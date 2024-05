ETV Bharat / bharat

मतदान के दौरान बारिश की आशंका, बंगाल-पूर्वोत्तर में मौसम बिगाड़ेगा खेल? जानें अपने शहर का हाल - Lok Sabha polls 2024

By ANI Published : May 7, 2024, 11:19 AM IST | Updated : May 7, 2024, 11:47 AM IST

पश्चिम बंगाल में बारिश ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग होनी है. वोटिंग के दौरान लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच मौसम विभाग ने (IMD) ने पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. मतदान से पहले पश्चिम बंगाल के कई जिलों में सोमवार को बारिश हुई. आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश जारी रहेगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और राज्य में जारी लू की स्थिति के दौरान वोटर्स को राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने कहा कि 10 मई तक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी आएगी. मौसम एजेंसी ने पूर्वोत्तर राज्यों के पास कई चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की भी भविष्यवाणी की है, जिससे मतदान के दिन असम में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना

आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से दक्षिण-पूर्वी नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत की ओर बढ़ेंगी, जिससे इस सप्ताह ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के साथ-साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. असम के डिब्रूगढ़ के कई हिस्सों में रविवार को बारिश हुई, जिससे बढ़ते तापमान से राहत मिली. संभावना है कि 7 और 8 मई को राज्य में बारिश जारी रहेगी. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार, 10 मई तक ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. ओडिशा, कर्नाटक में लू की स्थिति

मौसम विभाग ने कहा कि इस हफ्ते तमिलनाडु, ओडिशा और झारखंड में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी, सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4-7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जाएगा.आईएमडी ने कर्नाटक के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जहां मंगलवार को मतदान होना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान के दिन ओडिशा और कर्नाटक में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान है. बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जिसमें 1,300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं. केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया और बीजेपी के कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत 7 मई को तय हो जाएगी. यह भी पढ़ें- वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को नई पहल, मतदान के दिन मिल रही फ्री राइड, जानिए कैसे करें बुकिंग?

Last Updated : May 7, 2024, 11:47 AM IST