उत्तरकाशी (उत्तराखंड): उत्तरकाशी धराली में 5 अगस्त को आई भीषण आपदा को छह दिन बीत चुके हैं, लेकिन तेलगाड़ में भागीरथी नदी पर बनी झील अब भी जस की तस है. इस झील ने नदी के प्रवाह को रोक दिया है. आसपास के गांवों में तबाही के जख्म अभी भी हरे हैं. सड़कों का नामोनिशान मिट चुका है, पैदल रास्ते ध्वस्त हैं और धराली को छोड़कर आसपास के गांव बिजली और संचार सुविधाओं से कटे हुए हैं. वहीं भागीरथी नदी में झील बनने से खतरा पैदा हो सकता है.

हर्षिल क्षेत्र के छोलमी गांव निवासी मोहित नेगी ने बताया कि वह गाजियाबाद में रहते हैं. जहां उनके पिता नौकरी करते हैं और वह खुद एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं. 27 जुलाई को पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए अपने गांव आए थे. साथ में उनकी मां देवकी देवी भी थी. 5 अगस्त को धराली गांव में पूजा चल रही थी और हल्की-हल्की बारिश हो रही थी. मौसम में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि कुछ ही पलों में भयावह तबाही टूट पड़ेगी. लेकिन अचानक काले बादलों के फटने जैसी स्थिति बनी और देखते ही देखते धराली मलबे में बदल गया.

इस प्रवासी युवक ने सुनाई आपदा की आपबीती (Video-ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को धराली गांव में बिजली बहाल हुई, लेकिन आसपास के कई गांव आज भी अंधेरे में हैं. संचार सेवाएं शुरू तो हो गई हैं, पर बिजली न होने के कारण लोग फोन चार्ज तक नहीं कर पा रहे. बिजली के पोल और तार क्षतिग्रस्त पड़े हैं. मोहित ने बताया कि हर्षिल से धराली को जोड़ने वाला पैदल रास्ता पूरी तरह टूट चुका है, यहां का नक्शा ही बदल गया है. उन्हें और उनकी मां को 7 अगस्त को गाजियाबाद लौटना था, लेकिन सड़कें और रास्ते ध्वस्त होने के कारण वे फंस गए है. आखिरकार हेलीकॉप्टर से उन्हें धराली से मातली हेलीपैड लाया गया, जहां से वे गाजियाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं. बताया कि आपदा में अब भी कई स्थानीय लोग लापता हैं, जबकि बीते दिन दो शव बरामद हुए हैं. पर्यटक अब धराली, हर्षिल में कम ही संख्या में हैं और ज्यादातर स्थानीय लोग ही गांव में फंसे हैं. उन्हें जल्द से जल्द सुविधाएं देने की जरूरत है.

गौर हो कि जनपद में लगातार बारिश होने के कारण धराली क्षेत्र के लिए हेली रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं हो पाया है. मौसम खराब होने की वजह से हेली उड़ान नहीं भर पा रहे हैं और मौसम खुलने का इंतजार किया जा रहा है. वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी, लिमचागाड़ के पास वैली ब्रिज निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. सोनगाड़, डबरानी, हर्षिल, धराली आदि स्थानों पर अवरुद्ध गंगोत्री हाईवे को सुचारु करने का कार्य तेजी से चल रहा है.

