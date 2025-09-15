पूर्णिया एयरपोर्ट, ट्रेन और मखाना बोर्ड, PM मोदी आज बिहार को देंगे 36000 करोड़ की सौगात

पूर्णिया हवाई अड्डा की सौगात

पूर्णिया हवाई अड्डा, जो कोलकाता के बाद पूर्वी भारत और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, इस दौरे का प्रमुख आकर्षण होगा. इसका 2,800 मीटर लंबा रनवे बड़े विमानों जैसे एयरबस और बोइंग के संचालन के लिए उपयुक्त है, जो क्षेत्र में हवाई यातायात को और सुगम बनाएगा. 4,000 वर्ग मीटर में फैला इसका टर्मिनल भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और अगले 40 वर्षों तक बढ़ते यात्री यातायात को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह हवाई अड्डा न केवल पूर्णिया बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी बेहतर संपर्क सुनिश्चित करेगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.