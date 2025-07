ETV Bharat / bharat

मोतिहारी में बोले पीएम मोदी, चंपारण की धरती ने इतिहास बनाया - PM MODI BIHAR VISIT

पीएम मोदी बिहार दौरा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 18, 2025 at 10:31 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 10:38 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED मोतिहारी में पीएम मोदी का संबोधन अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने सबसे पहले सोमेश्वर नाथ बाबा को प्रणाम किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि चंपारण की धरती ने इतिहास बनाया. आजादी के लिए महात्मा गांधी को इसी धरती को राह दिखाई. उन्होंने कहा अब इस धरती से नया बिहार बनेगा. बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात मोतिहारी में प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को करीब 7200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी. विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण. चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के 40 हजार लाभार्थियों के खाते में किस्त जारी की. बिहार में हर परिवार को मुफ्त बिजली- नीतीश नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार के हर परिवार को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी. आज ही कैबिनेट में यह रखा जाएगा. इस पर हम लोगों ने आपस में बात कर ली है. नीतीश कुमार का संबोधन मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार फिर लालू राबड़ी सरकार की याद दिलाई. नीतीश कुमार ने कहा कि आप जानते है 2005 से पहले बिहार का क्या हाल था. जब से बीजेपी, जेडीयू की सरकार बनी है, हम लोग 20 साल से का कर रहे हैं. इस मौके पर नीतीश कुमार ने सात निश्चय योजना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि, सात निश्चय 2 के तहत युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 29 लाख लोगों को रोजगार दिया है. अब अगले 5 साल में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे. सम्राट चौधरी का संबोधन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने अब तक बिहार को बहुत कुछ दिया. नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्विकास का लोकार्पण किया था. जमुई में आदिवासी कल्याण के लिए 7000 हजार करोड़ की सौगात. दरभंगा में एम्स, भागलपुर में किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि. मधुबनी में लोगों को पक्के मकान और इसी के साथ कई योजनाओं की सौगात दी है. मंच से उन्होंने कहा कि हम दिल्ली झोला लेकर जाते हैं और मोदी सरकार बिहार के लिए झोला नहीं पूरा बोरा दे देती है. जीप में सवार होकर मंच तक पहुंचे पीएम मोदी पीएम मोदी मोतिहारी पहुंच चुके हैं. यहां जीप में सवार होकर प्रधानमंत्री मंच तक पहुंचे. उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे. सीएम नीतीश कुमार ने किया पीएम मोदी का स्वागत सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की उपस्थिति में मोतिहारी, बिहार में 7200 करोड़ रुपये से अधिक की रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन होगा. चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी शुभारंभ किया जाएगा. बिहार के विकास को गति देने वाली इन परियोजनाओं के लिए उन्होंने पीएम का आभार जताया है. लालू यादव पर रविशंकर का पलटवार राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, "...उनके इन टिप्पणियों की हम बहुत भत्सर्ना करते हैं, पीएम पद की एक गरिमा होती है आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो थोड़ा गरिमा का ध्यान रखिए." पीएम मोदी पर लालू का निशाना लालू यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है" झूठ बोलने आज बिहार आ रहे है प्रधानमंत्री मोदी, क्या आप झूठ सुनना पसंद करेंगे?" दरभंगा से रवाना हुए पीएम मोदी पीएम मोदी दरभंगा पहुंचे हैं और नेताओं से मुलाकात की. वो हेलिकॉप्टर से मोतिहार के लिए रवाना हुए हैं. थोड़ी देर में मोतिहारी पहुंचकर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और 7200 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात देंगे. क्या बोले दिलीप जायसवाल? पीएम मोदी दरभंगा पहुंचे हैं और नेताओं से मुलाकात की. वो हेलिकॉप्टर से मोतिहार के लिए रवाना हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने कहा, "जब भी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ उन्होंने बिहार के विकास के लिए अच्छी सौगात दी है. आज भी प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजना जनता को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के विकास के लिए जो प्रयास है वो अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा और बिहार विकास करेगा." मिथिलांचल को मिलेगा रेलवे इंफ्रास्ट्रचर का नया उपहार सम्राट चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, प्रधानमंत्री के आगमन से मिथिलांचल को मिलेगा रेलवे इंफ्रास्ट्रचर का नया उपहार. दरभंगा-नरकटियागंज रेल कनेक्टिविटी की शिलान्यास के साथ, अमृत भारत ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी. बिहार की भूमि से उठी पुकार- फिर एक बार एनडीए के साथ.

LIVE FEED मोतिहारी में पीएम मोदी का संबोधन अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने सबसे पहले सोमेश्वर नाथ बाबा को प्रणाम किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि चंपारण की धरती ने इतिहास बनाया. आजादी के लिए महात्मा गांधी को इसी धरती को राह दिखाई. उन्होंने कहा अब इस धरती से नया बिहार बनेगा. बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात मोतिहारी में प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को करीब 7200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी. विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण. चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के 40 हजार लाभार्थियों के खाते में किस्त जारी की. बिहार में हर परिवार को मुफ्त बिजली- नीतीश नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार के हर परिवार को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी. आज ही कैबिनेट में यह रखा जाएगा. इस पर हम लोगों ने आपस में बात कर ली है. नीतीश कुमार का संबोधन मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार फिर लालू राबड़ी सरकार की याद दिलाई. नीतीश कुमार ने कहा कि आप जानते है 2005 से पहले बिहार का क्या हाल था. जब से बीजेपी, जेडीयू की सरकार बनी है, हम लोग 20 साल से का कर रहे हैं. इस मौके पर नीतीश कुमार ने सात निश्चय योजना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि, सात निश्चय 2 के तहत युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 29 लाख लोगों को रोजगार दिया है. अब अगले 5 साल में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे. सम्राट चौधरी का संबोधन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने अब तक बिहार को बहुत कुछ दिया. नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्विकास का लोकार्पण किया था. जमुई में आदिवासी कल्याण के लिए 7000 हजार करोड़ की सौगात. दरभंगा में एम्स, भागलपुर में किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि. मधुबनी में लोगों को पक्के मकान और इसी के साथ कई योजनाओं की सौगात दी है. मंच से उन्होंने कहा कि हम दिल्ली झोला लेकर जाते हैं और मोदी सरकार बिहार के लिए झोला नहीं पूरा बोरा दे देती है. जीप में सवार होकर मंच तक पहुंचे पीएम मोदी पीएम मोदी मोतिहारी पहुंच चुके हैं. यहां जीप में सवार होकर प्रधानमंत्री मंच तक पहुंचे. उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे. सीएम नीतीश कुमार ने किया पीएम मोदी का स्वागत सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की उपस्थिति में मोतिहारी, बिहार में 7200 करोड़ रुपये से अधिक की रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन होगा. चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी शुभारंभ किया जाएगा. बिहार के विकास को गति देने वाली इन परियोजनाओं के लिए उन्होंने पीएम का आभार जताया है. लालू यादव पर रविशंकर का पलटवार राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, "...उनके इन टिप्पणियों की हम बहुत भत्सर्ना करते हैं, पीएम पद की एक गरिमा होती है आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो थोड़ा गरिमा का ध्यान रखिए." पीएम मोदी पर लालू का निशाना लालू यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है" झूठ बोलने आज बिहार आ रहे है प्रधानमंत्री मोदी, क्या आप झूठ सुनना पसंद करेंगे?" दरभंगा से रवाना हुए पीएम मोदी पीएम मोदी दरभंगा पहुंचे हैं और नेताओं से मुलाकात की. वो हेलिकॉप्टर से मोतिहार के लिए रवाना हुए हैं. थोड़ी देर में मोतिहारी पहुंचकर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और 7200 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात देंगे. क्या बोले दिलीप जायसवाल? पीएम मोदी दरभंगा पहुंचे हैं और नेताओं से मुलाकात की. वो हेलिकॉप्टर से मोतिहार के लिए रवाना हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने कहा, "जब भी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ उन्होंने बिहार के विकास के लिए अच्छी सौगात दी है. आज भी प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजना जनता को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के विकास के लिए जो प्रयास है वो अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा और बिहार विकास करेगा." मिथिलांचल को मिलेगा रेलवे इंफ्रास्ट्रचर का नया उपहार सम्राट चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, प्रधानमंत्री के आगमन से मिथिलांचल को मिलेगा रेलवे इंफ्रास्ट्रचर का नया उपहार. दरभंगा-नरकटियागंज रेल कनेक्टिविटी की शिलान्यास के साथ, अमृत भारत ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी. बिहार की भूमि से उठी पुकार- फिर एक बार एनडीए के साथ.

Last Updated : July 18, 2025 at 10:38 AM IST