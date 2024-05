ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी आज बस्ती और श्रावस्ती में करेंगे जनसभा, अयोध्या से लौटेंगे दिल्ली - lok sabha election 2024

Updated : May 22, 2024, 12:08 PM IST

Published : May 22, 2024, 11:44 AM IST

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

pm modi in up in today ( photo source: etv bharat )