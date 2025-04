ETV Bharat / bharat

आगरा में आज ताजमहल निहारेंगे जेडी वेंस, जमीन से आसमान तक अमेरिकी उप राष्ट्रपति की सुरक्षा, सीएम योगी करेंगे अगवानी

जेडी वेंस आज निहारेंगे ताजमहल. ( etv bharat )

Published : April 23, 2025 at 7:33 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 8:03 AM IST

LIVE FEED 5 साल पहले आए थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बता दें कि 24 फरवरी 2020 को अमेरिका के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया, बेटी इंवाका, दामाद संग आगरा आए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ने करीब 45 मिनट तक ताजमहल देखा था. टूरिस्ट गाइड नितिन सिंह ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने ताजमहल विजिट में ताजमहल का इतिहास, शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी, शाहजहां की मौत, मुगल बादशाहों के बारे में तमाम सवाल पूछे थे. ताजमहल की पच्चीकारी और उसकी खूबसूरती के बारे में भी पूछा था. आगरा में धारा 163 लागू की गई अमेरिकी उप राष्ट्रपति डेविड जेम्स वेंस की आगरा विजिट को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. जिले में धारा 163 लागू है. जिसमे अब 5 या उससे अधिक लोग सार्वजनिक स्थान पर इकट्‌ठा नहीं हो सकते हैं. बिना अनुमति के रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा. जिले में चौराहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है. जिसमें पुलिस कमिश्नरेट के साथ ही पडोसी जिलों से पुलिसकर्मी आए हैं. डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि शहर में धारा 163 लागू है. अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस का करीब तीन घंटे के भ्रमण कार्यक्रम है. जेडी वेंस के काफिले के दौरान किसी भी तरह के ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी. कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. उनके आसपास अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी और कमांडो रहेंगे. भारतीय नृत्य से होगा वेंस का स्वागत अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के स्वागत भारतीय नृत्य से किया जाएगा. संस्कृति विभाग की ओऱ से इसकी व्यवस्था की गई है. आगरा में वेंस का स्वागत ऐसे होगा. (etv bharat) यह है वीवीआईपी गेस्ट का रूट खेरिया एयरपोर्ट से ईदगाह, सुल्तानपुरा चौराहा, प्रतापपुरा, तारघर, मॉल रोड, सर्किट हाउस चौराहा, ताजव्यू तिराहा, सेल्फी प्वाइंट, कलाकृति होकर शिल्पग्राम पार्किंग पहुंचेंगे. शिल्पग्राम पार्किंग से जेडी वेंस, उनका परिवार और साथ आया प्रतिनिधि मंडल गोल्फ कार्ट से ताजमहल में वीवीआईपी पूर्वी गेट से एंट्री करेंगा. 12 किलोमीटर में जगह-जगह लगाए बैनर बता दें कि जेडी वेंस की ताजमहल विजिट को लेकर आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक जगह-जगह वेंस के स्वागत के लिए बैनर लगाए गए हैं. जिन पर लिखा है नमस्ते वेंस, वेलकम टू आगरा. सिटी ऑफ टाइमलेस ग्लोरी. मंगलवार देर रात तक 12 किमी के वीवीआईपी रूट पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया. जिसमें पेंट, पौधे, सफाई से लेकर ईदगाह पुल पर लंग-बिरंगे झंडे लगाए गए हैं. जेडी वेंस का परिवार 2 द बीस्ट कार में रहेगा अमेरिकी उप राष्ट्रपति खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पार्किंग तक द बीस्ट कार से जाएंगे. उनकी दस बीस्ट कार के पीछे सिर्फ US सुरक्षा एजेंसी के ही वाहन होंगे. जेम्स और उनके परिवार के लिए दो द बीस्ट कार आगरा आ चुकी हैं. जिससे ही जेडी वेंस और उनका परिवार एयरफोर्स स्टेशन से शिल्पग्राम तक की दूरी लगभग 12 किमी की दूरी तय करेगा. अमेरिकी उप राष्ट्रपति और उनके परिवार के काफिले में 32 गाड़ियां होंगी. जिनमें 18 कारें अमेरिकी है. अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के काफिले में सबसे आगे और सबसे पीछे लोकल पुलिस की गाड़ियां रहेंगी. सीएम योगी का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम सीएम योगी का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम 8.30 बजे खेरिया सिविल एयरपोर्ट पर आएंगे 8.35 बजे खेरिया सिविल एयरपोर्ट लाउंज 9.00 बजे तक का समय आरक्षित 9.10 बजे एयफोर्स स्टेशन 9.15 बजे अमेरिका के उपराष्ट्रपति का स्वागत 9.20 बजे एयरफोर्स स्टेशन से सिविल एयरपोर्ट प्रस्थान 9.30 बजे खेरिया सिविल एयरपोर्ट पर आगमन 9.35 बजे लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे CM योगी आगरा में जेडी वेंस का स्वागत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस का बुधवार सुबह खेरिया एयरपोर्ट पर सीएम योगी स्वागत करेंगे. सीएम योगी का कार्यक्रम आ गया है. सीएम योगी जेडी वेंस को रिसीव करेंगे. जिला प्रशासन से मिले सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक, सीएम योगी जेडी वेंस को रिसीव करने के बाद खेरिया एयरपोर्ट से लखनऊ लौट जाएंगे. सुबह 9:15 बजे आएंगे और 11:10 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे, देखिए मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जेडी वेंस का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम 9.15 बजे जेडी वेंस और उनका परिवार स्पेशल विमान से खेरिया सिविल एयरपोर्ट पर पहुचेंगे.

9.20 बजे जेडी वेंस का खेरिया सिविल एयरपोर्ट पर सीएम योगी स्वागत करेंगे.

9.20 से 9.25 बजे तक सीएम योगी और जेडी वेंस साथ रहेंगे.

9.25 बजे खेरिया एयरपोर्ट से जेडी वेंस और उनका परिवार द बीस्ट कार और काफिले के साथ शिल्पग्राम को निकलेंगे. 9.55 बजे अमेरिकी के उप राष्ट्रपति का शिल्पग्राम में स्वागत और सभी गोल्फ कार्ट में सवार होंगे.

10.05 बजे जेडी वेंस, उनका परिवार वीवीआईपी पूर्वी गेट से ताजमहल परिसर में एंट्री करेंगे.

11.05 बजे तक जेडी वेंस, उनका परिवार और प्रतिनिधि मंडल ताजमहल का दीदार करेंगे.

11.10 बजे जेडी वेंस और उनका परिवार शिल्पग्राम पार्किंग गोल्फ कार्ट से पहुचेंगे. जहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे. 11.35 बजे जेडी वेंस और उनका परिवार खेरिया सिविल एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना हो जाएगा. विंटेज लुक की बैटरी कार में करेंगे सफर अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ताजमहल देखने के लिए बुधवार सुबह शिल्पग्राम पार्किंग से ताजमहल तक का सफर विंटेज लुक की बैटरी कार में करेंगे. जो फाइव सीटर है. इन विंटेज लुक की बैटरी कार का एक साल पहले ही ताजमहल पर संचालन शुरू किया गया है. इससे पहले जब फरवरी, 2020 में आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होटल अमर विलास से ताजमहल तक बैटरी कार में बैठकर ही गए थे. स्कूली छात्र-छात्राएं करेंगी वेंस का स्वागत आगरा में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस का भव्य और जोशीला स्वागत होगा. खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक 12 किमी के रास्ते में लोक कलाकार सांस्कृतिक मंच से प्रस्तुतियां देंगे. जिसमें भारतीय कला और संस्कृति की झलक दिखाई देगी. खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम तक पूरे रास्ते सडक के दोनों स्कूली छात्र और छात्राएं हाथों में भारत और अमेरिका के राष्ट्रध्वज लहराकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे. कान्हा और राधा का मयूर नृत्य देखेंगे उप राष्ट्रपति बता दें कि यूपी सरकार ने अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस, उनके परिवार और प्रतिनिधि मंडल के स्वागत के लिए खास इंतजाम किया है. एयरपोर्ट से ताजमहल तक रास्ते में कई जगह पर भारतीय लोकनृत्य के लिए मंच सजाए गए हैं. इस रूट से जब जेडी वेंस का काफिला गुजरेगा तो उन्हें कान्हा और राधा का मयूर नृत्य देखने को मिलेगा. पूरे रूट पर अमेरिका और भारत के झंडे लगाए गए हैं. इसके साथ ही जेडी वेंस, उनके परिवार और साथ आए प्रतिनिधि मंडल को ताजमहल का दीदार कराने के लिए टूरिस्ट गाइड और एएसआई के अधिकारियों के नाम फाइनल हो गए हैं. जो ताजमहल का इतिहास, शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी और अन्य जानकारी देंगे. VVIP रूट के घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रहेंगीं अमेरिकी उप राष्ट्रपति की सुरक्षा में आई एडवांस टीम के साथ आगरा पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की प्लानिंग की है. इस वजह से उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के आगरा के एयरपोर्ट से खेरिया मोड़ से लेकर ताजमहल तक के रूट पर सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे. छतों पर भी पुलिसकर्मी तैनाती रहेंगे. जब जेडी वेंस अपने परिवार के साथ यहां से गुजरेंगे तो इस रूट के घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रहेंगीं. किसी को बाहर झांकने की अनुमति नहीं होगी. अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी और कमांडों रहेंगे. आगरा के VVIP रूट के बाजार रहेंगे बंद, यातायात डायवर्ट आगरा में अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के ताजमहल भ्रमण के दौरान सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. वीवीआईपी रूट के 12 किलोमीटर मार्ग पर सिर्फ पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और चंद स्कूली बच्चों के ग्रुप नजर आएंगे. खेरिया मोड़ से ईदगाह तक बाजार बंद रहेंगे. सुरक्षा के लिहाज से ये आदेश हैं कि इन रूट में लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखेंगे. जब जेडी वेंस और उनका परिवार गुजरेगा तो कोई खिड़कियों से झांकेगा नहीं. सुरक्षा के तहत ही बुधवार सुबह 8 से 12 बजे तक फतेहाबाद रोड की ओर जाने से बचें. उप राष्ट्रपति जेडी वेंस का काफिला ताजमहल की ओर एयरपोर्ट निकल जाने के बाद ही यातायात सुचारू किया जाएगा. Taj Mahal में आज 5 घंटे पर्यटकों की नो एंट्री अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस की ताजमहल विजिट के चलते आज पांच घंटे से अधिक समय तक ताजमहल में नो एंट्री रहेगी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के जारी एक आदेश के मुताबिक, बधुवार सुबह सूर्योदय से अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस के ताजमहल दीदार करने तक ताजमहल में पर्यटकों की नो एंट्री रहेगी. इस दौरान टिकट विंडो भी बंद रहेगी. पहली बार किसी देश के उप राष्ट्रपति के ताजमहल दीदार के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था की वजह से आम पर्यटकों की नो एंट्री का आदेश जारी किया गया है. अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस सुबह 9.15 बजे आगरा पहुंचेंगे अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस बुधवार सुबह करीब 9.15 बजे आगरा आ रहे हैं. उनके साथ पत्नी उषा वेंस, बच्चे वान, विवेक, मीराबेल समेत प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है. जेडी वेंस, उनका परिवार और प्रतिनिधि मंडल ताजमहल का दीदार करेगा. अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के आने से पहले ही आगरा में सीएम योगी पहुंच जाएंगे. जो जयपुर से खेरिया एयरपोर्ट पर आने पर जेडी वेंस और उनके परिवार की अगवानी करेंगे. जेडी वेंस के आगरा आगमन को लेकर शहर में जोरदार तैयारियां की हैं. आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम तक सडक चमकाई गई है. दोनों ओर की दीवारों पर पेंट से तस्वीरें बनाई हैं. सड़क के दोनों ओर लाइटें लगाई हैं. फूलों और रंग-बिरंगी पेंटिंग्स से सजावट की है. प्रशासन की ओर से सुरक्षा और बाकी व्यवस्थाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

