उत्तराखंड धराली आपदा रेस्क्यू का पांचवां दिन, एक क्लिक में पढ़ें पल-पल की अपडेट - DHARALI DISASTER IN UTTARKASHI

Uttarakhand Dharali Disaster Rescue Operation
उत्तराखंड धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2025 at 7:15 AM IST

उत्तराखंड धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन पांचवें दिन भी जारी है. इस विनाशकारी आपदा ने कई जिंदगियां को छीन लिया है, वहीं लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीमें जुटी हैं. सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू कार्य में जुटी है. भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स के 125 जवान, घातक टीम के 10 जवान, स्पेशल फोर्स के 30 जवान और BEG रुड़की के 250 जवान मलबे व कीचड़ के बीच लोगों को खोज रहे हैं. इसके अलावा सेना के 75 जवान और 7 खोजी कुत्ते मलबे में दबे लोगों का पता लगाने में जुटे हैं. इतना ही नहीं आईटीबीपी के 113 जवान पैदल मार्गों से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत कार्य कर रहे हैं.

LIVE FEED

11:09 AM, 9 Aug 2025 (IST)

एकजुट दिखाई दिए आपदा प्रभावित

धराली क्षेत्र में आई त्रासदी के बाद लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं. सोमेश्वर मंदिर में आपदा प्रभावित लोग एक साथ रह रहे हैं. प्रभावित महिलाएं मंदिर में कीर्तन मंडली के कमरे में 150 लोगों का खाना बना रही हैं. प्रभावितों ने मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए गांव के लोग अलग-अलग नहीं होंगे और एक साथ रहेंगे.

10:27 AM, 9 Aug 2025 (IST)

हैदराबाद से पहुंचेगा जीपीआर रडार

राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) हैदराबाद से आज जीपीआर रडार करीब 12 बजे के आसपास जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगे.

9:17 AM, 9 Aug 2025 (IST)

आज सुबह 8 बजे तक 52 लोगों को आईटीबीपी मातली में स्थानांतरित किया गया

उत्तराखंड सरकार ने बताया है कि बचाव अभियान जारी है. आज सुबह 8 बजे तक 52 लोगों को आईटीबीपी मातली में स्थानांतरित कर दिया गया है. सरकार ने कहा कि हर्षिल-धराली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव दलों के साथ-साथ सभी प्रकार की राहत सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है.

8:01 AM, 9 Aug 2025 (IST)

उत्तरकाशी हर्षिल में बनी झील

उत्तरकाशी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. आपदा ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है. धराली आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. वहीं 5 अगस्त को आई आपदा के बाद हर्षिल में एक झील बन गई है.

7:18 AM, 9 Aug 2025 (IST)

धराली में सर्च के लिए डॉग स्क्वायड तैनात

उत्तरकाशी आपदा रेस्क्यू में 2 दिन में 729 लोग निकाले गए. धराली आपदा रेस्क्यू में डॉग स्क्वायड तैनात की गई है. आपदाग्रस्त धराली व आसपास के क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है. धराली में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की टीमें दिन-रात रेस्क्यू कार्य में जुटी हैं.

