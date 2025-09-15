प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया से बिहार के पीरपैंती में ₹25,000 करोड़ के 3x800 MW थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे. यह महत्वाकांक्षी परियोजना निजी निवेश के माध्यम से बिहार को ऊर्जा और रोजगार का पावरहाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस प्रोजेक्ट से न केवल राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, जिससे बिहार के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी.
पूर्णिया एयरपोर्ट, ट्रेन और मखाना बोर्ड, PM मोदी आज बिहार को देंगे 36000 करोड़ की सौगात
Published : September 15, 2025 at 10:34 AM IST|
Updated : September 15, 2025 at 1:00 PM IST
पीरपैंती में ₹25,000 करोड़ का थर्मल पावर प्रोजेक्ट
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर चुनावी समय में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है. उन्होंने बताया कि आज पटना एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है. चिराग ने कहा कि बिहार को दो AIIMS सहित अनेक परियोजनाएं दी गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी हर बिहार दौरे पर हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का तोहफा दे रहे हैं, जिससे राज्य का विकास और समृद्धि सुनिश्चित हो रही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया दौरे से पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने तीखे सवाल उठाए हैं. तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर पूर्णिया की जर्जर सड़कों, शिक्षकविहीन स्कूलों, बदहाल स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेज की दयनीय स्थिति पर सवाल दागे. उन्होंने प्रधानमंत्री से पूर्णिया में हवाई अड्डे के उद्घाटन और योजनाओं की सौगात देने से पहले स्थानीय जनसमस्याओं पर ध्यान देने की अपील की. तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सभा स्थल के आसपास की समस्याओं को समझना चाहिए, ताकि क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जा सके.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां चरम पर हैं, ऐसे में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उठापटक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से ठीक पहले सड़कों पर चिपके एक पोस्टर ने राजनीतिक हलकों में तहलका मचा दिया है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेताओं द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में चिराग पासवान को पीएम मोदी का 'हनुमान' बताते हुए अपील की गई है कि बिहार को दंगा-फसाद या बवाल नहीं, बल्कि विकास चाहिए और मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही इसके लिए सही चेहरा हैं.
बिहार के लिए रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया से बिहार को तीन नई ट्रेनों की सौगात देंगे, जो क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को और सशक्त करेंगी. दानापुर-जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 5:10 बजे दानापुर से रवाना होकर पूर्णिया और सहरसा होते हुए रात 1:20 बजे जोगबनी पहुंचेगी. इसके साथ ही, जोगबनी से इरोड के लिए अमृत भारत ट्रेन और कटिहार-सिलीगुड़ी के बीच एक नई ट्रेन सेवा का भी शुभारंभ होगा, जिससे यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और आधुनिक रेल यात्रा का अनुभव मिलेगा.
पूर्णिया हवाई अड्डा, जो कोलकाता के बाद पूर्वी भारत और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, इस दौरे का प्रमुख आकर्षण होगा. इसका 2,800 मीटर लंबा रनवे बड़े विमानों जैसे एयरबस और बोइंग के संचालन के लिए उपयुक्त है, जो क्षेत्र में हवाई यातायात को और सुगम बनाएगा. 4,000 वर्ग मीटर में फैला इसका टर्मिनल भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और अगले 40 वर्षों तक बढ़ते यात्री यातायात को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह हवाई अड्डा न केवल पूर्णिया बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी बेहतर संपर्क सुनिश्चित करेगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.