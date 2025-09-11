ETV Bharat / bharat

आज वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मॉरीशस के PM संग होगी द्विपक्षीय वार्ता. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 8:22 AM IST

Updated : September 11, 2025 at 9:37 AM IST

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपने 52वें दौरे पर आ रहे हैं. पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए बेहद खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम कल ही वाराणसी पहुंच चुके हैं. अपनी पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचे नवीन चंद्र का कल शाम को बाबतपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया था. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद थे. आज गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी का अघोषित रोड शो होगा, जो लगभग 4 किलोमीटर का होगा.

LIVE FEED

8:32 AM, 11 Sep 2025 (IST)

अजय राय समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता नजरबंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे को देखते हुए वाराणसी पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य कई कांग्रेस के नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया है. जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर लिखा है , पुलिस भेजकर हमें रोकना कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना यह लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, यह वोट चोर को बचा नहीं पाएगा. कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली-गली गांव-गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा. फिलहाल अजय राय सहित अलग-अलग जगह पर कार्यकर्ताओं को नजरबंद किए जाने को लेकर लोगों में नाराजगी भी है. वहीं, आज शाम को आरती पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री के लिए क्रूज की व्यवस्था की गई है. क्रूज से वह गंगा आरती देखेंगे इस दौरान उनके खाने-पीने के लिए क्रूस पर मटर चूड़ा बनारस की स्पेशल चाट, दही बड़ा और बनारसी व्यंजनों की व्यवस्था की जा रही है. इसके अतिरिक्त डिनर में भी बनारसी और पूर्वांचल की खाने को परोसा जाएगा और बिहारी जायका भी दिखाई देगा.

बनारस में पीएम मोदी. (Video Credit; ETV BHARAT)

8:31 AM, 11 Sep 2025 (IST)

पीएम से पहले पहुंचेंगे सीएम योगी

पीएम मोदी से पहले लगभग 9:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे. वह एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और उसके बाद उन्हें रिसीव करके होटल ताज तक लेकर आएंगे प्रधानमंत्री तो दोपहर में रवाना हो जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री आज रात वाराणसी में ही रखेंगे वह शाम में मॉरीशस के प्रधानमंत्री के साथ गंगा आरती देखने जाएंगे और उसके बाद होटल ताज में स्पेशल स्टेट डिनर का आयोजन किया गया है. जो प्रधानमंत्री मॉरीशस को राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष गेस्ट के तौर पर दिया जाएगा.

वाराणसी एयरपोर्ट पर मॉरीशस के पीएम का स्वागत.
वाराणसी एयरपोर्ट पर मॉरीशस के पीएम का स्वागत. (Photo Credit; Media Cell Varanasi Administration)

8:30 AM, 11 Sep 2025 (IST)

ऐसी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था

वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का कहना है कि लगभग 22 आईपीएस और 50 से ज्यादा गैजेटेड ऑफीसर पीएम मोदी की सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं, जबकि 5000 से ज्यादा सुरक्षा जवानों को प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट रूट से लेकर होटल ताज के रूट तक लगाया गया है. इसमें गैर जनपद से 10 एसपी 27 डिप्टी एसपी 27 इंस्पेक्टर 235 सी और 1500 कांस्टेबल के साथ ही हेड कांस्टेबल और पांच कंपनी पीएसी के साथ तीन कंपनी सीआरपीएफ और 50 यातायात पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त एटीएस कमांडो के विशेष रास्ते की तैनाती भी की गई है. प्रधानमंत्री मोदी के रूट के निगरानी ड्रोन के जरिए भी की जाएगी जो स्पेशल कमांडो के हाथ में निगरानी के लिए दिया जा रहा है. इसके अतिरिक्त एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव करते हुए कार्यक्रम स्थल से लेकर अन्य जगहों पर विशेष निगरानी की जा रही है.

वाराणसी एयरपोर्ट पर मॉरीशसके पीएम का स्वागत.
वाराणसी एयरपोर्ट पर मॉरीशस के पीएम का स्वागत. (Photo Credit; Media Cell Varanasi Administration)

8:24 AM, 11 Sep 2025 (IST)

4 घंटे तक बनारस में पीएम मोदी का कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर कमिश्नर एस राज लिंगम का कहना है कि लगभग 11:30 बजे से 1:30 तक प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता करने के बाद मॉरीशस के प्रधानमंत्री के साथ लंच करेंगे. उसके बाद 2:30 बजे वाराणसी से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे. लगभग 4 घंटे तक वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर आईपीएस और गैजेटेड ऑफीसर्स की विशेष ड्यूटी लगाई गई है.

8:23 AM, 11 Sep 2025 (IST)

सुबह 10.30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री सुबह लगभग 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से उनका हेलीकॉप्टर वाराणसी पुलिस लाइन पर उतरेगा. जहां से वह सड़क मार्ग से होटल ताज तक जाएंगे. होटल ताज जाने वाले रास्ते में सड़क के दोनों तरफ जनता उनका अभिवादन करेगी. भारतीय जनता पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अच्छे स्वागत पॉइंट बनाए हैं. अलग-अलग जगह पर अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों, में धोबिया नृत्य, झूला नृत्य और पूर्वांचल और बिहार की झलक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए देखने को मिलेगी. फिलहाल पीएम मोदी के आगमन से पहले वाराणसी को सुरक्षा घेरे में और भी कड़ा कर दिया गया है. एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव करते हुए प्रधानमंत्री के रूट और कार्यक्रम स्थल पर पैनी नजर रखी जा रही है.

