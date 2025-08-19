ETV Bharat / bharat

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन, नवादा पहुंचे राहुल गांधी - VOTE ADHIKAR YATRA

'मतदाता अधिकार यात्रा' का तीसरा दिन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2025 at 9:02 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 10:57 AM IST

पटना : बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है. राहुल गांधी गया जिले के रसलपुर गांव से नवादा के लिए रवाना हो गए हैं.

10:54 AM, 19 Aug 2025 (IST)

दिल्ली में SIR के खिलाफ INDIA ब्लॉक के नेताओं ने बोला हल्ला, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खरगे शामिल

वहीं, दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में INDIA ब्लॉक के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं.

10:10 AM, 19 Aug 2025 (IST)

बिहार के नवादा पहुंचे राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मतदाता अधिकार यात्रा के तहत नवादा जिला के तुंगी बाजार में प्रवेश कर चुके हैं, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है.

राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

9:44 AM, 19 Aug 2025 (IST)

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहा अपार प्यार, तेजस्वी बोले- जनता हो रही जागरूक

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कहा कि "यात्रा को लोगों का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है. लोग समझ रहे हैं कि कैसे भाजपा वालों ने पहले चुनाव आयोग की चोरी की और अब वोटों की चोरी की जा रही है. जनता जागरूक है. बिहार से लोकतंत्र को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा.

8:57 AM, 19 Aug 2025 (IST)

'मतदाता अधिकार यात्रा' का तीसरा दिन

लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' के तीसरे दिन की शुरुआत गया से की है. वो वजीरगंज प्रखंड स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. राहुल गांधी ने रसलपुर के हाई स्कूल में बने कैंप में रात गुजारी थी. 8 बजे के बाद कैंप से राहुल गांधी का काफिला निकल गया था.

