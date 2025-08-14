उत्तराखंड की सबसे हॉट जिला पंचायत सीट देहरादून में वोटिंग जारी है. प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री नवप्रभात प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना व अनेक विधायकों के साथ कांग्रेस समर्थित सभी 17 जिला पंचायत सदस्य काफिले के रूप में जिला पंचायत भवन गांधी रोड पहुंचे. यहां भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ सभी 17 वोटर जिला पंचायत भवन में बने पोलिंग बूथ पर चले गए. कांग्रेस नेता बाहर सड़क के उस पार बैठ गए. सभी 17 वोटर अपना मतदान कर रहे हैं. कांग्रेस ने प्रत्याशी सुखविंदर कौर की अध्यक्ष पद पर व अभिषेक सिंह की उपाध्यक्ष पद पर जीत का दावा किया है.
जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग जारी, आज ही आ सकते हैं परिणाम - ZILA PANCHAYAT PRESIDENT ELECTION
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2025 at 7:47 AM IST|
Updated : August 14, 2025 at 11:17 AM IST
आज 14 अगस्त 2025 को उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए मतदान जारी है. मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ. दोपहर 3 बजे मतदान संपन्न होगा. मतदान संपन्न होने के बाद आज ही वोटों की गिनती भी होगी. ऐसी उम्मीद है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पदों के नतीजे भी आज शाम या देर शाम तक घोषित हो जाएंगे. उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में पंचायत चुनाव हुए हैं. बीजेपी पहले ही 5 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद निर्विरोध जीत चुकी है. इसी तरह 17 ब्लॉक प्रमुख भी बीजेपी के निर्विरोध बन चुके हैं. ब्लॉक प्रमुख के कुल 84 पद हैं. मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है. मतदान एवं मतगणना स्थल से 100 मीटर के अंदर प्रत्याशी, निर्वाचन कर्मी और अधिकृत अधिकारियों को छोड़कर कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा. बताते चलें कि उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दो चरणों में हुए. पहली वोटिंग 24 जुलाई को हुई थी. दूसरे चरण की वोटिंग 28 जुलाई को संपन्न हुई थी. 31 जुलाई को मतगणना हुई थी.
LIVE FEED
पूर्व सीएम हरीश रावत अपने सदस्यों के साथ पहुंचे जिला पंचायत भवन
जिला पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान प्रक्रिया जारी
चमोली में जिला पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान प्रक्रिया जारी. जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी संदीप तिवारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे की मौजूदगी में मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व की सभी कार्रवाई की गई पूर्ण. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सायं 3 बजे तक मतदान होगा. जिसके पश्चात मतगणना कार्य सम्पन्न करवाया जाएगा. जनपद के ब्लॉक मुख्यालयों पर ब्लाक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों की मतदान प्रक्रिया भी जारी
डोईवाला में ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग शुरू
डोईवाला विकासखंड के अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू. 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग. सुरक्षा के कड़े इंतजाम. 10:00 से 3:00 तक डाले जाएंगे वोट.
चुनाव से पहले ही 5 जिलों में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुके जा चुके हैं
बीजेपी उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में निर्विरोध अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना चुकी है. उत्तरकाशी में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी रमेश चौहान, चंपावत में आनंद सिंह अधिकारी, पिथौरागढ़ में जितेंद्र प्रसाद, उधम सिंह नगर में अजय मौर्या और टिहरी गढ़वाल में इशना सजवाण निर्विरोध चुने जा चुके हैं.
आज 14 अगस्त 2025 को उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए मतदान जारी है. मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ. दोपहर 3 बजे मतदान संपन्न होगा. मतदान संपन्न होने के बाद आज ही वोटों की गिनती भी होगी. ऐसी उम्मीद है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पदों के नतीजे भी आज शाम या देर शाम तक घोषित हो जाएंगे. उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में पंचायत चुनाव हुए हैं. बीजेपी पहले ही 5 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद निर्विरोध जीत चुकी है. इसी तरह 17 ब्लॉक प्रमुख भी बीजेपी के निर्विरोध बन चुके हैं. ब्लॉक प्रमुख के कुल 84 पद हैं. मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है. मतदान एवं मतगणना स्थल से 100 मीटर के अंदर प्रत्याशी, निर्वाचन कर्मी और अधिकृत अधिकारियों को छोड़कर कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा. बताते चलें कि उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दो चरणों में हुए. पहली वोटिंग 24 जुलाई को हुई थी. दूसरे चरण की वोटिंग 28 जुलाई को संपन्न हुई थी. 31 जुलाई को मतगणना हुई थी.
LIVE FEED
पूर्व सीएम हरीश रावत अपने सदस्यों के साथ पहुंचे जिला पंचायत भवन
उत्तराखंड की सबसे हॉट जिला पंचायत सीट देहरादून में वोटिंग जारी है. प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री नवप्रभात प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना व अनेक विधायकों के साथ कांग्रेस समर्थित सभी 17 जिला पंचायत सदस्य काफिले के रूप में जिला पंचायत भवन गांधी रोड पहुंचे. यहां भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ सभी 17 वोटर जिला पंचायत भवन में बने पोलिंग बूथ पर चले गए. कांग्रेस नेता बाहर सड़क के उस पार बैठ गए. सभी 17 वोटर अपना मतदान कर रहे हैं. कांग्रेस ने प्रत्याशी सुखविंदर कौर की अध्यक्ष पद पर व अभिषेक सिंह की उपाध्यक्ष पद पर जीत का दावा किया है.
जिला पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान प्रक्रिया जारी
चमोली में जिला पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान प्रक्रिया जारी. जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी संदीप तिवारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे की मौजूदगी में मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व की सभी कार्रवाई की गई पूर्ण. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सायं 3 बजे तक मतदान होगा. जिसके पश्चात मतगणना कार्य सम्पन्न करवाया जाएगा. जनपद के ब्लॉक मुख्यालयों पर ब्लाक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों की मतदान प्रक्रिया भी जारी
डोईवाला में ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग शुरू
डोईवाला विकासखंड के अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू. 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग. सुरक्षा के कड़े इंतजाम. 10:00 से 3:00 तक डाले जाएंगे वोट.
चुनाव से पहले ही 5 जिलों में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुके जा चुके हैं
बीजेपी उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में निर्विरोध अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना चुकी है. उत्तरकाशी में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी रमेश चौहान, चंपावत में आनंद सिंह अधिकारी, पिथौरागढ़ में जितेंद्र प्रसाद, उधम सिंह नगर में अजय मौर्या और टिहरी गढ़वाल में इशना सजवाण निर्विरोध चुने जा चुके हैं.