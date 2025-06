ETV Bharat / bharat

भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का दूसरा दिन: आरती के बाद शुरू हुई पवित्र यात्रा - RATH YATRA 2025 2ND DAY UPDATES

ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का दूसरा दिन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 28, 2025 at 7:36 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 9:56 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED ओडिशा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ महोत्सव का आज दूसरा दिन, शुरू हुई रथयात्रा ओडिशा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ महोत्सव रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है. भगवान की आरती के बाद रथ यात्रा शुरू हो गई है. इस दौरान भारी संख्या में लोगों को रथ खींचने में भाग लेते हुए देखा गया. भक्तिमय माहौल में महाप्रभु जगन्नाथ की आरती हुई ओडिशा के पुरी में आज सुबह रथ पर विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ की भक्तिमय माहौल में मंत्रोच्चार के साथ आरती की गई. इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, भगवान जगन्नाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, 'भगवान जगन्नाथ दिव्य हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं. उनके दर्शन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा. यहां आए सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद.' भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का पहला दिन: भीड़ और उसम के चलते बीमार पड़े 625 श्रद्धालु ओडिशा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भीड़ और उसम के चलते शुक्रवार को कई लोग बीमार पड़ गए. शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ. पीटीआई के अनुसार शुक्रवार को यहां रथ यात्रा के दौरान भीषण गर्मी और भीड़भाड़ के कारण करीब 625 लोग बीमार पड़ गए. इनमें अधिकांश लोग घुटन के कारण बेहोश हो गए. वहीं, कईयों को भीड़भाड़ के चलते मामूली चोटें आई. कईयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. कई लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. कई लोगों ने मामूली चोटें, उल्टी और बेहोशी की शिकायत की. ओडिशा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि श्रद्धालुओं में बीमार पड़ने का मुख्य कारण अत्यधिक गर्मी और उमस रहा. अधिकारियों के अनुसार पुरी के जिला मुख्यालय अस्पताल में करीब 70 लोगों का इलाज चल किया गया. इनमें से 9 हालत गंभीर बताई गई. इस बीच, सूत्रों ने दावा किया कि बालागंडी क्षेत्र के पास कई लोग घायल हो गए, जहां भगवान बलभद्र का रथ, ध्वज, एक घंटे से अधिक समय तक फंसा रहा. एक अधिकारी ने कहा कि लंबे समय तक रुकने के कारण वहां भीड़ जमा हो गई. इसके परिणामस्वरूप कई लोग फंस गए और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करते समय घायल हो गए. सरकारी एजेंसियों और निजी संगठनों के स्वयंसेवकों की सहायता से घायलों को तुरंत अस्पतालों में पहुंचाया गया.

