तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनावों की मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को उजागर करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑडिट शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि 48 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे, जहां इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार 50,000 से कम मतों से हारे थे और पार्टी उन सभी में व्यापक जांच करेगी.

केरल के आलप्पुझा में पत्रकारों से बात करते हुए वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "वास्तविक जनादेश के साथ पदभार ग्रहण नहीं किया". उन्होंने दावा किया कि यह बात राहुल गांधी द्वारा "चुनावी धोखाधड़ी के सबूत" जारी करने के बाद स्पष्ट हो गई.

कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कहा, "विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने सबूतों के साथ चुनाव आयोग से पांच जरूरी सवाल पूछे हैं. उन पांच सवालों का जवाब देने की बजाय, वे (चुनाव आयोग) राहुल गांधी को नोटिस जारी कर रहे हैं. हम चुनाव आयोग के किसी भी नोटिस से नहीं डरते. हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे. भारत के लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए. जो लोग लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग लोकतंत्र की हत्या करने की चाहत रखने वालों का बचाव कर रहे हैं, उन्हें बेनकाब करना होगा."

वेणुगोपाल ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने अभी तक अनियमितताओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. उन्होंने आयोग से कहा, "हमें डराने की कोशिश मत करो." उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखेगी. उन्होंने 11 अगस्त को नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक पार्टी सांसदों के नेतृत्व में एक विरोध मार्च निकालने की घोषणा की.

कांग्रेस नेता ने त्रिशूर और आलप्पुझा निर्वाचन क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए यह भी आरोप लगाया कि केरल में फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया है.

यह भी पढ़ें- वोट चोरी का आरोप: राहुल गांधी को नोटिस, चुनाव आयोग ने कहा- अभी भी समय है...