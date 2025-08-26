ETV Bharat / bharat

राहुल-तेजस्वी की 'वोटर अधिकार यात्रा' सुपौल पहुंची, प्रियंका-रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल

वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 26, 2025 at 9:36 AM IST

Updated : August 26, 2025 at 11:44 AM IST

सुपौल: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ चल रही वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई हैं. यह यात्रा, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, आज अपने दसवें दिन सुपौल जिले से शुरू हुई. वोटर अधिकार यात्रा मधुबनी होते हुए दरभंगा बेस कैंप तक पहुंचेगी. प्रियंका गांधी के इस यात्रा में शामिल होने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है. इस यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेता शामिल हुए.

10:49 AM, 26 Aug 2025 (IST)

मिथिला की धरती पर राहुल-प्रियंका

वोटर अधिकार यात्रा आज मंगलवार 26 अगस्त को दरभंगा पहुंचने वाली है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव पहली बार मिथिला की धरती पर एक साथ नजर आएंगे. इस अवसर पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. यात्रा के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं.

मिथिला की धरती पर राहुल-प्रियंका (ETV Bharat)

10:04 AM, 26 Aug 2025 (IST)

मधुबनी में 74 किलोमीटर की यात्रा, दिग्गज नेता होंगे शामिल

राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचेगे उनके साथ यात्रा में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे. राहुल गांधी मधुबनी में 74 किमी लंबी यात्रा करेंगे. राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगी. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद मधुबनी में पहली बार एक साथ राहुल और प्रियंका के आने से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. यात्रा को लेकर महागठबंधन की ओर से पूरी तैयारी की गई है.

राहुल प्रियंका और तेजस्वी (ETV Bharat)

9:59 AM, 26 Aug 2025 (IST)

सुपौल में राहुल-प्रियंका का जोरदार रोड शो

सुपौल में आज मंगलवार को वोटर अधिकार यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक भव्य रोड शो आयोजित किया. दोनों नेता एक ही वाहन पर सवार होकर जनता का अभिवादन करते नजर आए, जबकि उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई. कार्यकर्ताओं के हाथों में कांग्रेस के झंडे और बैनर लहरा रहे थे, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण हो गया. सुपौल के हुसैन चौक से शुरू हुआ यह रोड शो स्थानीय लोगों के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहा है.

9:40 AM, 26 Aug 2025 (IST)

वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल

बिहार में प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार इस यात्रा में शामिल हुई हैं. उनके साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी आज इस यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहले ही इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं, जिससे इस राजनीतिक अभियान को और मजबूती मिल रही है. यह यात्रा बिहार में सामाजिक एकता और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है.

Last Updated : August 26, 2025 at 11:44 AM IST

