रेस्क्यू ऑपरेशन को जा रही टीम से सीएम धामी ने की बात

उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त धराली में रेस्क्यू का आज तीसरा दिन है. तीसरे दिन का रेस्क्यू शुरू होने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान शुरू करने के लिए रवाना हो रहे बचाव दल के साथ बातचीत की. सीएम धामी ने आज सुबह से प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हुए हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए. इस दौरान उन्हें सड़क, संचार और बिजली की शीघ्र बहाली के साथ-साथ पेयजल और खाद्यान्न आपूर्ति की सघन निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए. सीएम ने कहा कि मैं रेस्क्यू ऑपरेशन में 24 घंटे जुटी सभी टीमों के साहस और समर्पण की सराहना करता हूं. विषम परिस्थितियों में भी इन दलों की निष्ठा और कार्यकुशलता आपदा प्रबंधन में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रही है.