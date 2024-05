ETV Bharat / bharat

वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को नई पहल, मतदान के दिन मिल रही फ्री राइड, जानिए कैसे करें बुकिंग? - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 7, 2024, 10:55 AM IST | Updated : May 7, 2024, 11:47 AM IST

प्रतिकात्मक तस्वीर ( (फोटो क्रेडिट- rapido.bike) )

हैदराबाद: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है. पिछले दो चरण में गर्मी के कारण वोटिंग प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली थी. ऐसे में चुनाव आयोग लोगों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश में जुटा है और उसने कई पहल शुरू की हैं. इस बीच रैपिडो ने तेलंगाना में 'राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी' कार्यक्रम शुरू किया है. इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक ले जाना है. लोगों को पूलिंग बूथ तक ले जाने के लिए रैपिडो ने वोटर्स को फ्री राइड देने का ऐलान किया है. इसको लेकर तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकासराज ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में मतदान करना न केवल लोगों का अधिकार है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है. इसलिए हर मतदाता को चाहिए कि वोट करने के पोलिंग बूथ पहुंचे और अपना वोट डाले. वोटिंग के दिन फ्री सेवा देगा रैपिडो

उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि रैपिडो ने 13 मई को होने वाले मतदान के दिन वोटर्स को बिना किसी परिवहन समस्या के मुफ्त सेवाएं प्रदान करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि हर बार हैदराबाद में मतदान 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होता. हालांकि, इस बार आयोग वोटिंग को 60-65 फीसदी के पार ले जाने के लिए कदम उठा रहा है. कैसे मिलेगी फ्री राइड?

इस संबंध में रैपिडो के प्रवक्ता रोहित ने कहा कि चुनाव के दिन, वोटर्स 'वोट नाउ' कोड का उपयोग करके रैपिडो ऐप के माध्यम से फ्री राइड प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि विकलांगों और बुजुर्गों के लिए हैदराबाद में विशेष सेवाएं होंगी. प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह सेवा हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम और वारंगल सहित उन शहरों में प्रदान की जाएगी जहां रैपिडो उपलब्ध है. तेलंगाना में कब होगी वोटिंग?

तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट पर इस बार एक ही चरण के लिए वोटिंग होनी है. यहां चौथे चरण के दौरान 13 मई को मतदान होगा. इस दौरान आदिलाबाद, पेड्डापल्ले, करीमनगर, निजामाबाद, जाहिराबाद, मेडक, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेवेल्ला, महबूबनगर, नगरकुरनूल, नलगोंडा, भुवनगिरि, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम में वोट डाले जाएंगे. यह भी पढ़ें- बारामती में ननद-भाभी के बीच मुकाबला, सियासी पिच पर युसूफ पठान, तीसरे चरण में इन नेताओं की साख पर दांव

