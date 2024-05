ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे - Lokshabha Election 2024

By PTI Published : May 8, 2024, 7:20 AM IST | Updated : May 8, 2024, 9:21 AM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ANI )

अमरावती: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और एनटीआर जिले के विजयवाड़ा में एक रोड शो करेंगे. यह बैठक राजमपेटा के निकट कलिरी में दोपहर करीब दो बजे निर्धारित है, जबकि रोड शो विजयवाड़ा में बंदर रोड स्थित इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम से शाम करीब पांच बजे शुरू होने की उम्मीद है. आंध्र प्रदेश भाजपा ने मंगलवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'आइए अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करें जो आंध्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का आश्वासन देने के लिए राजमपेट आ रहे हैं.' बुधवार की जनसभा 13 मई को होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दक्षिणी राज्य में पीएम मोदी की तीसरी जनसभा होगी. यह बैठक हाल ही में राजामहेंद्रवरम और अनकापल्ली में हुई दो बैठकों के मद्देनजर हुई है, जिसके पहले 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद 17 मार्च को पालनाडु जिले के चिलकलुरिपेटा मंडल के बोपुडी गांव में एनडीए की पहली चुनावी बैठक हुई थी. राजमपेटा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार एन किरण कुमार हैं. उनका मुकाबला वाईएसआरसीपी के पी मिथुन रेड्डी से होगा, जबकि विजयवाड़ा लोकसभा सीट पर टीडीपी के के शिवनाथ का मुकाबला सत्तारूढ़ पार्टी के अपने भाई के श्रीनिवास से होगा. एनडीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के तहत टीडीपी को 144 विधानसभा और 17 लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं, जबकि भाजपा छह लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. जनसेना दो लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे. ये भी पढ़ें- 'आंध्र प्रदेश को कर्ज में डुबोया' जगन मोहन सरकार पर बरसे पीएम मोदी - Lok Sabha Election 2024

