अजय राय ने लगाया वोट चोरी का आरोप

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन के मौके पर दावा किया कि बनारस लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी कर पीएम नरेंद्र मोदी को जिताया गया. उन्होंने कहा कि इस यात्रा का असर न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि वोट चोरी के जरिए चुनाव जीते जा रहे हैं. राय ने बनारस चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान रात 1 बजे के बाद कोई अपडेट नहीं दिया गया, जिससे वोट चोरी की साजिश स्पष्ट होती है. उन्होंने कहा कि अब देशभर से "वोट चोर गद्दी छोड़" की आवाज बुलंद हो रही है.