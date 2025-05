ETV Bharat / bharat

यूपी में नुकीली नाक, चपटी देह वाला दुर्लभ सांप; दुधवा में दूसरी बार दिखा अहेतुल्ला लॉन्गिरोस प्रजाति का सर्प - DUDHWA TIGER RESERVE

दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ प्रजाति का सांप. ( Photo Credit; Dudhwa Tiger Reserve )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 3:04 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 3:53 PM IST 3 Min Read

लखीमपुर खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ प्रजाति के सांप अहेतुल्ला लॉन्गिरोस एक बार फिर से दिखा है. 12 मई को इस प्रजाति का लॉन्ग-स्नाउटेड वाइन स्नेक भूरे रंग के रूप (ब्राउन मॉर्फ) में पहली बार जीवित दिखाई दिया है. इसके पहले यह सांप मृत अवस्था में मिला था. यह दुर्लभ और छिपकर रहने वाली प्रजाति का सांप है, जो घासभूमि और जंगल के मिलेजुले परिदृश्य में देखा गया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस प्रजाति का यहा दूसरा जीवित सांप देखा गया है. इससे पहले 2024 में राइनो ट्रांसलोकेशन के दौरान दक्षिण सोनारपुर रेंज में इस प्रजाति के सांप को देखा गया था. दुर्लभ प्रजाति के सांप अहेतुल्ला लॉन्गिरोस को बाघ निगरानी गश्त के दौरान देखा गया. दुर्लभ प्रजाति का सांप मिलने के बारे में बताते दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. रंगराजू टी. (Video Credit; ETV Bharat) गश्त में वन्यजीव जीवविज्ञानी विपिन कपूर सैनी, अपूर्व गुप्ता, रोहित रवि (सीनियर बायोलॉजिस्ट, WWF-इंडिया), पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. तल्हा, फार्मासिस्ट संदीप और फील्ड स्टाफ श्री भागीराम एवं श्री नबीशेर खान शामिल थे. सबसे पहले विपिन कपूर सैनी ने इस पतले और लंबे शरीर वाले सांप को घास के किनारे से जंगल की ओर धीरे-धीरे सरकते हुए देखा. इसके बाद टीम ने इसका फोटोग्राफिक डाक्यूमेंटेशन और संक्षिप्त स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सांप पूरी तरह से स्वस्थ है. बाद में इसे रेंज अधिकारी मोहम्मद अयूब की निगरानी में सुरक्षित रूप से उसी स्थान पर छोड़ दिया गया.

अहेतुल्ला लॉन्गिरोस प्रजाति का लॉन्ग-स्नाउटेड वाइन स्नेक. (Photo Credit; Dudhwa Tiger Reserve) फील्ड डायरेक्टर डॉ. एच राजा मोहन, "दुधवा केवल बाघ, हाथी या गैंडे तक सीमित नहीं है. यहां अनदेखी और पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजातियों का भी खजाना है. अहेतुल्ला लॉन्गिरोस (Ahaetulla longirostris) की यह ब्राउन मॉर्फ देश में पहले कभी नहीं देखा गया. यह हमारी वैज्ञानिक और फ्रंटलाइन टीमों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है." उप निदेशक डॉ. रंगराजू टी ने बताया कि " अहेतुल्ला लॉन्गिरोस सांप को पहले बेहद सीमित क्षेत्र में पाया जाने वाला माना जाता था. अब इसकी दो रंगीय विविधताओं हरी और भूरी का तराई क्षेत्रों में प्रकट होना दर्शाता है कि इसकी पारिस्थितिक सहनशीलता पहले से कहीं अधिक है. किशनपुर की यह खोज नए अध्ययन के मार्ग खोलती है." अहेतुल्ला लॉन्गिरोस प्रजाति का लॉन्ग-स्नाउटेड वाइन स्नेक. (Photo Credit; Dudhwa Tiger Reserve) लॉन्ग-स्नाउटेड वाइन स्नेक एक हल्के विषैली, पेड़ों पर रहने वाली कोलुब्रिड प्रजाति है, जो अपनी पतली, चपटी देह, नुकीली नाक और क्षैतिज पुतलियों के अहेतुल्ला की अन्य प्रजातियों से भ्रमित हो जाती है. पहले यह माना जाता था कि यह केवल पश्चिमी घाटों तक सीमित है, लेकिन दुधवा में 2024 की पहली उपस्थिति ने दृष्टिकोण बदला और 2025 की यह ब्राउन मॉर्फ की खोज सरीसृप डेटाबेस को समृद्ध करती है. यह खोज उस समय सामने आई है जब हाल ही में दुधवा में कोंडानारस सैंड स्नेक (Psammophis condanarus) की भी उत्तर प्रदेश में पहली बार पुष्टि हुई थी. ये दोनों रिकॉर्ड्स दुधवा को उत्तर भारत के प्रमुख हर्पेटोलॉजिकल अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं. अहेतुल्ला लॉन्गिरोस प्रजाति का लॉन्ग-स्नाउटेड वाइन स्नेक. (Photo Credit; Dudhwa Tiger Reserve) वन विभाग अब वैज्ञानिक साझेदारों के साथ मिलकर जैव विविधता निगरानी ढांचे को मजबूत करने, सरीसृप सर्वेक्षणों को प्रोत्साहित करने और स्थानीय स्तर पर छिपी प्रजातियों की पहचान और संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करेगा, जिससे दुधवा की पूरी पारिस्थितिक समृद्धि सतह पर आ सका.

Last Updated : May 15, 2025 at 3:53 PM IST