बरेली जा रहे सपा सांसदों को गाजियाबाद पुलिस ने रोका, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर लगा लंबा जाम

जानकारी के अनुसार, इस दौरान करीब घंटे भर तक प्रतिनिधिमंडल की पुलिस से बहस हुई. यूपी पुलिस द्वारा प्रतिनिधि मंडल को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई. गाजियाबाद पुलिस द्वारा बरेली में डीएस की धारा 163 का हवाला देते हुए वापस भेजा गया, जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल दिल्ली वापस लौट गए.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाले लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (NH 9) पर जाम का सामना करना पड़ा. एनएच-9 की एक लेने पर ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित रहा. दरअसल, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से बरेली के लिए निकला था और गाजीपुर बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचा पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया. प्रतिनिधि मंडल में समाजवादी पार्टी के तीन सांसद शामिल थे. जिसमें मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी थे.

मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा, "हम बरेली जाने के लिए निकले थे. समाजवादी के प्रतिनिधि मंडल में तीन सांसद है लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर हमें रोका गया. पुलिस प्रशासन हमसे कह रहा है कि आप वापस चले जाओ. हम जनप्रतिनिधि हैं और हमें देश में कहीं भी जाने की संविधान आजादी देता है. फिर हमें क्यों रोका जा रहा है. यदि कोई धारा लगाई गई है जिसके तहत कहीं जाना निषेध है तो उसके तहत हमें रोको, लेकिन यहां बिना मतलब के सत्ता के दबाव में आगे नहीं दिए जाने दिया जा रहा है. आम लोगों को समस्या हो रही है. बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता का दबाव इतना बढ़ चुका है कि पुलिस प्रशासन सांसदों को आगे नहीं जाने दे रहा है."

कैराना से समाजवादी पार्टी की संसद इकरा हसन ने कहा, "समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार पार्टी के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल अलग-अलग जगह से बरेली के लिए निकला था. एक समुदाय को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है उनसे मिलने के लिए निकले थे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया. हमारी कोशिश है कि पीड़ित समुदाय से हम मिले और उनकी पीड़ा को समझें ताकि उनके मुद्दों को सदन में उठा सके. प्रतिनिधिमंडल में तकरीबन 15 लोग हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा और हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है."

बता दें कि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 9 की दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली डेडिकेटेड लेन पर ट्रैफिक बाधित होने के चलते लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी. इस लेन पर तकरीबन एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया. यह पहली बार नहीं हुआ है इससे पहले भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने के लिए निकला था, जिसे बॉर्डर पर रोका गया था, तब भी कई घंटे तक जाम की स्थिति उत्पन रही थी.

