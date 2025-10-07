ETV Bharat / bharat

लोकसभा अध्यक्ष ने BJP MP पर हुए हमले को लेकर बंगाल सरकार से तत्काल रिपोर्ट मांगी: रिजिजू

कोलकाता: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा के लोकसभा सदस्य खगेन मुर्मू पर हुए क्रूर हमले पर पश्चिम बंगाल सरकार से तत्काल रिपोर्ट मांगी है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सांसद और विधायक पर हमला तृणमूल कांग्रेस द्वारा यहां बनाए गए माहौल को दर्शाता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

लोकसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर दिया है और पश्चिम बंगाल सरकार रिपोर्ट पेश करेगी. विस्तृत जानकारी मिलने के बाद ही इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए. इस बारे में कुछ कहा जा सकता है. केंद्रीय मंत्री भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दिन में ही उत्तर बंगाल पहुंच गए. वह दार्जिलिंग की पहाड़ियों में कई भूस्खलन प्रभावित इलाकों का भी दौरा करेंगे.

'पश्चिम बंगाल सरकार रिपोर्ट पेश करेगी'

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, "लोकसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर दिया है और पश्चिम बंगाल सरकार रिपोर्ट पेश करेगी. विस्तृत जानकारी मिलने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए." केंद्रीय मंत्री भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दिन में ही उत्तर बंगाल पहुंच गए. वह दार्जिलिंग की पहाड़ियों में भूस्खलन प्रभावित कई जगहों का भी दौरा करेंगे.

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ सांसदों और विधायकों का मामला नहीं है. हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए. भारत में कानून है. अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है और किसी पर हमला करता है, गुंडागर्दी करता है, तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए." केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को बंगाल में जंगल राज फैलाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की.