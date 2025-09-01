बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' को 'गाली-गलौज' यात्रा करार देते हुए कांग्रेस और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में लगभग 100 सरकारों को बर्खास्त किया और जे.पी. आंदोलन के दौरान बड़े नेताओं को जेल में डाला, जिससे यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र का हत्यारा कौन है. चौधरी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है और नीतीश कुमार के साथ मिलकर जनता की भलाई के लिए काम हो रहा है. उन्होंने महागठबंधन से सवाल किया कि क्या वे इस यात्रा के लिए माफी मांगेंगे, वरना उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे.
Published : September 1, 2025 at 9:14 AM IST
पटना: बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना में समापन होगा. पटना के गांधी मैदान से सुबह 11 बजे मार्च शुरू होकर पटना हाईकोर्ट के पास आंबेडकर की मूर्ति पर समाप्त होने की योजना है. यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और हेमंत सोरेन समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे. एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ 16 दिनों की तक चली इस यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम जिले से हुई थी.
LIVE FEED
सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और महागठबंधन पर बोला हमला
विजय सिन्हा ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष की 'मतदाता अधिकार यात्रा' पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र की डकैती करने वाले और जंगलराज के युवराज, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, राजनीति को अपनी जागीर समझते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की धरती है और यहां की जनता इसका जवाब देगी. सिन्हा ने आरोप लगाया कि बिहारियों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों को इस यात्रा में लाकर सम्मानित किया गया है, जिसका जवाब बिहार की जनता अवश्य देगी.
तेजस्वी यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर साधा निशाना
राजद नेता तेजस्वी यादव ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' के समापन पर कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया है. उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार की जनता खूंटा ठोककर भाजपा को राज्य से भगाएगी और यह संदेश पूरे देश में जाएगा. तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वालों को जनता करारा जवाब देगी. उन्होंने यात्रा के दौरान भारी जनसैलाब और बिहार के लोगों के आशीर्वाद व समर्थन के लिए सभी का आभार जताया.
मनोज झा ने उठाया चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल
राजद नेता मनोज कुमार झा ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' के समापन पर कहा कि यह यात्रा अब केवल राहुल गांधी या तेजस्वी यादव तक सीमित नहीं रही, बल्कि जन-जन की यात्रा बन चुकी है, जिसमें बिहार का चप्पा-चप्पा 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारों से गूंज रहा है. उन्होंने आजादी के बाद पहली बार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, नीयत और नीतियों पर इतना बड़ा प्रश्नचिन्ह लगने की बात कही. झा ने जोर देकर कहा कि यह यात्रा न केवल वोट चोरी के खिलाफ है, बल्कि संस्थाओं को किसी राजनीतिक दल का एजेंट बनने से रोकने और उनकी सफाई का भी मौका है, जिसका संदेश बिहार सहित पूरे देश में फैल चुका है.
प्रमोद तिवारी ने बिहार की जनता के जोश की सराहना की
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' को लेकर कहा कि वोट चोरी के खिलाफ, संविधान की रक्षा और मताधिकार की हिफाजत के लिए बिहार की जनता जिस तरह सड़कों पर उमड़ी है, वह अभूतपूर्व है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का स्वागत और इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित करना लंबे समय बाद देखने को मिला है. तिवारी ने दावा किया कि बिहार की जनता का यह जोश दर्शाता है कि आने वाले समय में वोट चोरी करने वालों को जनता करारा जवाब देगी और उन्हें सजा देगी.
इरफान अंसारी ने बिहार में बदलाव की उम्मीद जताई
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' को लेकर कहा कि बिहार में बदलाव के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं और जनता ने स्थिर सरकार के लिए मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व से बिहार की जनता में नई उम्मीद जगी है, जो अब और जुल्म सहन नहीं करेगी. दरभंगा में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उनकी सोची-समझी रणनीति है और अपशब्द कहने वाला व्यक्ति भाजपा का ही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता को गुमराह करना अब संभव नहीं, क्योंकि लोग सच को समझ चुके हैं.
भाजपा सांसद ने कांग्रेस के दावों पर उठाए सवाल
भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कांग्रेस की 'मतदाता अधिकार यात्रा' को महज राजनीतिक करार देते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा वोट चोरी के आरोपों का चुनाव आयोग एक-एक बिंदु पर जवाब दे रहा है. उन्होंने कांग्रेस के 89 लाख शिकायतें सौंपने के दावे को खारिज किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची की विसंगतियों को ठीक करने में जुटा है. चंदोलिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या रोहिंग्या या विदेशी घुसपैठिए भी मतदाता सूची में शामिल होंगे? उन्होंने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग को पूरे देश की मतदाता सूची की जांच करनी चाहिए ताकि ऐसी विसंगतियां दूर हो सकें.
पवन खेड़ा ने लगाए वोट चोरी के आरोप
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' को लेकर कहा कि यह मुद्दा केवल बिहार तक सीमित नहीं, बल्कि देश के हर मतदाता के मताधिकार से जुड़ा है, जिसके लिए पूरा देश एकजुट हो रहा है. उन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों से उन चुनावों में, जहां कांग्रेस की जीत की संभावना होती है, वोट चोरी कर सत्ता हासिल की जा रही है. खेड़ा ने चुनाव आयोग द्वारा 89 लाख शिकायतें खारिज करने पर तंज कसते हुए कहा कि आयोग BLA के माध्यम से उनकी आपत्तियों को स्वीकार नहीं कर रहा और प्रक्रिया को गलत ठहराकर वोट चोरी की बहानेबाजी कर रहा है.
भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना
छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' पर तंज कसते हुए कहा कि देश की जनता समझदार है और इस तरह की यात्राओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने वालों को लगता है कि जनता इससे खुश होगी, लेकिन जनता ऐसी हरकतों को पसंद नहीं करती. देव ने दावा किया कि इस तरह के कदमों से जनता का भरोसा भाजपा के प्रति और मजबूत होगा.
जनभावना का प्रतीक बनी यात्रा का समापन
कांग्रेस के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि सासाराम से शुरू हुई 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू होकर हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास भव्य समापन हो रहा है. उन्होंने बताया कि 30 अगस्त को आरा में यात्रा का अंतिम पड़ाव पूरा हुआ था और अब इंडिया गठबंधन के लाखों कार्यकर्ता पटना पहुंच चुके हैं. राठौड़ ने जोर देकर कहा कि यह यात्रा केवल गठबंधन की नहीं, बल्कि आम लोगों की जनभावना का प्रतीक है, जो वोट चोरी के प्रयासों के खिलाफ स्वत जुड़े.
अजय राय ने लगाया वोट चोरी का आरोप
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन के मौके पर दावा किया कि बनारस लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी कर पीएम नरेंद्र मोदी को जिताया गया. उन्होंने कहा कि इस यात्रा का असर न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि वोट चोरी के जरिए चुनाव जीते जा रहे हैं. राय ने बनारस चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान रात 1 बजे के बाद कोई अपडेट नहीं दिया गया, जिससे वोट चोरी की साजिश स्पष्ट होती है. उन्होंने कहा कि अब देशभर से "वोट चोर गद्दी छोड़" की आवाज बुलंद हो रही है.
वोटर अधिकार यात्रा- जनजागरूकता में सफलता पटना
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरि प्रसाद ने 'वोटर अधिकार यात्रा' को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि आज गांधी मैदान से शुरू होकर हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर मूर्ति तक होने वाली समापन यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि इस यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला और इसका उद्देश्य राजनीतिक फायदे से ज्यादा मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था, जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सफल रही. हरि प्रसाद ने दावा किया कि अब बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि वोट चोरी की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी.
सुप्रिया श्रीनेत ने साधा सरकार पर निशाना
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 'वोटर अधिकार यात्रा' के अंतिम चरण में पटना में कहा कि "वोट चोर गद्दी छोड़" का नारा बिहार से लेकर पूरे देश में गूंज रहा है. उन्होंने कहा कि वोट के अधिकार के साथ हो रही साजिश के खिलाफ देश जाग चुका है. श्रीनेत ने जोर देकर कहा कि एक वोट ही नागरिक को उसकी सरकार चुनने, सवाल पूछने और सत्ता की चाबी थामने का अधिकार देता है, वरना बिना मताधिकार के नागरिक मात्र प्रजा बनकर रह जाता है. उन्होंने इस यात्रा को अत्यंत सफल बताते हुए कहा कि बिहार पूरी तरह से मतदाता जागरूकता के लिए उठ खड़ा हुआ है.
पटना में मार्च का रूट?
कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 10.50 बजे से 11.05 बजे तक गठबंधन के नेता, गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद गांधी मैदान होते हुए एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, नेहरू पथ, इनकम टैक्स चौराहा होते हुए पटना हाईकोर्ट के पास बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा तक जाएगा. यहां सभी नेता 12:30 बजे अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद यहां 12:40 मिनट पर जनसभा होगी.
