एकजुट दिखाई दिए आपदा प्रभावित

धराली क्षेत्र में आई त्रासदी के बाद लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं. सोमेश्वर मंदिर में आपदा प्रभावित लोग एक साथ रह रहे हैं. प्रभावित महिलाएं मंदिर में कीर्तन मंडली के कमरे में 150 लोगों का खाना बना रही हैं. प्रभावितों ने मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए गांव के लोग अलग-अलग नहीं होंगे और एक साथ रहेंगे.