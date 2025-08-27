ETV Bharat / bharat

दरभंगा में राहुल-प्रियंका ने दौड़ाई बुलेट, RJD नेता तेजस्वी ने भी दिया साथ - VOTER ADHIKAR YATRA

VOTER ADHIKAR YATRA
राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2025 at 8:10 AM IST

Updated : August 27, 2025 at 8:48 AM IST

1 Min Read
पटना: बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है. आज यात्रा का 11वां दिन है. यात्रा दरभंगा जिले के जीवछघाट से रवाना हो गई है. इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं. जिससे भाजपा नेताओं से मुलाकात की अटकलें तेज हैं. यात्रा में सांसद प्रियंका गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद हैं. इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी वोटर अधिकार यात्रा में बौरार NH-57 मुजफ्फरपुर में शामिल होंगे.

LIVE FEED

11:08 AM, 27 Aug 2025 (IST)

राहुल गांधी ने निकाली बाइक रैली, बहन प्रियंका ने भी दिया भाई का साथ

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाइक रैली निकाली. इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के साथ बाइक पर बैठी नजर आई. इसके अलावा आरजेडी तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के अन्य नेता शामिल हैं.

10:57 AM, 27 Aug 2025 (IST)

JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला, कहा-इतिहास को दिए गहरे जख्म

JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा कि "लोकतंत्र, जनादेश, संविधान जैसे शब्द बार-बार राहुल गांधी दोहराते हैं. दरअसल कांग्रेस के शब्दकोश में ये शब्द है ही नहीं. इतिहास को इतने गहरे जख्म नेहरू-गांधी परिवार ने दिए हैं, जिसमें संविधान की निर्मम हत्या, लोकतंत्र का गला घोंटना, देश पर आपातकाल थोपना और लाखों लोगों को यातनाएं देना शामिल है. अब वो पार्टी वोट चोरी की बात कर रही है. बिहार में वे इसलिए आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका गठबंधन बहुत ही फिसड्डी प्रदर्शन करने जा रहा है. अपनी हार को गलत ठहराने के लिए वे अभी से पटकथा तैयार कर रहे हैं".

10:29 AM, 27 Aug 2025 (IST)

दिल्ली दौरे पर निकले CM नीतीश कुमार

वोटर अधिकार यात्रा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. इसी बीच वो भाजपा नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं. साथ ही सीट बंटवारे पर हलचल भी तेज हो गई है. दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश ने पटना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से संजय झा और सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बैठक की थी.

10:10 AM, 27 Aug 2025 (IST)

वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार और दिल्ली की सरकार को हिलाया: अखिलेश प्रसाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कांग्रेस किसान मोर्चा

वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा कि इस यात्रा ने बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार को हिला दिया है. राहुल गांधी की यात्रा ने साफ संदेश दिया है कि अब वोट की चोरी नहीं चलेंगी.

कांग्रेस किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्य अखिलेश प्रसाद (ETV Bharat)

9:44 AM, 27 Aug 2025 (IST)

शाहनवाज हुसैन ने वोटर अधिकार यात्रा पर कसा तंज, बोले-राहुल की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप

राहुल गांधी की यात्रा को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने पूरी तरह फ्लॉप बताया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यात्रा में केवल टिकट की इच्छा रखने वाले नेता और उनके समर्थक ही दिख रहे हैं. पोस्टरबाजी में भी आपसी होड़ मची है. शाहनवाज ने दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा से आम जनता पूरी तरह दूरी बनाए हुए है.

9:04 AM, 27 Aug 2025 (IST)

पीएम मोदी और भाजपा पर अलका लांबा ने साधा निशाना, कहा-अल्पसंख्यकों को किया नजरअंदाज

वोटर अधिकार यात्रा में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी शामिल हुई. इसी बीच उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा पर अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से अल्पसंख्यकों ऐसे निकाल दिया है, जैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंक देते हैं. जब हमने इनसे पूछा कि 65 लाख वोट की चोरी जिनकी हुई वो कौन लोग हैं, तब उन्होंने बोला कि नहीं बताएंगे, लेकिन जब राहुल गांधी ने हल्ला बोला तो अब कोर्ट के निर्देश पर बताएंगे.

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा (ETV Bharat)

8:47 AM, 27 Aug 2025 (IST)

जनता अपने मत की कर रही रक्षा: तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि "जनता का पूरा आर्शीवाद और समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से वोट की चोरी हो रही है, उससे जनता जागरूक है और अपनी मत की रक्षा कर रही है. आने वाले चुनाव में भाजपा-NDA जो भी जोर लगाएगी वो नाकामयाब रहेगी. NDA का मतलब 'नहीं देंगे अधिकार' है"

8:45 AM, 27 Aug 2025 (IST)

मुजफ्फरपुर में राहुल और एमके स्टालिन जनसभा को करेंगे संबोधित

आज की वोटर अधिकार यात्रा कठलबारी फ्लाइ ओवर, बेलामोड़, बाघमोड़, पुराना बस स्टैंड, पीली मस्जिद कैदराबाद और शिव धारा चौक बाजार समिति होते हुए गायघाट मुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश करेगी. इसके बाद सीतामढ़ी पहुंचेगी. राहुल गांधी तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की जनसभा मुजफ्फरपुर गायघाट स्थित जारंग हाई स्कूल मैदान में होगी. इसके बाद प्रातः कालीन विश्राम इन लोगों का इसी फील्ड में होगा. वहीं, लंच ब्रेक 12 बजे से बेरुआ पंचायत भवन में होगा. दोपहर 4 बजे के बाद यात्रा की शुरुआत जीरो माइल मुजफ्फरपुर से होगी. मकसूदपुर, मीनापुर और रामपुर होते हुए यात्रा रुन्नीसैदपुर विधानसभा में शाम 7:30 बजे पहुंचेगी. शाम का विश्राम रुन्नीसैदपुर के सैदपुर चौक के पास होगा.

पटना: बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है. आज यात्रा का 11वां दिन है. यात्रा दरभंगा जिले के जीवछघाट से रवाना हो गई है. इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं. जिससे भाजपा नेताओं से मुलाकात की अटकलें तेज हैं. यात्रा में सांसद प्रियंका गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद हैं. इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी वोटर अधिकार यात्रा में बौरार NH-57 मुजफ्फरपुर में शामिल होंगे.

LIVE FEED

11:08 AM, 27 Aug 2025 (IST)

राहुल गांधी ने निकाली बाइक रैली, बहन प्रियंका ने भी दिया भाई का साथ

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाइक रैली निकाली. इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के साथ बाइक पर बैठी नजर आई. इसके अलावा आरजेडी तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के अन्य नेता शामिल हैं.

10:57 AM, 27 Aug 2025 (IST)

JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला, कहा-इतिहास को दिए गहरे जख्म

JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा कि "लोकतंत्र, जनादेश, संविधान जैसे शब्द बार-बार राहुल गांधी दोहराते हैं. दरअसल कांग्रेस के शब्दकोश में ये शब्द है ही नहीं. इतिहास को इतने गहरे जख्म नेहरू-गांधी परिवार ने दिए हैं, जिसमें संविधान की निर्मम हत्या, लोकतंत्र का गला घोंटना, देश पर आपातकाल थोपना और लाखों लोगों को यातनाएं देना शामिल है. अब वो पार्टी वोट चोरी की बात कर रही है. बिहार में वे इसलिए आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका गठबंधन बहुत ही फिसड्डी प्रदर्शन करने जा रहा है. अपनी हार को गलत ठहराने के लिए वे अभी से पटकथा तैयार कर रहे हैं".

10:29 AM, 27 Aug 2025 (IST)

दिल्ली दौरे पर निकले CM नीतीश कुमार

वोटर अधिकार यात्रा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. इसी बीच वो भाजपा नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं. साथ ही सीट बंटवारे पर हलचल भी तेज हो गई है. दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश ने पटना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से संजय झा और सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बैठक की थी.

10:10 AM, 27 Aug 2025 (IST)

वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार और दिल्ली की सरकार को हिलाया: अखिलेश प्रसाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कांग्रेस किसान मोर्चा

वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा कि इस यात्रा ने बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार को हिला दिया है. राहुल गांधी की यात्रा ने साफ संदेश दिया है कि अब वोट की चोरी नहीं चलेंगी.

कांग्रेस किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्य अखिलेश प्रसाद (ETV Bharat)

9:44 AM, 27 Aug 2025 (IST)

शाहनवाज हुसैन ने वोटर अधिकार यात्रा पर कसा तंज, बोले-राहुल की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप

राहुल गांधी की यात्रा को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने पूरी तरह फ्लॉप बताया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यात्रा में केवल टिकट की इच्छा रखने वाले नेता और उनके समर्थक ही दिख रहे हैं. पोस्टरबाजी में भी आपसी होड़ मची है. शाहनवाज ने दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा से आम जनता पूरी तरह दूरी बनाए हुए है.

9:04 AM, 27 Aug 2025 (IST)

पीएम मोदी और भाजपा पर अलका लांबा ने साधा निशाना, कहा-अल्पसंख्यकों को किया नजरअंदाज

वोटर अधिकार यात्रा में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी शामिल हुई. इसी बीच उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा पर अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से अल्पसंख्यकों ऐसे निकाल दिया है, जैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंक देते हैं. जब हमने इनसे पूछा कि 65 लाख वोट की चोरी जिनकी हुई वो कौन लोग हैं, तब उन्होंने बोला कि नहीं बताएंगे, लेकिन जब राहुल गांधी ने हल्ला बोला तो अब कोर्ट के निर्देश पर बताएंगे.

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा (ETV Bharat)

8:47 AM, 27 Aug 2025 (IST)

जनता अपने मत की कर रही रक्षा: तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि "जनता का पूरा आर्शीवाद और समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से वोट की चोरी हो रही है, उससे जनता जागरूक है और अपनी मत की रक्षा कर रही है. आने वाले चुनाव में भाजपा-NDA जो भी जोर लगाएगी वो नाकामयाब रहेगी. NDA का मतलब 'नहीं देंगे अधिकार' है"

8:45 AM, 27 Aug 2025 (IST)

मुजफ्फरपुर में राहुल और एमके स्टालिन जनसभा को करेंगे संबोधित

आज की वोटर अधिकार यात्रा कठलबारी फ्लाइ ओवर, बेलामोड़, बाघमोड़, पुराना बस स्टैंड, पीली मस्जिद कैदराबाद और शिव धारा चौक बाजार समिति होते हुए गायघाट मुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश करेगी. इसके बाद सीतामढ़ी पहुंचेगी. राहुल गांधी तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की जनसभा मुजफ्फरपुर गायघाट स्थित जारंग हाई स्कूल मैदान में होगी. इसके बाद प्रातः कालीन विश्राम इन लोगों का इसी फील्ड में होगा. वहीं, लंच ब्रेक 12 बजे से बेरुआ पंचायत भवन में होगा. दोपहर 4 बजे के बाद यात्रा की शुरुआत जीरो माइल मुजफ्फरपुर से होगी. मकसूदपुर, मीनापुर और रामपुर होते हुए यात्रा रुन्नीसैदपुर विधानसभा में शाम 7:30 बजे पहुंचेगी. शाम का विश्राम रुन्नीसैदपुर के सैदपुर चौक के पास होगा.

Last Updated : August 27, 2025 at 8:48 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

वोटर अधिकार यात्राराहुल गांधीRAHUL GANDHIBIHAR ELECTION 2025VOTER ADHIKAR YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

साल 1832, जब बॉम्बे में कुत्तों की वजह से हुए दंगे, जानें क्या है इतिहास?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.