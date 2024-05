ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र और तेलंगाना में चुनावी रैलियां करेंगे पीएम मोदी, ओडिशा में रोड शो - Prime Minister Narendra Modi

By PTI Published : May 10, 2024, 10:44 AM IST | Updated : May 10, 2024, 11:24 AM IST

पीएम मोदी ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र और तेलंगाना में चुनावी रैलियां करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री नंदुरबार का दौरा करेंगे, जहां वह एक सार्वजनिक बैठक करेंगे और बीजेपी के उम्मीदवार हीना गावित के लिए वोट मांगेंगे. हीना विजयकुमार गावित लोकसभा चुनाव 2019 में नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की विजयी उम्मीदवार थीं. गावित को गोवाल पदवी के खिलाफ मैदान में उतारा गया है. इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 3:15 बजे तेलंगाना के महबूबनगर में एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे और फिर शाम लगभग 5:30 बजे हैदराबाद में उनकी एक और सार्वजनिक बैठक होगी. असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देंगी माधवी लता

इस सीट से बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा है और वह AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देंगी. यह पहली बार है जब बीजेपी ने हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से किसी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है. वहीं, यहां से मन्ना श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे. भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे पीएम मोदी

बाद में पीएम मोदी ओडिशा के लिए रवाना होंगे जहां वह रात करीब 8:30 बजे भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे. बता दें कि तीनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी. चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग

लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में नौ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोटिंग होगी. इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना 17 की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश की 8-8, बिहार की पांच सीट, झारखंड और ओडिशा की 4-4 सीटों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर की एक सीट पर भी मतदान होगा. यह भी पढ़ें-14 को नामांकन, 13 को मोदी का मेगा रोड शो; बनारस से पूरा भारत साधेंगे पीएम, बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार

