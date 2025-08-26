सुपौल में राहुल-प्रियंका का जोरदार रोड शो

सुपौल में आज मंगलवार को वोटर अधिकार यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक भव्य रोड शो आयोजित किया. दोनों नेता एक ही वाहन पर सवार होकर जनता का अभिवादन करते नजर आए, जबकि उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई. कार्यकर्ताओं के हाथों में कांग्रेस के झंडे और बैनर लहरा रहे थे, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण हो गया. सुपौल के हुसैन चौक से शुरू हुआ यह रोड शो स्थानीय लोगों के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहा है.