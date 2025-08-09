धराली क्षेत्र में आई त्रासदी के बाद लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं. सोमेश्वर मंदिर में आपदा प्रभावित लोग एक साथ रह रहे हैं. प्रभावित महिलाएं मंदिर में कीर्तन मंडली के कमरे में 150 लोगों का खाना बना रही हैं. प्रभावितों ने मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए गांव के लोग अलग-अलग नहीं होंगे और एक साथ रहेंगे.
उत्तराखंड धराली आपदा रेस्क्यू का पांचवां दिन, एक क्लिक में पढ़ें पल-पल की अपडेट - DHARALI DISASTER IN UTTARKASHI
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 9, 2025 at 7:15 AM IST
LIVE FEED
एकजुट दिखाई दिए आपदा प्रभावित
हैदराबाद से पहुंचेगा जीपीआर रडार
राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) हैदराबाद से आज जीपीआर रडार करीब 12 बजे के आसपास जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगे.
आज सुबह 8 बजे तक 52 लोगों को आईटीबीपी मातली में स्थानांतरित किया गया
उत्तराखंड सरकार ने बताया है कि बचाव अभियान जारी है. आज सुबह 8 बजे तक 52 लोगों को आईटीबीपी मातली में स्थानांतरित कर दिया गया है. सरकार ने कहा कि हर्षिल-धराली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव दलों के साथ-साथ सभी प्रकार की राहत सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है.
उत्तरकाशी हर्षिल में बनी झील
उत्तरकाशी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. आपदा ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है. धराली आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. वहीं 5 अगस्त को आई आपदा के बाद हर्षिल में एक झील बन गई है.
धराली में सर्च के लिए डॉग स्क्वायड तैनात
उत्तरकाशी आपदा रेस्क्यू में 2 दिन में 729 लोग निकाले गए. धराली आपदा रेस्क्यू में डॉग स्क्वायड तैनात की गई है. आपदाग्रस्त धराली व आसपास के क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है. धराली में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की टीमें दिन-रात रेस्क्यू कार्य में जुटी हैं.
