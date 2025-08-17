1 वोट के अधिकार को बचाना यात्रा का उद्देश्य: अलका लांबा

वोटर अधिकार यात्रा के समर्थन में बिहार पहुंची कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि 'यात्रा का संदेश राहुल गांधी पहले दिन दे चुके हैं. जो वोट चोरी हो रही है, उसे रोकना होगा. रैली का एक ही मकसद है, 1 वोट के अधिकार को बचाना. अभी तक चुनाव आयोग पूरी तरह से केंद्र के दबाव में फैसले नहीं दे रहा था. राहुल गांधी ने एक ही विधानसभा में फर्जी मतदाता पकड़े उसके बावजूद भी गलती मानने के बदले सफाई दे रहे हैं. जिस दिन ये यात्रा शुरू हो रही है उसी दिन चुनाव आयोग प्रेस वार्ता कर रहा है. चुनाव आयोग को पता है कि ये यात्रा उनके लिए भारी पड़ने वाली है.'