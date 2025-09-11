आज वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मॉरीशस के PM संग होगी द्विपक्षीय वार्ता.

अजय राय समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता नजरबंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे को देखते हुए वाराणसी पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य कई कांग्रेस के नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया है. जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर लिखा है , पुलिस भेजकर हमें रोकना कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना यह लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, यह वोट चोर को बचा नहीं पाएगा. कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली-गली गांव-गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा. फिलहाल अजय राय सहित अलग-अलग जगह पर कार्यकर्ताओं को नजरबंद किए जाने को लेकर लोगों में नाराजगी भी है. वहीं, आज शाम को आरती पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री के लिए क्रूज की व्यवस्था की गई है. क्रूज से वह गंगा आरती देखेंगे इस दौरान उनके खाने-पीने के लिए क्रूस पर मटर चूड़ा बनारस की स्पेशल चाट, दही बड़ा और बनारसी व्यंजनों की व्यवस्था की जा रही है. इसके अतिरिक्त डिनर में भी बनारसी और पूर्वांचल की खाने को परोसा जाएगा और बिहारी जायका भी दिखाई देगा.