अखिलेश का समर्थन, आरा तक देंगे साथ

उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचकर एकता का संदेश दिया है. अखिलेश ने कहा कि यह यात्रा न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. सिवान से आरा तक की इस यात्रा में जनता का भारी समर्थन देखने को मिल रहा है, जो विपक्षी एकता को और मजबूत कर रहा है.