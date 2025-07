ETV Bharat / bharat

ओडिशा: बालासोर में कॉलेज छात्रा की मौत, कांग्रेस का राज्यव्यापी बंद और सरकार विरोधी प्रदर्शन - CONGRESS ODISHA BANDH

ओडिशा के बालोसोर में कॉलेज छात्रा की मौत के विरोध में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन ( ANI VIDEO )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 17, 2025 at 10:19 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 10:26 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कटक में सड़कें जाम की कॉलेज के एक छात्र की आत्मदाह से हुई मौत के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ कई विपक्षी दलों द्वारा 'ओडिशा बंद' के आह्वान के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कटक में सड़कें जाम कर दी. इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतारे लग गई. जाम में फंसे लोग परेशान दिखे. चेन्नई-कोलकाता राजमार्ग पर जाम लगाया ओडिशा के भुवनेश्वर में फकीर मोहन (स्वायत्त) कॉलेज के एक छात्र की आत्मदाह से हुई मौत के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेन्नई-कोलकाता राजमार्ग पर जाम लगाया. इसके चलते गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई. जगह-जगह पुलिस तैनात विभिन्न चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं. साथ ही एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियां भी अलर्ट पर हैं. पुलिस इस बात पर जोर दे रही है कि आवश्यक वस्तुओं और आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति बाधित न हो और मरीज़ो की सेवाएं प्रभावित न हों. कमिश्नरेट पुलिस ने हिंसा के बिना लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है. भुवनेश्वर में 60 प्लाटून पुलिस बल तैनात किया गया है. 180 अधिकारी, 8 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और 33 अन्य अधिकारी, 39 निरीक्षक, विशेष प्रैक्टिकल यूनिट, दंगा नियंत्रण वाहन और सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है. कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू कांग्रेस ने छात्रा की मौत के मुद्दे पर वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया. भुवनेश्वर में बंद का असर दिखाई दे रहा है. सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मास्टर कैंटीन स्क्वायर पर सड़कों पर झंडे और बैनर के साथ एक सफल बंद का आह्वान किया है. यहां तक कि अन्य राजनीतिक दल भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न दिशाओं से आने वाले लोगों को रोक सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सरकार विरोधी नारे लगाए. इस बीच बंद को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया ओडिशा में फकीर मोहन (स्वायत्त) कॉलेज के एक छात्रा की आत्मदाह से हुई मौत को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ ओडिशा बंद के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खोरधा में विरोध प्रदर्शन किया.

LIVE FEED कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कटक में सड़कें जाम की कॉलेज के एक छात्र की आत्मदाह से हुई मौत के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ कई विपक्षी दलों द्वारा 'ओडिशा बंद' के आह्वान के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कटक में सड़कें जाम कर दी. इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतारे लग गई. जाम में फंसे लोग परेशान दिखे. चेन्नई-कोलकाता राजमार्ग पर जाम लगाया ओडिशा के भुवनेश्वर में फकीर मोहन (स्वायत्त) कॉलेज के एक छात्र की आत्मदाह से हुई मौत के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेन्नई-कोलकाता राजमार्ग पर जाम लगाया. इसके चलते गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई. जगह-जगह पुलिस तैनात विभिन्न चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं. साथ ही एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियां भी अलर्ट पर हैं. पुलिस इस बात पर जोर दे रही है कि आवश्यक वस्तुओं और आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति बाधित न हो और मरीज़ो की सेवाएं प्रभावित न हों. कमिश्नरेट पुलिस ने हिंसा के बिना लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है. भुवनेश्वर में 60 प्लाटून पुलिस बल तैनात किया गया है. 180 अधिकारी, 8 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और 33 अन्य अधिकारी, 39 निरीक्षक, विशेष प्रैक्टिकल यूनिट, दंगा नियंत्रण वाहन और सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है. कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू कांग्रेस ने छात्रा की मौत के मुद्दे पर वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया. भुवनेश्वर में बंद का असर दिखाई दे रहा है. सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मास्टर कैंटीन स्क्वायर पर सड़कों पर झंडे और बैनर के साथ एक सफल बंद का आह्वान किया है. यहां तक कि अन्य राजनीतिक दल भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न दिशाओं से आने वाले लोगों को रोक सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सरकार विरोधी नारे लगाए. इस बीच बंद को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया ओडिशा में फकीर मोहन (स्वायत्त) कॉलेज के एक छात्रा की आत्मदाह से हुई मौत को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ ओडिशा बंद के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खोरधा में विरोध प्रदर्शन किया.

Last Updated : July 17, 2025 at 10:26 AM IST