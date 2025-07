ETV Bharat / bharat

Puri Bahuda Yatra Live: पुरी में बहुदा यात्रा की धूम, भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों की घर वापसी - PURI BAHUDA YATRA LORD JAGANNATH

बहुदा यात्रा भगवान जगन्नाथ और भाई-बहनों की घर वापसी. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 5, 2025 at 10:20 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 11:25 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED हजारों हजार लोग कर रहे दर्शन हजारों हजार लोग भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों की श्री गुंडिचा मंदिर से पुरी जगन्नाथ मंदिर में वापसी के लिए 'बहुदा यात्रा' के दर्शन कर रहे है. तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव में है. धाडी पहांडी'का दिल को छूनेवाला दृश्य दर्पदलन रथ पर ले जाते समय देवी सुभद्रा की 'धाडी पहांडी' का हृदयस्पर्शी दृश्य. यहां हर कोई एक झलक पाने को बेताब दिख रहा है. पुरी रथयात्रा में उमड़ा जनसैलाब भगवान जगन्‍नाथ की 'बहुदा यात्रा' देवताओं भगवान जगन्‍नाथ,भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों पर सवार होते ही शुरू होती है. अद्भुत है चक्रराज श्री सुदर्शन का पहांडी बिजे अनुष्ठान बहुधा यात्रा के दौरान चक्रराज श्री सुदर्शन के पहांडी बिजे अनुष्ठान की सुंदर झलकियां लोगों का मन मोह रही हैं. श्रीजगन्नाथ मंदिर में पतितपबाण दर्शन बहुधा यात्रा के दौरान श्रीजगन्नाथ मंदिर पुरी में आज के पतितपबाण दर्शन पर लोगों की अपार भीड़ उमड़ी. काफी संख्या में लोग आरती लेते नजर आए. रथों की श्री गुंडिचा मंदिर से पुरी जगन्नाथ मंदिर में वापसी की तैयारियां जोरों पर भगवान जगन्नाथ,भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों की श्री गुंडिचा मंदिर से पुरी जगन्नाथ मंदिर में वापसी के लिए 'बहुदा यात्रा' की तैयारियां चल रही हैं. भक्त और कलाकार उत्सव के मूड में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की श्री गुंडिचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर में वापसी की बहुदा यात्रा से पहले भक्त और कलाकार आनंद और उत्सव मनाते हुए. सुरक्षा की है टाइट व्यवस्था: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की श्री गुंडिचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर में वापसी की बहुदा यात्रा से पहले भक्त और कलाकार आनंद और उत्सव मनाते हुए प्रस्तुति देते हैं. त्रिदेवों की वापसी यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं. नीलाद्रि बिजे तक सभी कार्यक्रमों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए हजारों पुलिसकर्मी जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को भी तैनात किया गया है. खुद तीर्थ नगरी में सभी व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे ओडिशा पुलिस के महानिदेशक वाईबी खुरानिया ने कहा कि पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. उन्होंने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी यातायात दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा, "मैं पुरी में बहुदा यात्रा के लिए आने वाले सभी लोगों से पुलिस द्वारा जारी यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध करता हूं. सुना बेशा के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. सभी भक्तों को महाप्रभु की दिव्यता का आशीर्वाद मिले." मौसी मां मंदिर में पोडा पीठा परोसा जाएगा श्रीमंदिर के रास्ते में एक महत्वपूर्ण क्षण वह होता है, जब देवता मौसी मां मंदिर में रुकते हैं. यहां उन्हें पारंपरिक मीठा व्यंजन पोडा पीठा परोसा जाता है. जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पहुंचने पर रथों पर अन्य अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाएंगे. सुबह 4 बजे मंगला आलती के साथ शुरू हुआ बहुदा अनुष्ठान गौर करें तो बहुदा अनुष्ठान आज तड़के 4 बजे मंगला आलती के साथ शुरू हुआ. उसके बाद मैलामा, तड़पा लगी और रोशा होमा, अबकाशा नीति, सूर्य पूजा, द्वारपाल पूजा, गोपाल बल्लभ, सकला धूप, सेनापता लगी और मंगलार्पण हुआ. पहांडी अनुष्ठान, जिसमें देवताओं को उनके संबंधित रथों तक ले जाया जाएगा. यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू होगा. लगभग 4 बजे, भगवान जगन्नाथ (नंदीघोष), भगवान बलभद्र (तालध्वज) और देवी सुभद्रा (दर्पदलन) के रथों को मंत्रोच्चार और भक्ति संगीत के बीच भव्य सड़क से खींचा जाएगा. बहुदा यात्रा, जिसका अर्थ है 'रथ वापसी उत्सव' बहुदा यात्रा का अर्थ है 'रथ वापसी उत्सव'. यह रथ यात्रा उत्सव के नौवें दिन का प्रतीक है. तीनों भाई देवताओं के विशाल रथ नंदीघोष, तलध्वज और दर्पदलन एक बार फिर से बड़दंडा पर चलेंगे. इस बार गुंडिचा मंदिर (देवताओं की जन्म बेदी) से जगन्नाथ मंदिर (रत्न बेदी) की ओर है. इस दिव्य जुलूस के के दर्शन के लिए लाखों भक्तों दूरदराज से पहुंच चुके हैं. पुरी में हर तरफ 'जय जगन्नाथ' और 'हरि बोल' के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है. बहुतेरे भक्त रथ की रस्सियों को खींचने के लिए बेताब हैं. अब वापसी यात्रा से पहले, रथों को जगन्नाथ मंदिर की ओर मुख करके दक्षिण दिशा (दक्षिणा मोड़) में घुमाया गया है.

Last Updated : July 5, 2025 at 11:25 AM IST