिलजी ने यादवों को पराजित कर दिया. इसके कारण, देवगिरि के यादव सिंदखेड़ राजा और देउलगांव राजा के क्षेत्रों में बिखर गए. इतिहास में दर्ज है कि ये यादव जाधव वंश के थे. इस विषय पर प्रो. डॉ. वैभव म्हस्के ने स्पष्ट करते हुए कहा कि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाभारत की कथा अमरावती नगरी से जुड़ी हुई हैं.

