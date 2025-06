ETV Bharat / bharat

NIEPVD में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संवाद, जन्मदिन पर उत्तराखंडवासियों को देंगी बड़ी सौगातें - PRESIDENT UTTARAKHAND TOUR

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने किया स्वागत ( Photo-ETV Bharat )

Published : June 20, 2025 at 7:07 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 10:50 AM IST

LIVE FEED NIEPVD में छात्रों से राष्ट्रपति का संवाद राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान में राष्ट्रपति का कार्यक्रम शुरू. कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही NIEPVD में विशेष बच्चों से करेंगी मुलाकात. कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार मौजूद. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जारी किया गया रूट डायवर्जन प्लान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जून से 21 जून तक देहरादून में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. इस दौरान रूट प्लान पूर्व में जारी किया गया है. पुलिस ने वीवीआईपी दौरे के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था की है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े. राष्ट्रपति आशियाना जनता को करेंगी समर्पित सुबह 9:30 से 09:50 के बीच राष्ट्रपति निकेतन को जनता के लिए खोल दिया जाएगा. साथ ही आगंतुक सुविधा केंद्र, राष्ट्रपति निकेतन में कैफेटेरिया, स्मारिका दुकान का उद्घाटन करेंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विधिवत उद्घाटन करेंगी.

राष्ट्रपति सुबह 9:50 से 10:40 बजे के बीच NIEPVD (राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान) में स्पेशल बच्चों के कार्यक्रम में शामिल होंगी. इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम वीआईपी मौजूद रहेंगे.

राष्ट्रपति सुबह 10:40 से 11:15 बजे के बीच राष्ट्रपति तपोवन पार्क को जनता को समर्पित करेंगी. राजपुर रोड स्थित शिव मंदिर जाएंगी. राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास करेंगी. राष्ट्रपति उद्यान में राष्ट्रपति निकेतन, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति उद्यान की जैव विविधता पर पुस्तक का विमोचन करेंगी.

दोपहर 12.30 से 12:50 के बीच राष्ट्रपति निकेतन में जन्मदिन की शुभकामनाएं लेंगी.

शाम 4:35 से 04:50 बजे के बीच राजभवन, नैनीताल के 125 साल पूरे होने पर डाक टिकट का विमोचन करेंगी. राजभवन, नैनीताल पर बनी कॉफी टेबल बुक का प्रजेंटेशन लेंगी.

राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रपति रात्रि विश्राम करेंगी.

