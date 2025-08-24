ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में देशभर से आए अतिथियों के लिए यह बहुत उपयोगी सत्र साबित होगा- किरेन रिजिजू

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में देशभर से आए अतिथियों के लिए यह बहुत उपयोगी सत्र साबित होगा. उस समय हमारा संसद कैसे चलता था इसका आंकलन करना जरूरी है. जिन महान लोगों ने इसकी नींव रखी उसको याद करना जरूरी है. कुछ-कुछ विधानसभा में जाकर देखा, कई को जाकर देखा कुछ अच्छा चलता है. कौन सा विधानसभा कैसे चलता है, यह सब यहां देखने को मिलेगा. एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा को चलाने की बात सीखी जा सकती है. अगर विधानसभा, संसद ठीक से नहीं चलेगा तो कहीं न कहीं लोकतंत्र में दिक्कत है. संसद में हंगामा होना उचित है लेकिन इससे काम को बाधित करना ठीक नहीं है. एक दो महीने में सदन व्यवस्था को बेहतर चलाने के लिए मीटिंग बुलाने की बात कही. वन नेशन वन एप्लीकेशन जो शुरू हुआ, इससे विधानसभा व संसद में कामकाज डिजिटल हुआ यह बहुत अच्छी पहल है.