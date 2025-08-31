चीन के तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'पिछले साल कजान में हमारी बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई थी. इससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली. सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है.'
चीन में SCO की बड़ी बैठक, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक जारी - SCO SUMMIT UPDATES
Published : August 31, 2025 at 9:24 AM IST|
Updated : August 31, 2025 at 10:21 AM IST
चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे. ट्रंप टैरिफ वार के बीच यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. खासकर भारत के लिए ये बहत महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 फीसदी का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है. ऐसे में इस संकट से उबरने के लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं.
LIVE FEED
कजान वार्ता से हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली: पीएम मोदी
पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बड़ी बैठक जारी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं.
पीएम मोदी की पुतिन से मुलाकात से पहले आया जेलेंस्की का फोन
पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने उन्हें (पीएम मोदी ) फोन कर शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों को लेकर अनुरोध किया. इसकी जानकारी पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट के जरिए दी. पीएम मोदी ने लिखा,'यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आज फोन पर बात करने के लिए धन्यवाद. हमने चल रहे संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है.'
एससीओ की बैठक स्थल पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया केंद्र
चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग परिषद (एससीओ) की बैठक में भाग लेंगे. तियानजिन में एससीओ की बैठक स्थल पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया केंद्र के अंदर के दृश्य.
रूसी राष्ट्रपति पुतिन एससीओ की बैठक के लिए चीन पहुंचे
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी चार दिवसीय यात्रा की शुरुआत में चीन पहुँचे. राष्ट्रपति पुतिन सबसे पहले उत्तरी चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.
चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे. ट्रंप टैरिफ वार के बीच यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. खासकर भारत के लिए ये बहत महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 फीसदी का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है. ऐसे में इस संकट से उबरने के लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं.
LIVE FEED
कजान वार्ता से हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली: पीएम मोदी
चीन के तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'पिछले साल कजान में हमारी बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई थी. इससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली. सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है.'
पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बड़ी बैठक जारी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं.
पीएम मोदी की पुतिन से मुलाकात से पहले आया जेलेंस्की का फोन
पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने उन्हें (पीएम मोदी ) फोन कर शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों को लेकर अनुरोध किया. इसकी जानकारी पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट के जरिए दी. पीएम मोदी ने लिखा,'यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आज फोन पर बात करने के लिए धन्यवाद. हमने चल रहे संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है.'
एससीओ की बैठक स्थल पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया केंद्र
चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग परिषद (एससीओ) की बैठक में भाग लेंगे. तियानजिन में एससीओ की बैठक स्थल पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया केंद्र के अंदर के दृश्य.
रूसी राष्ट्रपति पुतिन एससीओ की बैठक के लिए चीन पहुंचे
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी चार दिवसीय यात्रा की शुरुआत में चीन पहुँचे. राष्ट्रपति पुतिन सबसे पहले उत्तरी चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.