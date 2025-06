ETV Bharat / bharat

देहरादून पुलिस लाइन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही योग, सीएम भराड़ीसैंण में करेंगे योग - INTERNATIONAL YOGA DAY

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 21, 2025 at 7:07 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 7:13 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही योग देहरादून पुलिस लाइन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ योग कर रही हैं. कार्यक्रम में करीब 1000 लोग मौजूद हैं, जो सभी योग कर रहे हैं. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस-प्रशासन के अलावा एजेंसियां मुस्तैद हैं. 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर आज पूरे देश विदेश और उत्तराखंड में भी उत्साह है. प्रदेश के कोने-कोने में जगह-जगह योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग भाग ले रहे हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रहीं योग (Photo-ETV Bharat) राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे पुलिस लाइन पुलिस लाइन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे. उत्तराखंड में मिल रही वैश्विक पहचान भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मैक्सिको, फिजी, नेपाल, सूरीनाम, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका और रूस से आए डेलिगेट्स भाग ले रहे हैं. जिससे उत्तराखंड को वैश्विक पहचान भी मिल रही है. वहीं सुबह 8 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें सीएम धामी और तमाम डेलिगेट्स भाग लेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में लेंगी योग आज 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी. जिसके लिए पूर्व में ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी.

Last Updated : June 21, 2025 at 7:13 AM IST