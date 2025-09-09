उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज, सीपी राधाकृष्णन बोले- भारतीय राष्ट्रवाद की होगी जीत

जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन मिला है. वहीं, विपक्षी इंडिया ब्लॉक गठबंधन को सिर्फ 315 सांसदों का समर्थन है. ऐसे में एनडीए की जीत तय मानी जा रही है. इससे इतर कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी भी खामे में शामिल होने की बात कही है. आंध्र प्रदेश की YSRCP पार्टी ने एनडीए के कैंडीडेट को समर्थन देने को कहा है. वहीं, एआईएमआईएम पार्टी विपक्षी दलों के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को समर्थन दे रही है. किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 391 वोटों की जरूरत है.