PM Modi UP Visit LIVE; बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री, कुछ ही देर में जारी करेंगे किसान सम्मान निधि - NARENDRA MODI NEWS

बनारस से किसानों को प्रधानमंत्री देंगे खुशखबरी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 2, 2025 at 9:32 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 10:24 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED देश के 9.70 करोड़ किसानों को काशी से पीएम मोदी भेजेंगे किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से ही देश के 9.70 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में 20,500 करोड़ रुपये की धनराशि भेजेंगे. इसमें काशी के 2.21 लाख किसान शामिल रहेंगे. पीएम मोदी इन 38 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल 85.72 करोड़

नक्सल क्यूआरटी बैरक का निर्माण 1.54 करोड़

करखियांव में 26 स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल पार्क 18.26 करोड़

कर्मदेश्वर मंदिर का पर्यटन की दृष्टि से कायाकल्प 4.87 करोड़

कपिलधारा मंदिर और तिब्बती मंदिर पर फसाड लाइटिंग 2.49 करोड़

संपूर्णानंद संस्कृत विवि में आवासीय भवनों का पुनर्विकास 8.23 करोड़

मुंशी प्रेमचंद आवास लमही का म्यूजियम रूप में विकास 11.82 करोड़

छित्तमपुर से रजवाड़ी भौरहरा मार्ग का निर्माण 30.67 करोड़

कछवां रोड से चौबेपुर वाया कपसेठी बाबतपुर मार्ग 51.95 करोड़

गाजीपुर मार्ग से स्वर्वेद महामंदिर तक रोड निर्माण 11.46 करोड़

दालमंडी रोड का चौड़ीकरण 215.88 करोड़

कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता चैंबर 4.95 करोड़

लहरतारा कोटवा, कोरौत अकेलवा रोड निर्माण 21.70 करोड़

गंगापुर रोड से रोहनिया तक मार्ग निर्माण 20.29 करोड़

मोहनसराय गंगापुर मोतीकोट रोड का निर्माण 16.11 करोड़

हरसोस सुईचक गंगापुर रोड का निर्माण 24.99 करोड़

हरसोस सुईचक गंगापुर रोड-2 का निर्माण 24.98 करोड़

हरसोस सुईचक गंगापुर रोड-तीन का निर्माण 24.95 करोड़

फुलपुर सिंघोरा रोड पर खालीसपुर में आरओबी निर्माण 52.33 करोड़

बिजली के तारों का अंडर ग्राउंड कार्य 881.56 करोड़

गंगापुर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय 2.29 करोड़

नगर निगम के 21 पार्क का पुनर्विकास व सुंदरीकरण 11.44 करोड़

अस्सी घाट पर मैकनाइज मल्टीलेबल पार्किंग 9.84 करोड़

शहीद उद्यान पार्क का पुनर्विकास 7.5 करोड़

बिजली विभाग के कर्मियों का आवास 6.77 करोड़

रामकुंड, मंदाकिनी, ईश्वरगंगी, भिखारीपुर, सुकुलधारा और पितराकुंड का जल शोधन व मेंटनेंस 6.28 करोड़

पीलीकोठी में कूड़ा कम्पेक्टर व ट्रासंफर स्टेशन 5.69 करोड़

सारनाथ में सिटी फेसिलिटी सेंटर 5.38 करोड़

रामनगर में सिटी फेसिलिटी सेंटर 5.38 करोड़

ऋषि मांडवी जोन में सिटी फेसिलिटी सेंटर 5.38 करोड़

24 गंगा घाटों पर रेस्टोरेशन व साइनेज वर्क 4.66 करोड़

लक्ष्मीकुंड का कायाकल्प 4.5 करोड़

गंगा घाट पर चार फ्लोटिंग चेजिंग रूम 1.88 करोड़

सूजाबाद में अनटैप्ड ड्रेनवाटर का शुद्धीकरण कार्य 1.41 करोड़

कंचनपुर में मियावाकी फारेस्ट पार्क 1.29 करोड़

आशापुर में स्ट्रीट फूड प्लाजा 1.08 करोड़

गवर्नमेंट हाईस्कूल बेटारी, जक्खिनी, ठठरा, चितईपुर व लालपुर का सुंदरीकरण 2.87 करोड़

राजकीय लाइब्रेरी एलटी कॉलेज का निर्माण 19.71 करोड़ पीएम मोदी इन 14 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण वाराणसी-भदोही फोरलेन मार्ग 269.10 करोड़

मोहनसराय अदलपुरा रोड पर आरओबी 42.22 करोड़

रामनगर पीएसी में बैरक निर्माण 2.54 करोड़

आठ गंगा घाटों का सीएसआर से पुनर्विकास 22 करोड़

कालिका धाम मंदिर, सेवापुरी का पुनर्विकास 2.56 करोड़

लालपुर स्टेडियम सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड पुनर्विकास 4.88 करोड़

रंगीलदास कुटिया तिलमापुर में तालाब व घाट का निर्माण 1.77 करोड़

एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर और डॉग केयर सेंटर, लालपुर ऐढे 1.85 करोड़

नगर निगम के 53 स्कूलों की बिल्डिंग का कायाकल्प 7.89 करोड़

होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, लहरतारा व बीएचयू कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन मशीन, रोबोटिक सर्जरी यूनिट व सीटी स्कैन मशीन 73.30 करोड़

जल जीवन मिशन की 47 पेयजल परियोजनाएं 129.97 करोड़

दुर्गाकुंड में जलशोधन व संरक्षण 3.40 करोड़

एसएच-73 गोसाईपुर से अहिरौली रोड 1.86 करोड़

छितौनी कोट से नरोत्तमपुर खुर्द वाया तारापुर शूलटंकेश्वर मार्ग 2.01 करोड़ सीएम योगी एक दिन पहले ही पहुंचे वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे. उन्होंने पीएम मोदी के कार्यक्रम की समीक्षा की. सीएम योगी शनिवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी प्रधानमंत्री कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी 10:20 बजे काशी की धरा पर उतरेंगे काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का यह 51वां काशी दौरा होगा. पीएम सुबह लगभग 10:20 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने के बाद हेलीकाप्टर से सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बनौली (कालिका धाम) गांव में जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे. जनसभा स्थल पर बने 20 ब्लॉकों में प्रत्येक में एक इंचार्ज तथा 12-12 पदाधिकारियों की विशेष तैनाती की गई है.

