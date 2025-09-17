रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामानाएं दी. उन्होंने एक्स पर पीएम मोदी के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने लिखा,'अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और अथक परिश्रम से मोदीजी ने भारत को नई ऊर्जा, नई दिशा दी है. उन्होंने भारत का सामर्थ्य और सम्मान, पूरे विश्व पटल पर बढ़ाया है. उन्होंने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, कल्पनाशीलता के साथ-साथ अपनी संवेदनशीलता का भी परिचय दिया है. गरीब कल्याण और लोक कल्याण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, वह अपने आप में एक मिसाल है. विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदीजी देश को आत्मनिर्भरता, विकास और समृद्धि की दृष्टि से मजबूती दे रहे हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर ऊर्जा प्राप्त हो ताकि वे भारत को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में लगातार सफल सिद्ध हों.
पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर बधाइयों का तांता, देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन
Published : September 17, 2025 at 9:40 AM IST|
Updated : September 17, 2025 at 10:10 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है. राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामाएं दीं. यहीं नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य बड़े वैश्विक नेताओं ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. इस अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. आज से दो अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भी मनाया जाएगा. राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.
LIVE FEED
राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के दीर्घायु और ऊँचाइयों तक पहुंचने की कामना की
अमित शाह ने लिखा, पीएम मोदी करोड़ों देशवासियों के प्रेरणास्रोत हैं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. बधाई देते हुए कई पोस्ट किए. इनमें लिखा, 'त्याग और समर्पण के प्रतीक, करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. सामाजिक जीवन में पांच दशक से अधिक समय से देशवासियों के कल्याण हेतु बिना रुके, बिना थके अनवरत कार्य करने वाले मोदी जी हर एक देशवासी के लिए ‘राष्ट्र प्रथम’ की जीवंत प्रेरणा हैं.'
राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी
राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने एक्स पर शुभकामाना संदेश में लिखा, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्रमुख नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है. आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सदा स्वस्थ रहें और सानंद अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखर पर पहुंचाएं.'