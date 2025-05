ETV Bharat / bharat

गुजरात के दाहोद में बने डी-9 इलेक्ट्रिक रेल इंजन को किया जाएगा एक्सपोर्ट: रेल मंत्री

गुजरात के दाहोद में बने अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक रेल इंज ( PTI )

Published : May 26, 2025 at 2:41 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 2:59 PM IST

दाहोद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को बड़ी सौगात दी. उन्होंने गुजरात के दाहोद जिले में एक इलेक्ट्रिक रेल इंजन फैक्टरी का उद्घाटन किया. यहां बने इंजन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन रेल इंजनों को आने वाले समय में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा. इन इंजनों का नाम डी-9 रखा गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस रेल इंजन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये इंजन तकनीकी दृष्टि से ही नहीं बल्कि पायलट की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से भी कई खूबियों से लैस है. गुजरात के दाहोद फैक्टरी के बारे में उन्होंने कहा कि यहां पहले स्टीम इंजन बनाए जाते थे. उस समय में दाहोद रेलवे का बड़ा प्रोडक्शन सेंटर था. लेकिन स्टीम इंजन हटने के बाद दाहोद में काम काज कम हो गया. इसका दाहोद की अर्थव्यवस्था पर बड़ा फर्क पड़ा. पीएम मोदी ने 2022 में दाहोद में आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन संयंत्र स्थापित करने का फैसला लिया. फिर 2023 में इस संयंत्र को स्थापित करने लिए काम शुरू हुआ. आज यहां एक आधुनिक फैक्टरी बनकर तैयार है. इस फैक्टरी में 9 हजार होर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन बनेंगे. रेल मंत्री ने कहा कि दुनियाभर में इस अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन का एक्सपोर्ट किया जाएगा. रेल इंजन की खासियत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस इलेक्ट्रिक इंजन की विशेषता का जिक्र करते हुए कहा कि ये इंजन एक चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है. डेटा सेंटर है. इस इंजन से कोई आवाज नहीं आती है. साथ ही वाइब्रेशन भी नहीं होता है. इसमें पायलटों की सुविधा का ध्यान रखा गया है. इसके लिए पायलट केबिन को एसी बनाया गया है. इंजन में शौचालय की भी व्यवस्था है. इससे भी अधिक विशेषता ये है कि जब इंजन चलता है तब उपर तार से बिजली लेता है. लेकिन जब खड़ा होता है तो ये इंजन जेनरेटर के रूप में काम करने लगता है और फिर बिजली आपूर्ती करती है. इस इंजन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी कीमत अत्यंत कम है और क्वालिटी बेहतरीन है. इस इंजन का नाम डी-9 रखा गया है. ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने दाहोद से देश को दी सौगात, इलेक्ट्रिक इंजनों को दिखाई हरी झंडी - PM MODI GUJARAT VISIT

Last Updated : May 26, 2025 at 2:59 PM IST