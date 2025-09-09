ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज, सीपी राधाकृष्णन बोले- भारतीय राष्ट्रवाद की होगी जीत

VICE PRESIDENTIAL ELECTION TODAY
सीपी राधाकृष्णन और जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला (File Photo)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 7:09 AM IST

Updated : September 9, 2025 at 7:22 AM IST

1 Min Read
हैदराबाद: भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मंगलवार को वोटिंग होगी. यह मतदान संसद भवन में होगा. मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के कैंडीडेट पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है. बता दे, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह मतदान हो रहा है. उन्होंने अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. जानकारी के मुताबिक संसद भवन में वोटिंग सुबह करीब 10 बजे शुरू होगी. जो पता चला है उसके मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे वोट डालेंगे. वहीं, मतदान से पहले सुबह 9:30 बजे एनडीए सांसदों की सुबह बैठक बुलाई गई है. इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे. आपको बता दें, इस समय लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सांसद वोट डालेंगे. वहीं, शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी.

LIVE FEED

9:44 AM, 9 Sep 2025 (IST)

एनडीए 100 फीसदी जीतेगा चुनाव : निशिकांत दुबे

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या उन्होंने (विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी) नक्सलवाद को बचाकर संविधान को बचाया? हम सबने छत्तीसगढ़ में दुर्दशा देखी. कांग्रेस खून की राजनीति कर रही है. हम चुनाव 100 फीसदी जीतेंगे.

9:42 AM, 9 Sep 2025 (IST)

प्रमोद तिवारी को उम्मीद- सुदर्शन रेड्डी बनेंगे अगले उपराष्ट्रपति

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं कल सोमवार को हुए मॉक पोल सत्र में भाग लेने वाले सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं. मुझे विश्वास है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी देश के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे.

9:18 AM, 9 Sep 2025 (IST)

विपक्षी उम्मीदवार बड़े अंतर से हारेगा: प्रह्लाद जोशी

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, कि अगर कांग्रेस समझदारी से चुनाव करने का ईमानदार फैसला ले रही है, तो उनका उम्मीदवार बड़ी संख्या में मतों से हारेगा. अगर किसी को समझदारी से फैसला लेना है, तो उसे वोट नहीं दिया जा सकता. कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने उम्मीदवार को लेकर गंभीर असंतोष है. हमें पूरा विश्वास है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे.

9:13 AM, 9 Sep 2025 (IST)

मतदान सिर्फ एक औपचारिकता है: राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा

राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा कहते हैं, "परिणाम स्पष्ट है, सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे। मतदान एक औपचारिकता है... मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा बुद्धिमान और सुलझा हुआ कोई उम्मीदवार है, जिसे संविधान का ज्ञान हो... मुझे नहीं लगता कि एक भी (एनडीए) सांसद पार्टी लाइन से हटकर वोट देगा..."

8:59 AM, 9 Sep 2025 (IST)

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 पर बीजेपी सांसद बोले- एनडीए कैंडीडेट जीतेगा, कोई संदेह नहीं

भाजपा सांसद प्रदीप पुरोहित ने कहा कि हमारे उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जीतना ही होगा. इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में हमारे विधायकों की संख्या 422 से ज़्यादा है. जरूरी संख्या सिर्फ 394 है. इसलिए, हमें अन्य पार्टियों से भी ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है. संभावना है कि हमारे उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हो.

8:54 AM, 9 Sep 2025 (IST)

पूजा-अर्चना करने के बाद बोले सीपी राधाकृष्णन- हम एक रहेंगे और भारतीय राष्ट्रवाद की होगी जीत

एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि चुनाव हो रहे हैं. यह भारतीय राष्ट्रवाद की एक बड़ी जीत होगी. हम सब एक हैं, हम एक रहेंगे और हम चाहते हैं कि भारत 'विकसित भारत' बने.

8:16 AM, 9 Sep 2025 (IST)

सीपी राधाकृष्णन पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे श्री राम मंदिर

एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित श्री राम मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे.

8:10 AM, 9 Sep 2025 (IST)

जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन मिला है. वहीं, विपक्षी इंडिया ब्लॉक गठबंधन को सिर्फ 315 सांसदों का समर्थन है. ऐसे में एनडीए की जीत तय मानी जा रही है. इससे इतर कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी भी खामे में शामिल होने की बात कही है. आंध्र प्रदेश की YSRCP पार्टी ने एनडीए के कैंडीडेट को समर्थन देने को कहा है. वहीं, एआईएमआईएम पार्टी विपक्षी दलों के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को समर्थन दे रही है. किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 391 वोटों की जरूरत है.

8:08 AM, 9 Sep 2025 (IST)

इन पार्टियों ने उपराष्ट्रपति चुनाव से बनाई दूरी

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में जहां कुछ पार्टियों ने पहले ही अपना इरादा बता दिया था. वहीं, कुछ पार्टियों ने इससे दूरी बना ली है. इन पार्टियों में बीआरएस, बीजेडी और शिरोमणि अकाली दल शामिल हैं. शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि पंजाब के हालात बाढ़ से बेहद खराब हैं, लेकिन केंद्र ने किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की.

8:05 AM, 9 Sep 2025 (IST)

जगदीप धनखड़ ने अचानक दिया था इस्तीफा

बता दें, पूर्व उपराष्ट्रपति ने 21 जुलाई को अचानक खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था. उसी दिन संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हुआ था. जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था.

7:19 AM, 9 Sep 2025 (IST)

केंद्रीय मंत्री बोले- शाम तक सब साफ हो जाएगा

केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 पर कहा कि दोनों उम्मीदवार और उनके समर्थक तैयार हैं. एनडीए के पास ज्यादा संख्या है और राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनेंगे. हम उनके पक्ष में वोट देंगे और एनडीए जीतेगा. हम उन्हें बधाई देंगे और वो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाएंगे. शाम तक सब साफ़ हो जाएगा.

7:12 AM, 9 Sep 2025 (IST)

इस तरह से होती है वोटों की गिनती

वोटिंग के बाद सबसे पहले वैध मतपत्रों की प्राथमिकता गिनी जाएगी. बता दें, 50 फीसदी से अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है. वहीं, अगर दोनों कैंडीडेट में से किसी को भी बहुमत ना मिले तो उस स्थिति में सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटा देते हैं और अगली प्राथमिकता के आधार पर वोट को ट्रांसफर कर देते हैं. जब प्रॉसेस तब तक जारी रहता है जब तक विजयी उम्मीदवार का ऐलान ना हो जाए.

Last Updated : September 9, 2025 at 7:22 AM IST

