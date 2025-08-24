ETV Bharat / bharat

दिल्ली में दो दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस का आयोजन, CM रेखा बोली- आज का दिन ऐतिहासिक - ALL INDIA SPEAKERS CONFERENCE

दिल्ली विधानसभा (फाइल फोटो)
दिल्ली विधानसभा (फाइल फोटो) (Etv Bharat)
Published : August 24, 2025 at 11:25 AM IST

Updated : August 24, 2025 at 12:23 PM IST

दिल्ली विधानसभा में आज से ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. यह विशेष सम्मेलन विट्ठलभाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है. सम्मेलन में देश के 29 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं. इस अवसर पर विट्ठलभाई पटेल के जीवन और कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. साथ ही, इस कार्यक्रम के दौरान एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा.

12:04 PM, 24 Aug 2025 (IST)

ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में देशभर से आए अतिथियों के लिए यह बहुत उपयोगी सत्र साबित होगा- किरेन रिजिजू

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में देशभर से आए अतिथियों के लिए यह बहुत उपयोगी सत्र साबित होगा. उस समय हमारा संसद कैसे चलता था इसका आंकलन करना जरूरी है. जिन महान लोगों ने इसकी नींव रखी उसको याद करना जरूरी है. कुछ-कुछ विधानसभा में जाकर देखा, कई को जाकर देखा कुछ अच्छा चलता है. कौन सा विधानसभा कैसे चलता है, यह सब यहां देखने को मिलेगा. एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा को चलाने की बात सीखी जा सकती है. अगर विधानसभा, संसद ठीक से नहीं चलेगा तो कहीं न कहीं लोकतंत्र में दिक्कत है. संसद में हंगामा होना उचित है लेकिन इससे काम को बाधित करना ठीक नहीं है. एक दो महीने में सदन व्यवस्था को बेहतर चलाने के लिए मीटिंग बुलाने की बात कही. वन नेशन वन एप्लीकेशन जो शुरू हुआ, इससे विधानसभा व संसद में कामकाज डिजिटल हुआ यह बहुत अच्छी पहल है.

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू
ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस में अपना संबोधन करते हुए संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू (ETV Bharat)

12:02 PM, 24 Aug 2025 (IST)

ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस भारतीय लोकतंत्र की सजीवता का उदाहरण- वीके सक्सेना

दिल्ली के उपराज्यापाल वीके सक्सेना ने कहा ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस भारतीय लोकतंत्र की सजीवता का उदाहरण है. इस इमारत का इस्तेमाल केंद्रीय विधानसभा के रूप में हुआ है. यह हम सबके लिए गर्व का विषय है. प्रत्येक विधायक संसदीय आचरण का पालन करें. इस मंच का उपयोग जनता की सेवा के लिए करें न कि राजनीति के लिए. सदन रचनात्मक कार्यों के लिए स्थान बने यही कामना है.

ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस में अपना संबोधन करते हुए एलजी वीके सक्सेना
ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस में अपना संबोधन करते हुए एलजी वीके सक्सेना (ETV Bharat)

11:42 AM, 24 Aug 2025 (IST)

ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस में बोली सीएम रेखा गुप्ता- आज का दिन ऐतिहासिक

दिल्ली में पहली बार आयोजित इस कांफ्रेंस में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति लोकतांत्रिक परंपरा को सशक्त बनाने का बड़ा उदाहरण है. आज ऐतिहासिक दिन है. जहां सौ साल पहले कोई भारतीय केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है. यह कोई आम घटना नहीं थी. उस समय को याद करती हूं तो लगता है विट्टलभाई पटेल ने जरूर सोचा होगा, इसी तरह एक दिन आजाद देश में संवैधानिक पदों पर हमारे देशवासियों का नेतृत्व होगा.

ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस में बोलती सीएम रेखा गुप्ता
ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस में बोलती सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

11:40 AM, 24 Aug 2025 (IST)

विट्ठल भाई पटेल पर डाक टिकट जारी

जिस स्थान पर अमित शाह, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अन्य गणमान्य लोग बैठे हैं, वहीं 100 साल पहले आज के ही दिन और समय पर ब्रिटिश राज में केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष विट्टलभाई पटेल ने पदभार ग्रहण किया था.

कार्यक्रम में शामिल होने जाते एलजी (ETV Bharat)

11:38 AM, 24 Aug 2025 (IST)

कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे

दिल्ली विधानसभा के सभागार में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस में पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू और अन्य गणमान्य

कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे (ETV Bharat)

11:20 AM, 24 Aug 2025 (IST)

कांफ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना

कांफ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना

11:12 AM, 24 Aug 2025 (IST)

मेहमानों के स्वागत के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते कलाकार

दिल्ली विधानसभा में ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस के लिए आने वाले मेहमानों की स्वागत के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते कलाकार

मेहमानों की स्वागत के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते कलाकार (ETV Bharat)

