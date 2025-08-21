ETV Bharat / bharat

मानसून सत्र के बाद लोकसभा स्पीकर की टी पार्टी, विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार

मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने बिहार में SIR, पहलगाम हमला और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मुद्दों पर जोरदार हंगामा किया.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 8:00 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था, जो गुरुवार 21 अगस्त 2025 को समाप्त हो गया. इस सत्र में कुल 21 बैठकें हुईं, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए, जैसे 130वां संविधान संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक.

सत्र के दौरान विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), पहलगाम हमला और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मुद्दों पर जोरदार हंगामा किया. विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर कागज फेंककर और नारेबाजी करके अपना विरोध दर्ज किया, जिसके कारण कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.

सत्र में पारित हुए विधेयक
इस सत्र में 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2025, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए. इसके अलावा पहलगाम हमला, और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मुद्दों पर सीमित चर्चा भी हुई, लेकिन विपक्ष ने इन पर अधिक समय की मांग की. वहीं, लोकसभा में 250 से अधिक सवालों के जवाब दिए गए, और 20 से अधिक अल्पकालिक चर्चाएं हुईं. हालांकि, विपक्ष के हंगामे के कारण कई सवालों पर चर्चा अधूरी रही.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के व्यवहार की आलोचना की. उन्होंने कहा, "विपक्ष ने संसद का काफी समय बर्बाद किया है." उन्होंने विपक्ष पर 'दोहरे मानदंड' का आरोप लगाया और कहा कि बिहार में एसआईआर का 95 फीसदी काम पूरा हो चुका है, फिर भी विपक्ष इसे रोकना चाहता है.

केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के संसद में कागज फेंकने और नारेबाजी को 'छोटी हरकत' करार दिया और कहा कि इससे संसद की गरिमा कम हुई है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने गृह मंत्री के सामने बिल फाड़कर फेंका.

विपक्ष की नाराजगी
वहीं, विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना पर्याप्त चर्चा के पारित किए. इसके अलावा, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), पहलगाम हमले, और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मुद्दों पर विपक्ष की चर्चा की मांग को नजरअंदाज किया गया.

इतना ही नहीं प्रधानमंत्री के साथ हुई टी मीटिंग में विपक्ष का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र अच्छा रहा क्योंकि महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए. उन्होंने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेम्स विधेयक पारित होना एक दूरगामी असर डालेगा और खास तौर पर जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा. यही वह मुद्दा है जिस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए.

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष बड़े-बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वे केवल व्यवधान डालने में लगे रहे. विपक्ष में, खासकर कांग्रेस में, बहुत से युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता उन्होंने कहा कि संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हों.

संसद में आवाज दबाने का आरोप
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में उनकी आवाज को दबाया. विपक्ष का कहना था कि स्पीकर ने उनके मुद्दों को उठाने के लिए उचित अवसर नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने चाय पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के इस कदम को संसद की गरिमा के खिलाफ बताया और सभी दलों से सहयोग की अपील की. चाय पार्टी का विपक्ष द्वारा बहिष्कार संसद में बढ़ते तनाव और सरकार-विपक्ष के बीच गहरे मतभेदों को दर्शाता है. विपक्ष के इस कदम ने संसद में सहयोग की परंपरा को चुनौती दी है और यह भविष्य में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है.

जानकारी देतीं ईटीवी भारत संवाददात

