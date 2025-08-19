'मतदाता अधिकार यात्रा' का तीसरा दिन

लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' के तीसरे दिन की शुरुआत गया से की है. वो वजीरगंज प्रखंड स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. राहुल गांधी ने रसलपुर के हाई स्कूल में बने कैंप में रात गुजारी थी. 8 बजे के बाद कैंप से राहुल गांधी का काफिला निकल गया था.