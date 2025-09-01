आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले पहले देश हैं: जिनपिंग

तियानजिन में एससीओ सदस्य सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, '24 साल पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तभी एससीओ ने शंघाई भावना की स्थापना की. ये पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सभ्यताओं की विविधता के प्रति सम्मान और साझा विकास की खोज पर आधारित है. हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य विश्वास-निर्माण तंत्र स्थापित करने वाले पहले देश हैं जिसने हमारी विस्तृत सीमाओं को मित्रता, पारस्परिक विश्वास और सहयोग के बंधन में बदल दिया. हम आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन शक्तियों के विरुद्ध बहुपक्षीय कार्रवाई करने वाले पहले देश हैं. हमने कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सहयोग को लगातार बढ़ावा दिया.'