वोटर अधिकार यात्रा आज मंगलवार 26 अगस्त को दरभंगा पहुंचने वाली है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव पहली बार मिथिला की धरती पर एक साथ नजर आएंगे. इस अवसर पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. यात्रा के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं.
राहुल-तेजस्वी की 'वोटर अधिकार यात्रा' सुपौल पहुंची, प्रियंका-रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल - VOTER ADHIKAR YATRA LIVE
Published : August 26, 2025 at 9:36 AM IST|
Updated : August 26, 2025 at 11:44 AM IST
LIVE FEED
मिथिला की धरती पर राहुल-प्रियंका
मधुबनी में 74 किलोमीटर की यात्रा, दिग्गज नेता होंगे शामिल
राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचेगे उनके साथ यात्रा में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे. राहुल गांधी मधुबनी में 74 किमी लंबी यात्रा करेंगे. राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगी. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद मधुबनी में पहली बार एक साथ राहुल और प्रियंका के आने से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. यात्रा को लेकर महागठबंधन की ओर से पूरी तैयारी की गई है.
सुपौल में राहुल-प्रियंका का जोरदार रोड शो
सुपौल में आज मंगलवार को वोटर अधिकार यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक भव्य रोड शो आयोजित किया. दोनों नेता एक ही वाहन पर सवार होकर जनता का अभिवादन करते नजर आए, जबकि उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई. कार्यकर्ताओं के हाथों में कांग्रेस के झंडे और बैनर लहरा रहे थे, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण हो गया. सुपौल के हुसैन चौक से शुरू हुआ यह रोड शो स्थानीय लोगों के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहा है.
वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल
बिहार में प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार इस यात्रा में शामिल हुई हैं. उनके साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी आज इस यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहले ही इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं, जिससे इस राजनीतिक अभियान को और मजबूती मिल रही है. यह यात्रा बिहार में सामाजिक एकता और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है.
LIVE FEED
मिथिला की धरती पर राहुल-प्रियंका
वोटर अधिकार यात्रा आज मंगलवार 26 अगस्त को दरभंगा पहुंचने वाली है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव पहली बार मिथिला की धरती पर एक साथ नजर आएंगे. इस अवसर पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. यात्रा के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं.
मधुबनी में 74 किलोमीटर की यात्रा, दिग्गज नेता होंगे शामिल
राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचेगे उनके साथ यात्रा में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे. राहुल गांधी मधुबनी में 74 किमी लंबी यात्रा करेंगे. राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगी. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद मधुबनी में पहली बार एक साथ राहुल और प्रियंका के आने से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. यात्रा को लेकर महागठबंधन की ओर से पूरी तैयारी की गई है.
सुपौल में राहुल-प्रियंका का जोरदार रोड शो
सुपौल में आज मंगलवार को वोटर अधिकार यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक भव्य रोड शो आयोजित किया. दोनों नेता एक ही वाहन पर सवार होकर जनता का अभिवादन करते नजर आए, जबकि उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई. कार्यकर्ताओं के हाथों में कांग्रेस के झंडे और बैनर लहरा रहे थे, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण हो गया. सुपौल के हुसैन चौक से शुरू हुआ यह रोड शो स्थानीय लोगों के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहा है.
वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल
बिहार में प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार इस यात्रा में शामिल हुई हैं. उनके साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी आज इस यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहले ही इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं, जिससे इस राजनीतिक अभियान को और मजबूती मिल रही है. यह यात्रा बिहार में सामाजिक एकता और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है.