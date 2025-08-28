मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह दावा कि भाजपा वोट चोरी करके सरकार बनाती है, निराधार है. चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर हर जगह उनकी सरकार बन जाती, तब शायद इसे वोट चोरी नहीं कहा जाता. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने लंबे समय तक समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस वोट एकत्रित करने में नाकाम रही और अब दूसरों पर आरोप लगा रही है. चौधरी ने जोर देकर कहा कि यह महज एक धारणा बनाने की कोशिश है, जबकि हकीकत में कांग्रेस का जनाधार खिसक चुका है.
सीतामढ़ी में राहुल-तेजस्वी ने जानकी मंदिर में की पूजा - RAHUL GANDHI
Published : August 28, 2025 at 9:15 AM IST|
Updated : August 28, 2025 at 10:03 AM IST
राहुल गांधी के बयान पर अशोक चौधरी का पलटवार
राहुल गांधी के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुजरात मॉडल को "वोट चोरी का मॉडल" कहने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. राय ने कहा कि गुजरात मॉडल उन्नति, विकास और समृद्धि का प्रतीक है, और राहुल गांधी का बयान उनकी हार की हताशा को दर्शाता है. उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ राहुल की बिहार यात्रा को भ्रम फैलाने का प्रयास करार देते हुए कहा कि बिहार की जनता अब भ्रम में नहीं आएगी. नित्यानंद राय ने जोर देकर कहा कि बिहार अब लालू-रबड़ी के जंगलराज वाला नहीं रहा, बल्कि विकास के पथ पर अग्रसर है, जहां अच्छी सड़कें, बिजली, पानी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं. उन्होंने राहुल गांधी पर देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर विचारों को परोसने का भी आरोप लगाया.
राहुल गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला
बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान देश की आत्मा है, जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों को सम्मान और स्वाभिमान का अधिकार देता है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मतदाता सूची से 65 लाख वोटों को हटाकर, खासकर दलितों, पिछड़ों और गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया गठबंधन जनता के साथ खड़ा है और बीजेपी को इस 'वोट चोरी' की साजिश में कामयाब नहीं होने देगा.
'वोट चोरी' पर कांग्रेस का हल्ला बोल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार में 'वोट चोरी' के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार में उमड़ रहा जनसैलाब एक क्रांति का रूप ले रहा है, जो 'एक व्यक्ति-एक मत' के अधिकार को बचाने के लिए है. तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 65 लाख मतों को खारिज कर और एक ही कमरे में 70-80 लोगों को जोड़कर दोतरफा चोरी की है, जिसे अब डकैती करार देते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. कांग्रेस नेता ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने का ऐलान किया.
राहुल गांधी ने बिहार में NDA पर लगाया 'चुनाव चोरी' का आरोप
राहुल गांधी ने बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू करते हुए एनडीए पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि एनडीए बिहार में 'चुनाव चोरी' की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार की जागरूक और सावधान जनता इसे कामयाब नहीं होने देगी. राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान द्वारा प्रदत्त मतदाता अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है, और चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी की साजिश रच रही है. उन्होंने बिहार की जनता से एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया.
बिहार में राहुल गांधी और स्टालिन पर JDU नेता का हमला
जदयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को दफनाने आए हैं और बिहार में मूलभूत विकास के मुद्दों पर बहस करने में असमर्थ हैं. उन्होंने राहुल के वोट चोरी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 2015 में कांग्रेस को बिहार में 6.7% और 2020 में 9.4% वोट मिले, जिसे उन्होंने तंज कसते हुए वोट चोरी का दावा बताया. इसके साथ ही, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर बिहारियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए नीरज ने कहा कि स्टालिन और कांग्रेस ने बिहार के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे.
'वोटर अधिकार यात्रा' में विपक्षी दलों का बढ़ता समर्थन
बिहार से शुरू हुई 'वोटर अधिकार यात्रा', अब पूरे भारत में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है. कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि इस सप्ताह प्रियंका गांधी, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इसमें शामिल हुए थे. वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया 29 अगस्त को और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 30 अगस्त को यात्रा में शामिल होंगे. आने वाले दिनों में झारखंड के हेमंत सोरेन, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य वरिष्ठ विपक्षी नेता भी इस आंदोलन को मजबूती देंगे.
जानकी मंदिर में राहुल और तेजस्वी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में मां सीता की पूजा-अर्चना की. इसी बीच उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.
CPI(ML) नेता ने सरकार पर साधा निशाना
CPI(ML) नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने INDIA गठबंधन की 'वोटर अधिकार यात्रा' को बिहार में एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत बताते हुए कहा कि इसे जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के जरिए 1.5-2 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से काटने की साजिश रची गई. भट्टाचार्य ने मांग की कि जिनके नाम काटे गए, उन्हें सूची में शामिल किया जाए. उन्होंने कहा, "चुनाव में एक-एक वोट का सही इस्तेमाल कर इस धोखेबाज डबल इंजन सरकार को हटाना जरूरी है, जिसने बिहार को डबल धोखा दिया." यह आंदोलन बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है.
राजद नेता मनोज झा ने जताया आक्रोश
राजद नेता मनोज कुमार झा ने सीतामढ़ी में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कहा कि यह यात्रा, जो चुनाव आयोग और भाजपा की कथित मिलीभगत के खिलाफ आक्रोश से शुरू हुई थी, ने पूरे देश और दुनिया का ध्यान खींचा है. उन्होंने कहा, "हमें अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा इतनी व्यापक होगी. आज एक-एक बच्चा कह रहा है 'वोट चोरी, गद्दी छोड़ो'. मत सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है. अगर आपका वोट सुरक्षित नहीं, तो न आपका वर्तमान सुरक्षित है, न भविष्य." उन्होंने जोर देकर कहा कि इस आंदोलन ने लोकतंत्र के मूल को खतरे में डालने वालों के खिलाफ माहौल बदल दिया है.
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने माता रानी से मांगा आशीर्वाद
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर में दर्शन कर देश और राज्य की प्रगति के लिए प्रार्थना की. उन्होंने कहा, "माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे. हम यहां लोककल्याण मांगने आए हैं ताकि देश और बिहार राज्य की तरक्की हो." इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की.
सीतामढ़ी में राहुल-तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा
राहुल गांधी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के तहत सीतामढ़ी के प्रसिद्ध जानकी मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की. इस दौरान दोनों नेताओं ने मां जानकी का आशीर्वाद लिया. यह यात्रा बिहार में मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने भी उत्साह दिखाया और नेताओं का स्वागत किया.
