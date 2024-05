ETV Bharat / bharat

लोकसभा चुनाव 2024: प. बंगाल के मुर्शिदाबाद में BJP और TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प - Poll Violence

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 7, 2024, 9:24 AM IST | Updated : May 7, 2024, 9:57 AM IST

प.बंगाल के मुर्शिदाबाद में झड़प ( ANI VIDEO )

मुर्शिदाबाद: लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दो दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आई है. इस दौरान किसी को गंभीर चोट आने की सूचना नहीं है. घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षा बलों ने हालात को तुरंत काबू में किया. बीजेपी के उम्मीदवार ने मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की है. जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद के जंगीपुर के एक मतदान केंद्र पर टीएमसी बूथ अध्यक्ष की बीजेपी उम्मीदवार धनंजय घोष से झड़प हो गई. जंगीपुर में बीजेपी उम्मीदवार धनंजय घोष ने कहा, 'मैं बीजेपी उम्मीदवार हूं और मुझे टीएमसी के बूथ एजेंट ने धमकी दी है. अगर एक उम्मीदवार के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या हो सकता है. हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे.' बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की घटनाए अक्सर होती है. यहां पहले चरण के चुनाव के दौरान भी हिंसा की घटनाएं सामने आई थी. इसे देखते हुए चुनाव आयोग की ओर कई चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं. वहीं, पूर्व की घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मुर्शिदाबाद जिले में हाल में कई बम बरामद हुए. लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान में यहां 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. जिन मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है उनमें मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट शामिल हैं. ये भी पढ़ें- Watch: बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा से मारपीट, केंद्र ने बढ़ाई सुरक्षा - Rekha Patra Manhandled

Last Updated : May 7, 2024, 9:57 AM IST