'रिश्वतखोर, जंगलराज, दलदल..' अररिया में जेपी नड्डा ने बताई RJD की नई परिभाषा - JP Nadda

अररिया: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार में 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. अररिया सीट पर भी 7 मई यानी तीसरे चरण में वोट पड़ेंगे. गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान नड्डा ने विपक्ष पर हमलावर हए. उन्होंने इंडिया गठबंधन को राम विरोधी बताया. नड्डा ने लालू परिवार को भी घेरा और आरजेडी का मतलब भी समझाया.

अररिया में जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला: अररिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ये लोग राम विरोधी हैं और राम को काल्पनिक बताने वाले लोग हैं. इन लोगों को राम मंदिर बनने से परेशानी थी. इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया है. उन्होंने कहा कि आज हर एक राष्ट्रविरोधी उनका दोस्त है.

नड्डा ने बताई RJD की नई परिभाषा : जेपी नड्‌ड़ा ने आरजेडी का मतलब बताते हुए कहा कि ये लोग रिश्वतखोर, जंगलराज, दलदल हैं. उन्होंने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जितने घोटाले हुए वो लालू यादव ने किए हैं. साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का कुनबा करार दिया और कहा कि इनमें से तो आधे बेल पर और बाकी आधे जेल में हैं. जेपी नड्डा ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव समेत देश के कई विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा और घोटालों से जोड़ते हुए उनपर हमले किये.

"मोदी जी के 10 साल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के रहे. एक तरफ सेवा है, सुशासन है, गरीब कल्याण है, तो दूसरी तरफ राजद-कांग्रेस के शासन की लूट, कुशासन और उनके परिवार का कल्याण था. दोनों में तय आपको करना है."- जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी

मोदी सरकार की उपलब्धि गिनाई : मोदी जी के नेतृत्व में भारत, दुनिया का तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है. भारत की दवाई आज दुनिया में दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट हो रही है. हम दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए हैं. दुनिया हमसे दवाई खरीद रही है, सबसे सस्ती और असरदार दवाई आज भारत में बन रही है. आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर 10 साल पहले लिखा होता था- Made in China, Made in Korea, Made in Japan. आज आपके मोबाइल पर लिखा है- Made in India. आज भारत में इस्तेमाल होने वाले 97% मोबाइल भारत बना रहा है. ये बदलता हुआ भारत है.

कोरोना के दिनों की याद दिलायी : कोरोना की महामारी आई, दुनिया भी नहीं जानती थी, कैसे लड़ा जाए. कोरोना की लड़ाई में अमेरिका फेल हो गया, रूस फेल हो गया, जापान रास्ता तय नहीं कर पाया. लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सही समय पर सही फैसला लिया गया और देश के 140 करोड़ लोगों की जान बचाई गई.

'मांगने वाला नहीं देना वाला भारत..': इस देश में टिटनेस की दवा आने में 25 साल लग गए, डिप्थीरिया की दवा आने में 30 साल लग गए, ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 27 साल लग गए, जापानी बुखार की दवा आने में 100 साल लग गए. लेकिन कोरोना का टीका देश को 9 महीने में मिल गया. 100 देशों को वैक्सीन भेजी और 48 देशों को हमने मुफ्त में वैक्सीन दिया, मोदी जी के नेतृत्व में भारत, मांगने वाला भारत नहीं , देने वाला भारत बन गया है.

कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या बोले नड्डा?: उन्होंने कहा कि से खुद टीका लगवाया, लेकिन जनता को गुमराह करते रहे कि टीका मत लगावाओ. कोरोना की लड़ाई में अमेरिका फेल हो गया, रूस फेल हो गया, जापान रास्ता तय नहीं कर पाया. लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सही समय पर सही फैसला लिया गया और देश के 140 करोड़ लोगों की जान बचाई गई.

करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर: नड्डा ने कहा कि बिहार में ही मेरा बचपन गुजरा है और मैंने वो दौर भी देखा है, जब बिहार के लोग सत्तू खाकर गुजारा करते थे. लेकिन आज देश की 80 करोड़ जनता को और बिहार की 8 करोड़ 70 लाख जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है. जिस कारण से देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं.

इसे भी पढ़ें- JDU के सामने सीट बचाने की तो RJD के सामने खाता खोलने की चुनौती, तीसरा चरण नीतीश-लालू के लिए बेहद खास, पढ़ें इनसाइड स्टोरी - third phase election