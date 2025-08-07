उत्तरकाशी के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है. रेस्क्यू किए गए महाराष्ट्र के जलगांव निवासी रूपेश मेहरा ने कहा कि वहां सड़कें बंद हो गई थीं. हमें हेलीकॉप्टरों से बचाया गया. वहां तैनात सभी एजेंसियों से हमें बहुत मदद मिली. हमें वहां से निकाल लिया गया.
उत्तरकाशी आपदा: धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन, अब तक 190 लोगों को बचाया गया - UTTARKASHI DHARALI DISASTER
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 7, 2025 at 6:48 AM IST|
Updated : August 7, 2025 at 8:27 AM IST
उत्तरकाशी जिले के धराली में आई प्राकृतिक आपदा का आज तीसरा दिन है. धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है. दूसरे दिन रेस्क्यू में मौसम बाधा बना रहा तो टूटी सड़कों ने राहत टीमों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में बाधा डाली. इसके बाद हेली सेवा की मदद ली गयी. धराली आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. बड़ी संख्या में लोग लापता हैं. 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. सीएम धामी बुधवार को खुद आपदाग्रस्त धराली और हर्षिल पहुंचे. उन्होंने ग्राउंड जीरो पर स्थिति को देखा. आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना. बुधवार को ही उत्तराखंड के चार सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें आपदा का अपडेट दिया. पीएम मोदी ने सांसदों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया.
LIVE FEED
उत्तरकाशी में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटक ने बताया कैसे हुआ रेस्क्यू
हर्षिल राहत कैंप में रुके 9 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से मातली लाया गया
उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्य जारी है. आज गुरुवार सुबह हर्षिल राहत कैंप में रुके हुए 9 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से मातली लाया गया.
रेस्क्यू ऑपरेशन को जा रही टीम से सीएम धामी ने की बात
उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त धराली में रेस्क्यू का आज तीसरा दिन है. तीसरे दिन का रेस्क्यू शुरू होने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान शुरू करने के लिए रवाना हो रहे बचाव दल के साथ बातचीत की. सीएम धामी ने आज सुबह से प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हुए हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए. इस दौरान उन्हें सड़क, संचार और बिजली की शीघ्र बहाली के साथ-साथ पेयजल और खाद्यान्न आपूर्ति की सघन निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए. सीएम ने कहा कि मैं रेस्क्यू ऑपरेशन में 24 घंटे जुटी सभी टीमों के साहस और समर्पण की सराहना करता हूं. विषम परिस्थितियों में भी इन दलों की निष्ठा और कार्यकुशलता आपदा प्रबंधन में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रही है.
धराली पहुंचने के रास्ते में जगह-जगह टूटी हैं सड़कें
उत्तरकाशी जिले में तमाम जगहों पर सड़कें टूटी पड़ी हैं. कहां धंस गई हैं. भटवाड़ी से लेकर आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली तक अनेक जगह सड़क मार्ग ध्वस्त हुए हैं.
सीएम धामी ने एनडीआरएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ की बैठक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार देर रात उत्तरकाशी स्थित कैंप कार्यालय में एनडीआरएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर धराली में चल रहे बचाव अभियान की समीक्षा की. सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से धराली में व्यापक बचाव अभियान चलाया जा रहा है.
उत्तरकाशी जिले के धराली में आई प्राकृतिक आपदा का आज तीसरा दिन है. धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है. दूसरे दिन रेस्क्यू में मौसम बाधा बना रहा तो टूटी सड़कों ने राहत टीमों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में बाधा डाली. इसके बाद हेली सेवा की मदद ली गयी. धराली आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. बड़ी संख्या में लोग लापता हैं. 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. सीएम धामी बुधवार को खुद आपदाग्रस्त धराली और हर्षिल पहुंचे. उन्होंने ग्राउंड जीरो पर स्थिति को देखा. आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना. बुधवार को ही उत्तराखंड के चार सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें आपदा का अपडेट दिया. पीएम मोदी ने सांसदों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया.
LIVE FEED
उत्तरकाशी में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटक ने बताया कैसे हुआ रेस्क्यू
उत्तरकाशी के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है. रेस्क्यू किए गए महाराष्ट्र के जलगांव निवासी रूपेश मेहरा ने कहा कि वहां सड़कें बंद हो गई थीं. हमें हेलीकॉप्टरों से बचाया गया. वहां तैनात सभी एजेंसियों से हमें बहुत मदद मिली. हमें वहां से निकाल लिया गया.
हर्षिल राहत कैंप में रुके 9 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से मातली लाया गया
उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्य जारी है. आज गुरुवार सुबह हर्षिल राहत कैंप में रुके हुए 9 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से मातली लाया गया.
रेस्क्यू ऑपरेशन को जा रही टीम से सीएम धामी ने की बात
उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त धराली में रेस्क्यू का आज तीसरा दिन है. तीसरे दिन का रेस्क्यू शुरू होने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान शुरू करने के लिए रवाना हो रहे बचाव दल के साथ बातचीत की. सीएम धामी ने आज सुबह से प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हुए हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए. इस दौरान उन्हें सड़क, संचार और बिजली की शीघ्र बहाली के साथ-साथ पेयजल और खाद्यान्न आपूर्ति की सघन निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए. सीएम ने कहा कि मैं रेस्क्यू ऑपरेशन में 24 घंटे जुटी सभी टीमों के साहस और समर्पण की सराहना करता हूं. विषम परिस्थितियों में भी इन दलों की निष्ठा और कार्यकुशलता आपदा प्रबंधन में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रही है.
धराली पहुंचने के रास्ते में जगह-जगह टूटी हैं सड़कें
उत्तरकाशी जिले में तमाम जगहों पर सड़कें टूटी पड़ी हैं. कहां धंस गई हैं. भटवाड़ी से लेकर आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली तक अनेक जगह सड़क मार्ग ध्वस्त हुए हैं.
सीएम धामी ने एनडीआरएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ की बैठक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार देर रात उत्तरकाशी स्थित कैंप कार्यालय में एनडीआरएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर धराली में चल रहे बचाव अभियान की समीक्षा की. सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से धराली में व्यापक बचाव अभियान चलाया जा रहा है.