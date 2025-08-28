राहुल गांधी के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुजरात मॉडल को "वोट चोरी का मॉडल" कहने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. राय ने कहा कि गुजरात मॉडल उन्नति, विकास और समृद्धि का प्रतीक है, और राहुल गांधी का बयान उनकी हार की हताशा को दर्शाता है. उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ राहुल की बिहार यात्रा को भ्रम फैलाने का प्रयास करार देते हुए कहा कि बिहार की जनता अब भ्रम में नहीं आएगी. नित्यानंद राय ने जोर देकर कहा कि बिहार अब लालू-रबड़ी के जंगलराज वाला नहीं रहा, बल्कि विकास के पथ पर अग्रसर है, जहां अच्छी सड़कें, बिजली, पानी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं. उन्होंने राहुल गांधी पर देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर विचारों को परोसने का भी आरोप लगाया.