राहुल-तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश का साथ, सिवान में दिखी विपक्षी एकता - VOTER ADHIKAR YATRA

Voter adhikar Yatra
वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 9:21 AM IST

Updated : August 30, 2025 at 9:37 AM IST

1 Min Read
सिवान: बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के विरोध में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा आज अपने 14वें दिन में प्रवेश कर चुकी है. आज इस यात्रा की शुरुआत सिवान से हुई, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ अब समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं. यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है. सिवान में भारी भीड़ और उत्साह के बीच नेताओं ने जनता से मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया.

LIVE FEED

9:28 AM, 30 Aug 2025 (IST)

अखिलेश का समर्थन, आरा तक देंगे साथ

उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचकर एकता का संदेश दिया है. अखिलेश ने कहा कि यह यात्रा न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. सिवान से आरा तक की इस यात्रा में जनता का भारी समर्थन देखने को मिल रहा है, जो विपक्षी एकता को और मजबूत कर रहा है.

