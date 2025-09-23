LIVE; आजम की रिहाई में पेंच फंसा, जुर्माना जमा न करने पर हो रही देरी

आजम की रिहाई में पेंच फंसा, जुर्माना जमा न करने पर हो रही देरी

आजम खान की रिहाई में पेंच फंस गया है. रामपुर के एक केस की दो धाराओं में आजम पर 3 और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगा था, वो अभी तक जमा नहीं हुआ है. इसलिए आजम की रिहाई में देरी हो रही है. 10 बजे जब कोर्ट खुलेगी, तब जुर्माना जमा होगा, उसके बाद ही आजम की रिहाई होगी.