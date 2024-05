ETV Bharat / bharat

'उनके दावों में दम होता तो मैदान में...' उमर अब्दुल्ला ने BJP पर साधा निशाना, लोगों से की वोटिंग की अपील - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 20, 2024, 9:42 AM IST | Updated : May 20, 2024, 10:09 AM IST

उमर अब्दुल्ला ( ANI )

श्रीनगर: लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवे चरण के लिए मतदान जारी है. आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर सोमवार को वोटिंग हो रही है. इसमें जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट भी शामिल है. वोटिंग के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बारामूला की जनता से वोटिंग करने की अपील की है. उन्होंने कहा लोग घरों से बाहर निकलें और वोट करें. उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि लोग अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे. लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत लोगों की आवाज, लोगों के वोट हैं. मैं बारामूला के लोगों से अपील करता हूं कि वे बाहर आएं और अपना वोट डालें. ' उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना

वहीं, शोपियां में हुए आतंकी हमले को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'यह इन लोगों को जवाब है जिन्होंने दावा किया है कि यहां हालात सामान्य हो गए हैं और उन्होंने आतंकवाद को खत्म कर दिया है. ऐसा कह कर हम टूरिस्ट की जान को खतरे में डाल रहे हैं. यह दुखद है कि हमले में एक पॉलिटिकल वर्कर की मौत हो गई और दो पर्यटक घायल हो गए.' 'झूठे थे बीजेपी के दावे'

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कई दावे किए थे. अगर उनके दावों में दम होता तो यहां चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट्स होता. उनको नेशमनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए B या C टीम की जरूरत नहीं पड़ती. सच तो यह है कि उनका कोई भी वादा सच नहीं है, इसलिए उनका कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है. बारामूला से मैदान में उमर अब्दुल्ला

बता दें कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा है. यहां से उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में हैं. अब्दुल्ला के अलावा यहां 21 अन्य उम्मीदवारों चुनाव लड़ रहे हैं. इनमें 14 उम्मीदवार निर्दलीय हैं, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. हालांकि, मुकाबला उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन और इंजीनियर राशीद के बीच है. यहां से गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने राशिद को अपना समर्थन दिया है, जबकि अल्ताफ बुखारी की पार्टी ने सज्जाद लोन को समर्थन का ऐलान किया है. यह भी पढ़ें- आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान जारी, पीएम मोदी ने की सभी मतदाताओं से मतदान की अपील

