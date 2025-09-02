पटना: बिहार की राजनीति के उभरते चेहरों में से एक हैं समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी. वह दलित, महिला और युवा तीनों आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं और खुद को एक अलग भूमिका में देखती हैं. परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए वह कहती हैं कि राजनीति उनके लिए कोई बोझ नहीं बल्कि जनता का आशीर्वाद है. एनडीए गठबंधन, विपक्ष की रणनीति, महिला-युवा समीकरण और प्रशांत किशोर फैक्टर पर उन्होंने ईटीवी भारत से खुलकर बात की.

राजनीति में खुद को कहां देखती हैं?: शांभवी चौधरी कहती हैं कि राजनीति मेरे लिए पेशा नहीं बल्कि जनता का आशीर्वाद है. मैं इसे कभी बोझ नहीं मानती. महादेव जब तक चाहेंगे तब तक राजनीति में रहूंगी. बचपन से मैंने देखा है कि मेरे दादाजी को क्षेत्र का अपार प्यार मिला, पिताजी को क्षेत्र का अपार प्यार मिला. आज मुझे भी जनता उसी प्यार से नवाज रही है. यह जनता का ही आशीर्वाद है कि मैं संसद तक पहुंच पाई हूं.

एलजेपीआर सांसद शांभवी चौधरी (ETV Bharat)

"राजनीति एक ऐसा प्रोफेशन है, जिसमें स्विच ऑफ टाइम नहीं होता. यहां आपकी जिम्मेदारी हर समय बनी रहती है. यही इसे अलग बनाता है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है."-शांभवी चौधरी, सांसद, समस्तीपुर

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

किसी नौकरी से राजनीति की तुलना ठीक है?: इस पर शांभवी चौधरी कहती हैं कि राजनीति को किसी दूसरी जॉब से कंपेयर करना गलत है. मेरी कई दोस्त कॉर्पोरेट सेक्टर में है या किसी सर्विस में है. हर जॉब की अपनी डिफिकल्टी होती है और अपना कंफर्ट भी होता है लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा फर्क यह है कि यहां आपका पूरा करियर सामने वाले यानी जनता की परसेप्शन पर निर्भर करता है. राजनीति में आपका कैरियर केवल मेहनत से नहीं, बल्कि जनता की धारणा से बनता है. यही इस पेशे की खूबसूरती और कठिनाई दोनों है.

पीएम मोदी के साथ शांभवी चौधरी और उनका परिवार (ETV Bharat)

राजनीति में आने का निर्णय कब लिया?: समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी कहती हैं कि बचपन से ही तय था कि राजनीति में आना है. हमारे परिवार की विरासत रही है और मेरे लिए एक बेंचमार्क भी था कि हमें पॉलिटिकल एंट्री करनी है. हां, यह कब और किस समय होगा, यह सब भगवान पर निर्भर था. भगवान ने जो चाहा, महादेव ने जो चाहा, वही हुआ और मुझे जनता का आशीर्वाद मिला. मुझे राजनीति में बड़ा ब्रेक देने का श्रेय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को जाता है. वह मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं.

शांभवी चौधरी और चिराग पासवान (ETV Bharat)

जेडीयू और एलजेपीआर के बीच ब्रिज हैं आप?: इस सवाल पर शांभवी चौधरी कहती हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं मानती. यह एनडीए का गठबंधन है और इसमें बिहार के विकास के लिए सभी दल साथ में हैं. गठबंधन के सभी सांसद और विधायक अपनी-अपनी पार्टी से आगे बढ़कर पूरे गठबंधन की मजबूती के लिए काम करते हैं. इसलिए मैं ही नहीं, बल्कि गठबंधन के हर जनप्रतिनिधि एक ब्रिज हैं. हमारा फोकस एकमात्रा लक्ष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जीतना और बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है.

नीतीश कुमार के साथ सायन कुणाल और शांभवी चौधरी (ETV Bharat)

पहली बार दोनों दल मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने कभी भी जेडीयू के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था. ऐसे में शांभवी चौधरी कहती हैं कि यह पहला अवसर है, जब दोनों दल मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. ऐसे में हम लोग पूरी मजबूती से संगठनात्मक स्तर पर काम कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव में एनडीए ने ऐतिहासिक विजय पाई थी. अब उसी जोश और एकता के साथ हम विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं. हमारा उद्देश्य बेहतर परिणाम लाना और गठबंधन की एकता को और मजबूत करना है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

क्या एनडीए में ऑल इस वेल है?: इस सवाल पर एलजेपीआर सांसद कहती हैं कि एनडीए का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबकुछ सिक्योर है. हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में 225 प्लस सीट लाएंगे. मेरी राजनीति की भूमिका अलग इसलिए है, क्योंकि मैं दलित, महिला और युवा तीनों डाइमेंशन का प्रतिनिधित्व करती हूं. महिलाओं की बात करना, दलितों के हक की बात करना और युवाओं को सशक्त करना, ये तीन जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं. यही हमें बाकी नेताओं से अलग बनाता है.

समीक्षा बैठक के दौरान शांभवी चौधरी (ETV Bharat)

महिलाओं और युवाओं को लेकर क्या सोचती हैं?: शांभवी चौधरी कहती हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए अद्भुत काम किए हैं. चाहे दीदी की रसोई हो, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण हो, पंचायती राज में आरक्षण हो या महिला एंटरप्रेन्योर के लिए प्रावधान. इन योजनाओं ने महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया है. हमने आधी आबादी को मेनस्ट्रीम इकॉनमी और समाज से जोड़ा है. एनडीए की यही सबसे बड़ी ताकत है.

एलजेपीआर सांसदों के साथ शांभवी चौधरी (ETV Bharat)

विपक्ष को कैसे देखती हैं?: शांभवी चौधरी कहती हैं कि विपक्ष ने जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां-बहन की गालियां दीं, वह बहुत शर्मनाक है. विपक्ष में वह लोग हैं, जो मां-बहन की गालियां देते हैं. लोकसभा चुनाव में उन्होंने हमारे नेता चिराग पासवान को भी गालियां दीं. ऐसे में हम मजबूती से जनता के सामने यह बताना चाहते हैं कि एनडीए महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए खड़ा है. हम विपक्ष की तरह व्यक्तिगत हमले नहीं करते, बल्कि काम और विकास की बात करते हैं.

पीएम मोदी के साथ शांभवी चौधरी और अन्य एलजेपीआर सांसद (ETV Bharat)

ससुर की विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगी?: शांभवी चौधरी कहती हैं कि मेरे श्रद्धेय ससुर किशोर कुणाल ने जो काम किया है, वह सायन कुणाल और मेरे लिए प्रेरणा है. उन्होंने 'दलित देवो भव' किताब प्रकाशित की और मंदिर में दलित पुजारी का कॉन्सेप्ट शुरू किया. एक सवर्ण होकर उन्होंने दलितों के लिए इतना काम किया, जितना शायद किसी दलित नेता ने भी नहीं किया है. हम उनकी इस सोच और काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

पति सायन कुणाल के साथ शांभवी चौधरी (ETV Bharat)

आरजेडी के जवाब में एलजेपी का भी MY: शांभवी चौधरी कहती हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 'एमवाई' का नया समीकरण बनाया है. यह जातीय और सांप्रदायिक समीकरण नहीं है, बल्कि महिला और युवाओं का समीकरण है. टिकट बंटवारे में भी इसका ध्यान रखा गया है. लोकसभा चुनाव में जिन 5 लोगों को टिकट मिला, उनमें 4 युवा और दो महिलाएं हैं. इससे साफ है कि लोक जनशक्ति पार्टी युवा और महिला की मजबूत आवाज बनकर उभरी है. वहीं विपक्ष में जो दल है, वह जातीय और सांप्रदायिक समीकरण तैयार कर एक जाति और एक धर्म का 'एमवाई' समीकरण तैयार करता है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

पासवान वोटबैंक पर चिराग की पकड़: वैसे शांभवी भले ही MY की बात करती हों लेकिन ये भी सच है कि चिराग पासवान जिस (दुसाध) समाज से आते हैं, उसका उनको पूरा समर्थन मिलता है. पासवान समाज के 5.31% वोट के साथ उनको करीब 6 फीसदी वोट मिलते हैं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

प्रशांत किशोर फैक्टर पर आपकी राय?: शांभवी चौधरी के मुताबिक प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं हैं. वह कहती हैं कि लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है लेकिन ग्राउंड पर उनका कोई प्रभाव नहीं है. उनकी रणनीति हमेशा दूसरों पर आरोप लगाने की रही है. वे खुद क्या करेंगे, इसकी चर्चा कभी नहीं करते. उनके सारे हमले व्यक्तिगत और गलत-सलत होते हैं. यह सब मुझे चीप पॉलिटिकल स्टंट लगता है. हम लोग सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं. क्षेत्र की जनता से जुड़कर काम करना ही हमारी ताकत है.

समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी (ETV Bharat)

राहुल गांधी की यात्रा पर क्या कहेंगी?: शांभवी चौधरी कहती हैं कि सबसे पहले तो राहुल गांधी को युवा नेता या "जननायक' कहना गलत है. मेरी नजर में जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर हैं. उन्होंने समाज के एक बड़े वर्ग को ऊपर उठाया. कांग्रेस आज जिसे चाहती है, उसे जननायक कह देती है. विपक्ष आज बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने कभी लोकतंत्र की रक्षा नहीं की. जो लोग बूथ कैप्चरिंग करके सत्ता पाते थे, वह आज लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं. जो बिहारी और हिंदी बोलने वालों को गालियां देते हैं, उनको बिहार बुलाया जाता है.

बाढ़ का जायजा लेतीं शांभवी चौधरी (ETV Bharat)

प्रियंका गांधी और रोहिणी आचार्या पर आपकी राय?: वोट अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी और रोहिणी आचार्या की मौजूदगी पर शांभवी चौधरी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब कांग्रेस नेता बिहार और बिहारी को गाली दे रहे थे, तब ये दोनों चुप थीं. अब यहां आकर भाषण देने का कोई मतलब नहीं है. राहुल गांधी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है लेकिन तेजस्वी यादव को इस पर माफी मांगनी चाहिए. बिहारी पहचान किसी भी राजनीति से ऊपर है और इसका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग और शांभवी (ETV Bharat)

एनडीए की चुनावी तैयारी को लेकर कितनी आश्वस्त हैं?: शांभवी चौधरी कहती हैं कि हम लोग विपक्ष को कभी कमजोर नहीं मानते. तेजस्वी यादव आज नेता बने हैं तो इसमें हमारे नेता चिराग पासवान का भी योगदान रहा है. 2020 में जब एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ा, तब विपक्ष की राजनीति बदल गई. आज हम सब मिलकर एक मजबूत गठबंधन बना चुके हैं. पांच उंगलियां जब साथ होती हैं तो मुट्ठी बनती है और यही मुट्ठी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ताकत दिखाएगी. हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के बाद बिहार में विपक्ष का कोई असर नहीं बचेगा.

कौन हैं शांभवी चौधरी?: बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट से एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी युवा, शिक्षित और तेजतर्रार माना जाती हैं. 2024 में महज 25 साल की उम्र में वह लोकसभा की सदस्य बन गईं. शांभवी के पिता अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जबकि दादा महावीर चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री थे. दलित समाज से आने वाली शांभवी की शादी पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल से हुई है, जोकि भूमिहार जाति से आते हैं.

एलजेपीआर के कार्यक्रम के दौरान शांभवी चौधरी (ETV Bharat)

