उत्तराखंड में बर्बादी लेकर आई बारिश, अबतक 15 लोगों की मौत, 16 लापता, आज भी अलर्ट

ग्राउंड जीरों पर उतरे देहरादून डीएम

देहरादून डीएम सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने शहर के मालदेवता, सहस्रधारा,मजयाडा, कार्लीगाड आदि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ग्राउंड जीरो पर पहुंच कर मौजूदा स्थिति और क्षति का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया. मजयाड़ा में तीन लोग मलबे में दबे होने और एक व्यक्ति लापता होना बताया गया. यहां पर कुछ आवासीय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र,13 दुकानें, 8 होटल, 3 रेस्टोरेंट सहित सहस्रधारा-कार्लीगाड मोटर मार्ग भूस्खलन के कारण 9 से अधिक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है. चामासारी में बनाए गए राहत शिविर में कुछ प्रभावित लोगों को ठहराया गया है. जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित परिवार यदि सुरक्षित स्थानों पर किराए में शिफ्ट होना चाहते है तो उनको प्रति परिवार तीन महीने तक 4-4 हजार किराया भी दिया जाएगा.