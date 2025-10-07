ETV Bharat / bharat

लोकसभा अध्यक्ष ने BJP MP पर हुए हमले को लेकर बंगाल सरकार से तत्काल रिपोर्ट मांगी: रिजिजू

सांसद खगेन मुर्मू पर हुए क्रूर हमले पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिक्रिया दी है.

Kiren Rijiju
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 1:42 PM IST

3 Min Read
कोलकाता: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा के लोकसभा सदस्य खगेन मुर्मू पर हुए क्रूर हमले पर पश्चिम बंगाल सरकार से तत्काल रिपोर्ट मांगी है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सांसद और विधायक पर हमला तृणमूल कांग्रेस द्वारा यहां बनाए गए माहौल को दर्शाता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

लोकसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर दिया है और पश्चिम बंगाल सरकार रिपोर्ट पेश करेगी. विस्तृत जानकारी मिलने के बाद ही इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए. इस बारे में कुछ कहा जा सकता है. केंद्रीय मंत्री भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दिन में ही उत्तर बंगाल पहुंच गए. वह दार्जिलिंग की पहाड़ियों में कई भूस्खलन प्रभावित इलाकों का भी दौरा करेंगे.

'पश्चिम बंगाल सरकार रिपोर्ट पेश करेगी'
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, "लोकसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर दिया है और पश्चिम बंगाल सरकार रिपोर्ट पेश करेगी. विस्तृत जानकारी मिलने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए." केंद्रीय मंत्री भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दिन में ही उत्तर बंगाल पहुंच गए. वह दार्जिलिंग की पहाड़ियों में भूस्खलन प्रभावित कई जगहों का भी दौरा करेंगे.

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ सांसदों और विधायकों का मामला नहीं है. हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए. भारत में कानून है. अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है और किसी पर हमला करता है, गुंडागर्दी करता है, तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए." केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को बंगाल में जंगल राज फैलाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की.

उन्होंने एक पोस्ट में कहा था, "उत्तरी मालदा से दो बार सांसद रहे और एक सम्मानित आदिवासी नेता, बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हुआ क्रूर हमला बर्बर है. वह विनाशकारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत कार्यों के लिए नागराकाटा जा रहे थे. मैं भारी बारिश से हुए विनाशकारी नुकसान का जायजा लेने के लिए उत्तर पश्चिम बंगाल पहुंच रहा हूं."

जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में हमला
बता दें कि उत्तरी बंगाल के भूस्खलन प्रभावित लोगों से मिलने और राहत सामग्री वितरित करने जा रहे सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर उपद्रवियों ने बेरहमी से हमला कर दिया था. घोष को मामूली चोटें आईं, जबकि दो बार सांसद रहे भाजपा सांसद के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आईं. यह घटना उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में हुई. भाजपा सांसद को तुरंत इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.

वर्तमान में भाजपा सांसद का उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनकी हालत स्थिर है. पता चला है कि मुर्मू की बाईं आंख के नीचे की हड्डी टूट गई है.उनकी सर्जरी करनी होगी. उन्हें सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि सर्जरी यहीं होगी या उन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया जाएगा.

