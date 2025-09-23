LIVE; आजम की रिहाई में पेंच फंसा, जुर्माना जमा न करने पर हो रही देरी

ETV Bharat / bharat

सपा नेता आजम खान.
सपा नेता आजम खान. (Photo Credit; ETV BHARAT)
Published : September 23, 2025 at 8:07 AM IST

Updated : September 23, 2025 at 8:48 AM IST

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान आज कुछ ही देर में सीतापुर जेल से रिहा होंगे. उनकी रिहाई का आदेश जेल प्रशासन के पास पहुंच गया है. जेल गेट पर आजम के समर्थक भी जुट गए हैं. सुबह 8 बजे आजम को रिहा किया जा सकता है. आजम खान अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद हैं. आजम के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया, आजम खान लगभग 2 साल पहले सीतापुर जेल गए थे. उनके खिलाफ निचली अदालत और स्पेशल जज एमपी एमएलए की कोर्ट जितने भी पेंडिंग केस थे सभी जमानत होने के बाद सिक्योरिटी बॉन्ड फाइल हो चुके हैं. आजम खान सपा सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे. 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ और हज जैसे विभागों को संभाला. 1993 में वे एक बार फिर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने. आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं. जबकि, 2003 से 2007 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में संसदीय मामलों, शहरी विकास, जल आपूर्ति, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभागों का कामकाज देखा. 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान आजम खान नगर विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बने.

8:46 AM, 23 Sep 2025 (IST)

आजम की रिहाई में पेंच फंसा, जुर्माना जमा न करने पर हो रही देरी

आजम खान की रिहाई में पेंच फंस गया है. रामपुर के एक केस की दो धाराओं में आजम पर 3 और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगा था, वो अभी तक जमा नहीं हुआ है. इसलिए आजम की रिहाई में देरी हो रही है. 10 बजे जब कोर्ट खुलेगी, तब जुर्माना जमा होगा, उसके बाद ही आजम की रिहाई होगी.

8:17 AM, 23 Sep 2025 (IST)

सपा के जिलाध्यक्ष बोले- आजम खान हमारे नेता, पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे

आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर जेल गेट पर सपा समर्थक जुट गए हैं. सपा के जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव भी आजम खान का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं. आजम खान के बसपा में जाने की चर्चाओं पर छत्रपाल सिंह ने कहा कि वे हमारे नेता हैं. सपा में ही रहेंगे.

सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव. (Video Credit; ETV BHARAT)

8:03 AM, 23 Sep 2025 (IST)

आजम की रिहाई को लेकर समर्थकों में उत्साह

सीतापुर जेल गेट पर आजम खान के समर्थक जुट गए हैं. इसमें कई रामपुर से पहुंचे हैं. एक समर्थक ने बताया कि वह रात में ही सीतापुर आ गया था. जैसे-जैसे वक्त बीत रहा है, जेल गेट पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है.

सीतापुर जेल गेट पर आजम के समर्थक. (Video Credit; ETV BHARAT)
