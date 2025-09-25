ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मथुरा-वृंदावन यात्रा LIVE; स्पेशल ट्रेन से वृंदावन पहुंचीं, शहनाई की धुन संग भव्य स्वागत

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मथुरा-वृंदावन यात्रा LIVE.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मथुरा-वृंदावन यात्रा LIVE. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 9:32 AM IST

Updated : September 25, 2025 at 10:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी गुरुवार की सुबह करीब सवा 10 बजे स्पेशल ट्रेन से धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचीं. वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर उनका शाहनाई की धुन के साथ भव्य स्वागत किया गया. राष्ट्रपति वृंदावन में साधु-संतों के साथ मुलाकात करेंगी और श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के दर्शन भी करेंगी. कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, मेयर विनोद अग्रवाल, एडीजी आगरा जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ, कमिश्नर शैलेंद्र सिंह राष्ट्रपति के स्वागत के लिए स्टेशन पर मौजूद रहे.

LIVE FEED

10:31 AM, 25 Sep 2025 (IST)

राष्ट्रपति सुदामा कुटी में मां के नाम रोपेंगी कल्प वृक्ष का पौधा

वृंदावन धाम में आने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कान्हा की भक्ति में लीन रहेंगी. श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर देहरी पूजन और चांदी के दीपक में गिर गाय के घी से दीपदान करेंगी. इसके बाद वह निधिवन के बाद सुदामा कुटी में भजनकुटी का लोकार्पण करेंगी. फिर वह यहां अपनी मां के नाम कल्प वृक्ष के पौधे को रोंपेगी.

9:51 AM, 25 Sep 2025 (IST)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 साल बाद करेंगी ट्रेन का सफर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से गुरुवार की सुबह 8:30 बजे स्पेशल ट्रेन से रवाना होंगी और 10:00 बजे वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी. इसके बाद राष्ट्रपति का काफिला सड़क मार्ग से मथुरा पहुंचेगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम को मथुरा जंक्शन से इसी ट्रेन से दिल्ली वापस लौटेंगी. वह शाम 5:15 पर मथुरा जंक्शन स्टेशन से बैठेंगी और 6:45 पर दिल्ली स्थित सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगी.

राष्ट्रपति जिस ट्रेन से सफर करेंगी उसमें महाराजा एक्सप्रेस के के 16 कोच होंगे. ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगी. ट्रेन में राष्ट्रपति के साथ उनके स्टाफ के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछली बार जून 2023 में इसी विशेष ट्रेन से सफर किया था. उस समय वे भुवनेश्वर से अपने गृहनगर रायरंगपुर (ओडिशा) गई थीं. इसके बाद अब वो 2 साल 3 महीने बाद दोबारा ट्रेन का सफर करने जा रही हैं.

राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन से फरीदाबाद-पलवल होते हुए वृंदावन पहुंचेंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा-वृंदावन दौरे को लेकर रेलवे स्टेशनों, लाइनों के किनारे और ओवरब्रिजों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. RPF और GRP के जवान पूरे सेक्शन में तैनात कर दिए गए हैं. जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कुछ देर तक रेल ट्रैफिक को रोका भी जा सकता है.

9:40 AM, 25 Sep 2025 (IST)

राष्ट्रपति की धार्मिक यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक के इंतजाम किए हैं. रूट डायवर्जन यातायात व्यवस्था और सभी चेक प्वाइंटों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. शहर के कुछ इलाकों में बाजार बंद करने के आदेश दिए गए हैं तो वहीं नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया राष्ट्रपति के आगमन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. पर्याप्त संख्या में पुलिस बल पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं. अन्य जनपदों से पुलिस बल के साथ बीडीएस कमांडो भी बुलाए गए हैं. सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है. जिन रास्तों से राष्ट्रपति का काफिला निकलेगा, उन पर डायवर्जन किया गया है.

9:36 AM, 25 Sep 2025 (IST)

श्री कृष्ण जन्म स्थान और श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू गुरुवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर दर्शन करने के लिए शाम 4:00 बजे पहुंचेंगी. 15 मिनट मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने के बाद राष्ट्रपति का काफिला श्री कृष्ण जन्म स्थान से शहर के डींग गेट से होते हुए होली गेट पहुंचेगा. गोल्फ गार्ड से राष्ट्रपति द्वापर कालीन प्राचीन मंदिर श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगी.

9:34 AM, 25 Sep 2025 (IST)

साधु-संतों से मुलाकात करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री नाभा कृष्ण सुदामा कुटी शताब्दी वर्ष 25 जनवरी 2026 में पूर्ण हो रहे हैं. उसी के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष से पहले राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू आश्रम में पहुंचेंगी और साधु संतों से करीब 30 मिनट मुलाकात करेंगी. उसके बाद वृंदावन के निजी होटल में 2 घंटे विश्राम करेंगी. फिर राष्ट्रपति का काफिला मथुरा के लिए रवाना होगा.

Last Updated : September 25, 2025 at 10:33 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PRESIDENT MATHURA VRINDAVAN VISITDRAUPADI MURMU MATHURA VISITPRESIDENT RELIGIOUS TOURMURMU MATHURA RELIGIOUS TOURPRESIDENT MATHURA VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.