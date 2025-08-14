पूर्व सीएम हरीश रावत अपने सदस्यों के साथ पहुंचे जिला पंचायत भवन

उत्तराखंड की सबसे हॉट जिला पंचायत सीट देहरादून में वोटिंग जारी है. प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री नवप्रभात प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना व अनेक विधायकों के साथ कांग्रेस समर्थित सभी 17 जिला पंचायत सदस्य काफिले के रूप में जिला पंचायत भवन गांधी रोड पहुंचे. यहां भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ सभी 17 वोटर जिला पंचायत भवन में बने पोलिंग बूथ पर चले गए. कांग्रेस नेता बाहर सड़क के उस पार बैठ गए. सभी 17 वोटर अपना मतदान कर रहे हैं. कांग्रेस ने प्रत्याशी सुखविंदर कौर की अध्यक्ष पद पर व अभिषेक सिंह की उपाध्यक्ष पद पर जीत का दावा किया है.