मुजफ्फरपुर में राहुल और एमके स्टालिन जनसभा को करेंगे संबोधित

आज की वोटर अधिकार यात्रा कठलबारी फ्लाइ ओवर, बेलामोड़, बाघमोड़, पुराना बस स्टैंड, पीली मस्जिद कैदराबाद और शिव धारा चौक बाजार समिति होते हुए गायघाट मुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश करेगी. इसके बाद सीतामढ़ी पहुंचेगी. राहुल गांधी तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की जनसभा मुजफ्फरपुर गायघाट स्थित जारंग हाई स्कूल मैदान में होगी. इसके बाद प्रातः कालीन विश्राम इन लोगों का इसी फील्ड में होगा. वहीं, लंच ब्रेक 12 बजे से बेरुआ पंचायत भवन में होगा. दोपहर 4 बजे के बाद यात्रा की शुरुआत जीरो माइल मुजफ्फरपुर से होगी. मकसूदपुर, मीनापुर और रामपुर होते हुए यात्रा रुन्नीसैदपुर विधानसभा में शाम 7:30 बजे पहुंचेगी. शाम का विश्राम रुन्नीसैदपुर के सैदपुर चौक के पास होगा.