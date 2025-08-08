उत्तराखंड में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के कारण आई आपदा के बाद चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है. यमुनोत्री में 115, गंगोत्री में जीरो, केदारनाथ में 295, बदरीनाथ में 906 ,श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कुल 1848 श्रद्धालु चारधाम दर्शन के लिए पहुंचे. गंगोत्री में पिछले दो दिनों से श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे हैं.
उत्तराखंड: धराली रेस्क्यू ऑपरेशन, खराब मौसम के कारण लौटा एमआई-17 हेलीकॉप्टर - DHARALI DISASTER RESCUE
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 8, 2025 at 7:05 AM IST|
Updated : August 8, 2025 at 9:26 AM IST
LIVE FEED
भारी बारिश से चारधाम यात्रियों में आई कमी
खराब मौसम के कारण लौटा एमआई-17 हेलीकॉप्टर
उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज खराब है. जिससे उत्तरकाशी धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ सकता है. उत्तरकाशी धराली आपदा रेस्क्यू के लिए जा रहा है एमआई-17 हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से देहरादून वापस लौटा.
आईएएस एसोसिएशन आपदा प्रभावितों को करेगा सहयोग
सचिव उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन दिलीप जावलकर ने धराली आपदा के बाद एसोसिएशन की बैठक की. बैठक कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड राज्य के समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों द्वारा एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से प्रदान किया जाएगा. यह निर्णय एसोसिएशन द्वारा आपदा पीड़ितों के प्रति मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है.
सीएम धामी ने अधिकारियों को किया निर्देशित
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीती रात आपदा कंट्रोल रूम उत्तरकाशी पहुंचकर जनपद में चल रहे आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की.सीएम धामी ने धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में जल्द कनेक्टिविटी को सुचारू करने के निर्देश दिये. सीएम धामी ने हर्षिल धराली में बादल फटने से आयी प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत अभियानों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राहत सामग्री और बचाव दल की प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए। उन्होंने बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनके लिए भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
LIVE FEED
भारी बारिश से चारधाम यात्रियों में आई कमी
उत्तराखंड में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के कारण आई आपदा के बाद चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है. यमुनोत्री में 115, गंगोत्री में जीरो, केदारनाथ में 295, बदरीनाथ में 906 ,श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कुल 1848 श्रद्धालु चारधाम दर्शन के लिए पहुंचे. गंगोत्री में पिछले दो दिनों से श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे हैं.
खराब मौसम के कारण लौटा एमआई-17 हेलीकॉप्टर
उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज खराब है. जिससे उत्तरकाशी धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ सकता है. उत्तरकाशी धराली आपदा रेस्क्यू के लिए जा रहा है एमआई-17 हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से देहरादून वापस लौटा.
आईएएस एसोसिएशन आपदा प्रभावितों को करेगा सहयोग
सचिव उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन दिलीप जावलकर ने धराली आपदा के बाद एसोसिएशन की बैठक की. बैठक कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड राज्य के समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों द्वारा एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से प्रदान किया जाएगा. यह निर्णय एसोसिएशन द्वारा आपदा पीड़ितों के प्रति मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है.
सीएम धामी ने अधिकारियों को किया निर्देशित
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीती रात आपदा कंट्रोल रूम उत्तरकाशी पहुंचकर जनपद में चल रहे आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की.सीएम धामी ने धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में जल्द कनेक्टिविटी को सुचारू करने के निर्देश दिये. सीएम धामी ने हर्षिल धराली में बादल फटने से आयी प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत अभियानों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राहत सामग्री और बचाव दल की प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए। उन्होंने बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनके लिए भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.