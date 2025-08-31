पीएम मोदी की पुतिन से मुलाकात से पहले आया जेलेंस्की का फोन

पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने उन्हें (पीएम मोदी ) फोन कर शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों को लेकर अनुरोध किया. इसकी जानकारी पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट के जरिए दी. पीएम मोदी ने लिखा,'यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आज फोन पर बात करने के लिए धन्यवाद. हमने चल रहे संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है.'