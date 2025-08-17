ETV Bharat / bharat

आज से बिहार में SIR के खिलाफ 'वोट अधिकार यात्रा', राहुल गांधी गया एयरपोर्ट से सासाराम रवाना

Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra
राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा (Congress Social Media)
Published : August 17, 2025 at 9:27 AM IST

Updated : August 17, 2025 at 11:36 AM IST

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं. इसकी शुरुआत 17 अगस्त से हो रही है. 23 जिलों में यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी. केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में SIR के खिलाफ राहुल गांधी वोटरों को जागरूक करने का काम करेंगे. पहली दिन की यात्रा रविवार से रोहतास के सासाराम रेलवे पड़ाव मैदान से शुरू होगी जो 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी. यह यात्रा 1300 किमी से अधिक की होगी. महागठबंधन की इस यात्रा में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी साथ रहेंगे.

LIVE FEED

11:32 AM, 17 Aug 2025 (IST)

गया एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, सासाराम के लिए रवाना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंच गए हैं. यहां से सासाराम के लिए रवाना हो गए हैं. उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल भी साथ में है. राहुल गांधी विशेष विमान से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 11:05 पर पहुंचे थे. यहां से वह 11 बजकर 18 मिनट पर हेलीकॉप्टर से रोहतास सासाराम के लिए रवाना हुए हैं. गया गया एयरपोर्ट पर बिहार कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया है.

11:20 AM, 17 Aug 2025 (IST)

'खिसकी हुई जमीन पाने की यात्रा': भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल

कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि 'राहुल गांधी जिस नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नैरेटिव झूठ की बुनियाद पर टिका है. इस नाते से बिहार की जनता जानती है कि कुल मिलाकर कांग्रेस की खिसकी हुई जमीन को बिहार में पाने की यात्रा है. ये यात्रा राजनीतिक सिद्धि के लिए की जा रही है. इससे जनता का कोई सरोकार नहीं है.'

11:18 AM, 17 Aug 2025 (IST)

1 वोट के अधिकार को बचाना यात्रा का उद्देश्य: अलका लांबा

वोटर अधिकार यात्रा के समर्थन में बिहार पहुंची कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि 'यात्रा का संदेश राहुल गांधी पहले दिन दे चुके हैं. जो वोट चोरी हो रही है, उसे रोकना होगा. रैली का एक ही मकसद है, 1 वोट के अधिकार को बचाना. अभी तक चुनाव आयोग पूरी तरह से केंद्र के दबाव में फैसले नहीं दे रहा था. राहुल गांधी ने एक ही विधानसभा में फर्जी मतदाता पकड़े उसके बावजूद भी गलती मानने के बदले सफाई दे रहे हैं. जिस दिन ये यात्रा शुरू हो रही है उसी दिन चुनाव आयोग प्रेस वार्ता कर रहा है. चुनाव आयोग को पता है कि ये यात्रा उनके लिए भारी पड़ने वाली है.'

11:06 AM, 17 Aug 2025 (IST)

'बिहारी का वोट सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं.' -तेजस्वी यादव

वोटर अधिकार यात्रा के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 'बीजेपी के लोग लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं. संविधान, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास हो रहा है. बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है. लोकतंत्र को भाजपा बिहार से खत्म करेगी तो हम बैठने वाले नहीं है. मतदाताओं के मताधिकार को हम मिटने नहीं देंगे. हर बिहारी अपना वोट डालेगा ये सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं.'

11:03 AM, 17 Aug 2025 (IST)

लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे-लालू यादव

वोटर अधिकार यात्रा के समर्थन में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 'वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे. लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी है. आगे भी करते रहेंगे. मिटने नहीं देंगे.'

11:01 AM, 17 Aug 2025 (IST)

'वोट अधिकार यात्रा का टायर पंचर' -दिलीप जायसवाल

वोट अधिकार यात्रा को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 'राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोट अधिकार यात्रा है, उस यात्रा का टायर पहले ही पंचर हो गया है. सुप्रीम कोर्ट खुद निगरानी कर रहा है. भारत की जनता ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती है, जिनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है. बिहार की जनता को मालूम है कि चुनाव आयोग उनके साथ कैसे न्याय करेगा.'

10:22 AM, 17 Aug 2025 (IST)

'वोट डालने की लड़ाई शिद्दत के साथ लड़ेंगे' -तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में इस से बड़ी विडंबना क्या होगी कि लोगों से उनके वोट डालने की और सरकार चुनने का अधिकार छीना जा रहा है. तेजस्वी ने कहा कि 'हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि आपकी वोट डालने की लड़ाई शिद्दत के साथ लड़ेंगे. महागठबंधन की ओर से वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं.' उन्होंने बिहार की जनता से यात्रा का हिस्सा बनने की अपील की है.

10:12 AM, 17 Aug 2025 (IST)

राहुल गांधी दिल्ली से बिहार के लिए रवाना

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने आवास से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं. राहुल गांधी बिहार के सासाराम से 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत करेंगे. RJD नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यात्रा में शामिल होंगे.

10:09 AM, 17 Aug 2025 (IST)

लालू यादव और तेजस्वी यादव होंगे शामिल

कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' आज सासाराम से शुरू हो रही है. RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यात्रा में शामिल होंगे. इसके लिए लालू आवास बस पहुंच गयी है.

10:07 AM, 17 Aug 2025 (IST)

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से बिहार के लिए रवाना

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हो गए हैं. रविवार को सासाराम में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में शामिल होंगे. कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी.

9:57 AM, 17 Aug 2025 (IST)

18 अगस्त सोमवार का कार्यक्रम

  • 08:00 AM: अम्बा-कुटुंबा से यात्रा की शुरुआत
  • 09:30 AM: देव के सूर्य मंदिर का दौरा
  • 12:00 PM: के बाद गुरारू गया में लंच
  • 06:30 PM: गया के खालिस पार्क चौक पर जनसभा
  • 08:00 PM: के बाद गांधी रसलपुर क्रिकेट ग्राउंड में विश्राम

9:52 AM, 17 Aug 2025 (IST)

17 अगस्त, रविवार: आज का कार्यक्रम

  • 10:30 AM: विशेष विमान से गया पहुंचेंगे राहुल गांधी
  • 11:05 AM: गया से हेलीकॉप्टर से सासाराम एसपी जैन कॉलेज रवाना
  • 12:00-2:00 PM: सासाराम से सुवारा तक फ्लैग ऑफ और संबोधन
  • 4:30 PM: देहरी-ऑन-सोन के आंबेडकर चौक से यात्रा की शुरुआत
  • 7:30 PM: रोहतास होते हुए औरंगाबाद के रमेश चौक पहुंचेगी यात्रा
  • 08:00 PM: के बाद रोहतास के बंभनडीह स्पोर्ट्स ग्राउंड में विश्राम

9:44 AM, 17 Aug 2025 (IST)

वोट अधिकार यात्रा का शेड्यूल (दूसरा चरण)

  • 25 अगस्त: विश्राम का दिन
  • 26 अगस्त: सुपौल और मधुबनी
  • 27 अगस्त: दरभंगा और मुजफ्फरपुर
  • 28 अगस्त: सीतामढ़ी और मोतिहारी
  • 29 अगस्त: बेतिया, गोपालगंज और सिवान
  • 31 अगस्त: विश्राम का दिन
  • 01 सितंबर: पटना में भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न

9:43 AM, 17 Aug 2025 (IST)

वोट अधिकार यात्रा का शेड्यूल (पहला चरण)

  • 17 अगस्त: सासाराम
  • 18 अगस्त: औरंगाबाद
  • 19 अगस्त: गया व नालंदा
  • 20 अगस्त: विश्राम का दिन
  • 21 अगस्त: शेखपुरा और लखीसराय
  • 22 अगस्त: मुंगेर और भागलपुर
  • 23 अगस्त: कटिहार
  • 24 अगस्त: पूर्णिया व अररिया

